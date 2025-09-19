La química esterilizante de esta spinoff española se erige en la esperanza contra el brote del 'hongo asesino' en hospitales

El avance en hospitales de toda Europa del hongo Candida auris llevó el pasado 11 de septiembre al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades a emitir una alerta en la que España ocupa un lugar capital.

Nuestro país está a la cabeza de Europa en el número de casos registrados de este hongo, conocido como 'hongo asesino', por el peligro mortal que conlleva para los pacientes que lo contraen. España ha registrado 1.807 casos, casi la mitad de Europa, desde que se detectó por primera vez en 2016.

Este hongo es capaz de expandirse en hospitales, quirófanos y centros de salud, y puede causar una enfermedad en solo 90 días. Desde su aparición en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York -en España los primeros brotes surgieron en Madrid, Barcelona y Mallorca- se ha extendido a más de 40 países de los cinco continentes.

En los últimos cinco años las infecciones por este hongo letal han aumentado en más del 500%, siendo el cambio climático uno de los factores que contribuyen a su expansión. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado el Candida auris como uno de los 19 hongos infecciosos más peligrosos para la salud pública.

Los actuales desinfectantes y tratamientos antifúngicos contra la Candida auris no han conseguido en este tiempo contener su propagación por quirófanos y otras estancias hospitalarias y, en la actualidad, su afección ha pasado de brotes aislados y espaciados en el tiempo a una situación que las autoridades ya califican como "endémica", según recoge en su última alerta el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

Una spinoff española se erige en este contexto como la esperanza a corto plazo de frenar el avance de este hongo gracias a años de investigación científica al más alto nivel en el sector de la química verde que han forjado una propuesta científico-tecnológica sólida que comienza a recoger los frutos de años de trabajo e investigación.

Se trata de Molecular, compañía surgida en el seno de la Universitat Jaume I de Castellón. La compañía podría tener en el mercado el plazo de un año y medio una solución "más de 60 veces más potente" que los agentes de esterilización empleados hasta la fecha.

Sus estudios y pruebas de validación en laboratorio ya han constatado "la superioridad microbicida de su propuesta de química verde", ya que no sólo es más efectiva, sino que, además, supone una ruptura con las propuestas tradicionales al crear agentes esterilizantes exentos de sustancias tóxicas y peligrosas.

El proyecto surgió en 2023 y, en la actualidad, acaba de imprimir un punto de inflexión al captar la atención del capital y cerrar una ronda de financiación de 186.000 euros del fondo de inversión BeAble Capital, que desde 2018 ha creado o invertido más de 40 compañías españolas con tecnologías altamente disruptivas y sostenibles en sectores clave para la economía como la tecnología de química verde.

Los cofundadores de la spinoff Molecular, Eduardo García-Verdugo y Carlos Estévez Company.

DISRUPTORES-EL ESPAÑOL conversa con Eduardo García-Verdugo y Carlos Estévez Company, cofundadores de Molecular, para pulsar el potencial de su tecnología y la importancia de reforzar la transferencia de conocimiento en casos como el Candida auris.

"El hongo ha entrado en una fase que los expertos califican como endémica, es decir, ya no son casos aislados, sino que se dan en muchos hospitales de los cinco continentes y de forma recurrente", afirma Carlos Estévez.

"Hemos comprobado ya que nuestra solución imprime un salto cualitativo respecto a todo los productos esterilizantes que hay en el mercado" Eduardo García-Verdugo, cofundador de Molecular

"Hemos comprobado ya que nuestra solución imprime un salto cualitativo respecto a todos los productos esterilizantes que hay en el mercado. Ya pensábamos, cuando creamos la spinoff en 2023 que iba a ser mejor, pero las validaciones y pruebas realizadas hasta la fecha nos han sorprendido, porque es mucho más efectiva de lo que pensábamos en un primer momento"; añade García-Verdugo.

La financiación recibida por BeAble Capital permitirá afrontar las validaciones que todavía han de afrontar el equipo de Molecular para que sus productos puedan aterrizar en el mercado y cumplir con la exigente normativa que se requiere a este tipo de avances científico-tecnológicos.

'Candida auris', un acicate para su proyecto

Según explica Carlos Estévez, aunque ya hay soluciones que podrían "mañana mismo llegar al mercado", la burocracia exige que para que el grueso de sus agentes esterilizantes tengan luz verde podrían pasar todavía "entre año y medio y dos años".

No obstante, precisan los fundadores, la urgencia por atajar el avance del hongo mortal podría acortar los plazos, como sucedió con la covid y las autorizaciones para que las vacunas llegaran a la población a gran escala.

Molecular vio la luz en 2023, fruto de la colaboración entre Carlos Estévez, químico y actual CEO de la compañía y el investigador Eduardo García-Verdugo, aunque la génesis del proyecto se remonta a 2003.

"Lo cierto es que con las soluciones existentes no se ha conseguido acortar su avance desde 2016 y la reciente alerta del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades es clara al respecto", añade Estévez.

Es más. El cofundador de Molecular está esperanzado en que, una vez se aprueben los productos de la spinoff, se pueda lograr un hito mayor, como es instaurar una nueva tecnología global en el campo de los agentes de esterilización no sólo en hospitales y centros de salud, sino también en la industria.

Y es que su propuesta científico-tecnológica sin sustancias peligrosas ni dañinas para personas y el medio ambiente supone un punto y aparte en todo lo conocido, y abre la puerta a una nueva ola en química verde con sello español.

"Si logramos este gran hito, una vez el regulador nos autorice nuestros productos y promueva la transición a esta nueva tecnología, estaremos llegando realmente a la sociedad, con un impacto de mejora muy notable, que dará sentido a todo el trabajo realizado durante décadas", concluye.