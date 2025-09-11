eVoost AI capta 1,4 millones en Abu Dabi y se convierte en la única española apoyada por el fondo soberano Hub71

La startup eVoost AI, de origen español y con sede en Abu Dabi, ha levantado una ronda semilla de 1,4 millones de euros liderada por Hub71 y Qora71, dos vehículos vinculados al fondo soberano del emirato.

El dato es llamativo por dos motivos: la empresa (especializada en IA aplicada al sector inmobiliario) asegura haber firmado ya contratos inmobiliarios por más de 2.000 millones de dólares (unos 1.700 millones de euros), pero su inyección de capital apenas supera el millón. A ese montante hemos de sumar el reciente acuerdo con la promotora española Hercesa, valorado en 860 millones de euros, destinado a aplicar su tecnología en varios países europeos.

La clave está en el entorno. Hub71 es el gran escaparate tecnológico de Abu Dabi, creado en 2019 para diversificar su economía más allá del petróleo. En cada cohorte selecciona a un grupo reducido de startups globales —este año 26 entre más de 2.000 candidaturas— para ofrecerles capital inicial, programas de aceleración y acceso a clientes locales.

En esta edición, el 81% de las elegidas trabajan con inteligencia artificial. Solo dos proceden de Europa; eVoost es la única española.

Para eVoost, significa visibilidad internacional y acceso a un mercado en expansión, pero también supone la obligación de demostrar que sus cifras van más allá de titulares. La diferencia entre “contratos firmados” y la ejecución real de los mismos es sustancial, y el sector inmobiliario es especialmente sensible a esa distinción.

El producto de la compañía se basa en el uso de inteligencia artificial “emocional” para automatizar y personalizar el proceso de venta de viviendas, ajustando el discurso de los agentes virtuales al perfil psicológico del comprador.

A través de agentes virtuales integrados en web, WhatsApp, voz y redes sociales, la plataforma genera experiencias basadas en perfiles emocionales y datos en tiempo real, ofreciendo atención 24/7, en múltiples idiomas y sincronizada con los sistemas CRM y de pago del promotor.