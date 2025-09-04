Adiós a llenar recintos a toda costa: así pasa el promotor de (sólo) vender entradas a personalizar experiencias

Imagen del festival Big Sound Festival, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en una edición anterior.

La potente industria del ocio no ha quedado al margen del profundo proceso de cambio que conlleva la transformación digital de la economía. Si la tecnología ha cambiado sobremanera el modo en que trabajamos, nos relacionamos, aprendemos o incluso hacemos deporte, el impacto no ha sido menor a la hora de optar por divertirnos y disfrutar de nuestro tiempo libre.

"Durante años, la industria del ocio en vivo se sostuvo en un modelo masivo: llenar recintos a toda costa, con poca personalización y sin apenas relación con el asistente una vez comprada la entrada. Ese modelo ya no funciona. Hoy, el público busca experiencias a medida, y los promotores se enfrentan a un reto claro: fidelizar, monetizar más allá del ticket y reducir su dependencia de la venta puntual".

Habla para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Samuel Fraga (CEO) de Nevent, la startup que aspira a revolucionar la relación entre promotor y asistente con la tecnología como palanca de cambio.

Nevent nació en 2022 justo en un momento en que este sector atravesaba una profunda transformación. "Lo que en un inicio se planteó como una superapp fue evolucionando rápidamente hacia una propuesta mucho más clara: redefinir la relación entre los promotores de eventos y sus asistentes".

La génesis partió de Samuel Fraga, actual CEO y fundador, al identificar un cambio evidente en el comportamiento del público: menos interés por la compra impulsiva y una demanda creciente de experiencias personalizadas antes, durante y después del evento. Esa observación le llevó a hacerse una pregunta clave: ¿por qué en plena era digital la relación entre promotor y asistente seguía siendo tan impersonal?

Samuel Fraga, CEO de Nevent.

La respuesta sentó las bases de un proyecto que ha dado forma a Nevent: una plataforma SaaS que permite a los promotores no solo vender entradas, sino construir relaciones de valor y generar ingresos más sostenibles.

En esta aventura, Samuel no ha estado solo. Al equipo se sumaron tres perfiles complementarios que marcaron el rumbo de la compañía: Brais Padín (CCO), expromotor musical y con gran experiencia comercial; Martín Blanco (CTO), ingeniero especializado en software de alto rendimiento; y Fran Ferrer (CMO), expromotor de ocio nocturno, con una sólida trayectoria en marketing y gestión de audiencias en el sector del ocio.

Propuesta de valor

Gracias a la propuesta de valor desarrollada por Samuel y su equipo se conectan todas las fuentes de datos del promotor —ticketing, cashless, ecommerce, CRM— y se transforman en acciones de marketing concretas y medibles.

"Esto se traduce en tres grandes ventajas de negocio: mayor conocimiento del público, a través de segmentación avanzada basada en comportamiento real; mejor rendimiento de las campañas, al llegar a cada usuario por el canal más eficaz, y más ingresos recurrentes, al anticiparnos a las necesidades del asistente y crear experiencias personalizadas antes, durante y después del evento", nos revela Samuel Fraga.

"Nevent no es solo una herramienta para comunicar mejor, es un motor de crecimiento que permite a los promotores transformar la relación con sus audiencias y generar un negocio más sólido y sostenible", añade.

En apenas dos años, Nevent ha trabajado con más de cincuenta promotores en toda España, acompañándolos en la transformación de su manera de relacionarse con el público y de generar negocio.

Boombastic, Holika y Bigsound

Con Grupo Salamandra está desarrollando estrategias de marketing enfocadas en cuidar a su comunidad, generar recurrencia en la asistencia a conciertos y salas, e incrementar el ticket medio de cada cliente.

"En el caso de festivales como Boombastic y Holika, Nevent se convirtió en la superapp que integraba todos los servicios del festival, potenciados con campañas omnicanal que optimizaron la experiencia del asistente y los resultados comerciales".

Con Bigsound, en cambio, el foco estuvo en campañas de email marketing basadas en hipersegmentación, lo que permitió mejorar de forma notable la tasa de conversión e incrementar directamente las ventas.

"Y en el caso de World Real Games (Survival Zombie), el crecimiento año tras año está siendo posible gracias a una estrategia sólida de email marketing y paid media, que ha impulsado la facturación global", puntualiza el responsable a esta redacción.

Incursión en el mundo del tenis con Tennium

Más allá de estos casos, la versatilidad de Nevent también se ha validado en el ámbito deportivo: Tennium, organizador de torneos internacionales de tenis, ha confiado en la plataforma para optimizar la activación de audiencias y reforzar la conexión con sus seguidores.

En paralelo, la startup ha formado parte de Lanzadera y recientemente ha sido seleccionada en el programa de aceleración Órbita.

La tecnología es un pilar de la propuesta de Nevent, pero nada sería posible sin su equipo, el activo más valioso de la compañía.

La empresa nació con una plantilla muy reducida y "esa filosofía se mantiene", puntualiza el CEO, basada en "crecer en talento, no en volumen". "En 2024 ya éramos seis personas, y el objetivo no es convertirnos en una empresa de gran tamaño, sino mantener una estructura ágil y especializada que nos permita escalar sin perder eficiencia".

El equipo fundador combina experiencia en ocio, emprendimiento y tecnología y está compuesto por Samuel Fraga, CEO, emprendedor en serie y visión estratégica del mercado; Brais Padín, CCO, co-fundador y responsable de la estrategia comercial con bagaje como promotor musical; Martín Blanco, CTO, ingeniero especializado en tecnología escalable, y Fran Ferrer, CMO, con trayectoria en marketing digital y fidelización de audiencias y promotor de ocio nocturno.

"A este núcleo sumaremos perfiles muy concretos en desarrollo tecnológico, data/IA, ventas y customer success. Más que crecer en número, nuestra apuesta es por un equipo compacto, multidisciplinar y altamente cualificado, capaz de marcar la diferencia en la industria del ocio en vivo", concluye Fraga.