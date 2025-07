La tecnología del mañana se crea hoy: de detección precoz del cáncer a neurociencia y regeneración del agua

La innovación, la tecnología y la ciencia son los grandes aliados de nuestro tiempo para afrontar desafíos como el cambio climático, la mejora de la salud o la necesidad de proporcionar alimentos a una población mundial que sigue creciendo y que alarga su esperanza de vida.

En este mayúsculo reto las startups juegan un papel crucial y las innovaciones que marcarán el devenir de nuestra sociedad en un futuro -no muy lejano- comienzan a construirse en el presente. Y cada vez con proyectos emprendedores más sólidos y de impacto gracias a un sector más maduro que ha creado sinergias de valor con otros agentes del ecosistema como corporates, aceleradoras, inversores e instituciones académicas.

Los premios Innovate 4 Tomorrow de la consultora Ayming vienen contribuyendo a esta meta con la búsqueda de proyectos de I+D con gran impacto que están aportando soluciones en campos críticos en el futuro como la prevención de enfermedades como el cáncer o el uso más racional de los recursos naturales.

MiWEndo Solutions se ha alzado con el primer premio esta edición y las startups Uraphex y Bitbrain también han sido galardonadas por sus disruptivas apuestas tecnológicas. La entrega oficial del premio tendrá lugar el próximo 22 de octubre, durante el evento de presentación del Barómetro Internacional de la Innovación 2026 que organiza la consultora.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con los proyectos ganadores de este año para conocer a fondo su contribución al sector tecnológico del futuro desde el presente.

El primer premio, dotado con 6.000 euros y un año de servicios de Ayming, ha recaído, por tanto, en MiWendo Solutions, una spinoff de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Hospital Clínic de Barcelona y la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), que desarrolla y comercializa soluciones médicas basadas en tecnología de microondas para mejorar la detección precoz y el tratamiento del cáncer colorrectal.

Su proyecto, INWAVE, es un sistema de endoscopia electromagnética que permite identificar tejido maligno en tiempo real durante una colonoscopia sin alterar la práctica clínica, lo que mejora el diagnóstico precoz, reduce biopsias innecesarias y acorta los tiempos clínicos. La tecnología es escalable a otros procedimientos como la endoscopia digestiva alta o la cápsula endoscópica.

Ingeniería y medicina 'hablan' un lenguaje común

"La semilla de MiWEndo se plantó en el momento en que dos mundos –el de la ingeniería y el de la medicina– empezaron a hablar un lenguaje común. Marta venía del campo de las microondas y el procesamiento de señal, y Glòria llevaba años viendo de cerca los retos reales de la colonoscopia. Al unir sus perspectivas, identificaron un problema clínico con gran impacto: aún hoy, muchos pólipos se pasan por alto durante una colonoscopia convencional. Y si no se detectan, pueden evolucionar hacia un cáncer colorrectal", explica el CEO de MiWendo, Tomás Escuin.

Así, su propuesta tecnológica se basa en añadir visión por microondas a los colonoscopios convencionales. Esta tecnología permite "ver más allá" de lo que capta la cámara óptica, ya que detecta las diferencias en las propiedades dieléctricas de los tejidos.

Equipo de la spinoff MiWEndo Solutions.

"A través de un pequeño anillo con antenas que se acopla al extremo del colonoscopio y de algoritmos de inteligencia artificial, somos capaces de detectar pólipos automáticamente, incluso cuando no están en el campo de visión directo del endoscopista", precisa Escuin.

Y puntualizan desde MiWEndo: no se pretende sustituir la imagen óptica, sino complementarla y mejorar la capacidad diagnóstica de las colonoscopias actuales, "reduciendo el número de lesiones que se escapan y, con ello, aumentando la eficacia del cribado".

2025: año clave para MiWEndo

2025 es un año clave para MiWEndo. La spinoff está en la fase final del desarrollo de su dispositivo médico y ha completado con éxito la primera etapa del ensayo clínico centrada en validar la seguridad y entrenar y validar nuestro modelo de detección mediante datos reales de pacientes.

"En septiembre iniciaremos la segunda fase del estudio, cuyo objetivo es demostrar la eficacia de nuestra tecnología en la detección de pólipos durante la colonoscopia. En paralelo, estamos completando la ruta regulatoria para obtener el marcado CE, que nos permitirá comercializar el dispositivo en Europa. Nuestra previsión es obtener la certificación a principios de 2026", anuncia el CEO a esta redacción.

El segundo premio de Innovate 4 Tomorrow ha recaído en la startup Uraphex, con una propuesta disruptora clave para facilitar al sector industria una solución que permite un uso más racional de uno de los recursos naturales más importantes: el agua.

La compañía liderada por Javier López (CEO) está especializada en soluciones sostenibles para la regeneración del agua en procesos industriales, mediante una tecnología propia de fotoelectro-catálisis sin productos químicos.

Reutilización del 90% del agua

Su sistema patentado, PHEX, permite reutilizar hasta el 90 % del agua en sectores como el agroalimentario, la automoción o la siderurgia. Además, han desarrollado UrApp, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para monitorizar y optimizar la calidad del agua en tiempo real, garantizando eficiencia, trazabilidad y reducción de impacto ambiental.

El proyecto viene principalmente catapultado por los conocimientos y la amplia experiencia del sector de su principal promotor, Javier López (CEO de Uraphex), en el ámbito de la industria agroalimentaria, como uno de los principales responsables de la empresa Ferlo durante varios años.

Durante este periodo, Javier trabajó de la mano del CNTA, pudiendo así descubrir la importancia que tenía el seguimiento y la calidad del agua para el correcto mantenimiento de los equipos industriales, así como la necesidad imperiosa que existía de reducir el consumo de agua, debido a la poca circularidad existente en procesos industriales transversales en la mayoría de procesos.

Tras varios años de investigación, Javier descubre finalmente que la combinación de una serie de tecnologías permiten la mejora radical del tratamiento de agua en la industria, de una forma sostenible que elimina el producto químico y consigue impactar positivamente a nivel de circularidad de dicha materia prima.

Equipo de Uraphex.

De esta manera, la empresa se constituyó en 2023, donde al cabo de pocos meses fue capaz de cerrar una primera ronda de inversión de aproximadamente un millón de euros, que aportaría el músculo suficiente para poder alcanzar el grado de desarrollo actual.

"Nuestra solución patentada asegura la desinfección total de agua, preservando sus propiedades, a la vez que elimina el uso de químicos para su tratamiento, permitiendo así una reutilización infinita", relata a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Javier López.

De esta forma, "nuestra tecnología es capaz de regenerar agua de forma sostenible, rentable y sin químicos, en múltiples procesos transversales a toda la industria, ofreciendo una gestión más eficiente y controlada, tanto del flujo de agua, como del tratamiento, para un óptimo control del circuito completo, permitiendo así una circularidad cuasi-completa del proceso. Se complementa con URAPP, un software con IA, que permite monitorizar en tiempo real los datos operativos clave", añade.

En su corta pero prolija trayectoria, 15 empresas de diversos sectores han confiado ya su tecnología. "Muchas de ellas operan en regiones con altos niveles de estrés hídrico, destacando el impacto y la eficiencia de nuestras soluciones".

"Tenemos clientes que van desde corporates, como pueden ser Volkswagen, Viscofan, Virto, Grupo AN, Florette, Grupo Di que Si,Juice and World…hasta pymes locales que han decidido apostar por nuestra tecnología como puede ser UDAPA, PATURPAT, Cabildo o Conservas El Navarrico".

Cierra el tridente ganador de Ayming la startup Bitbrain, una scaleup española de neurotecnología con presencia internacional, que combina neurociencia, IA y hardware propio para el desarrollo de soluciones avanzadas de EEG.

Neurotecnología para ralentizar el alzhéimer

Su proyecto, Elevvo, está enfocado en pacientes con deterioro cognitivo leve por alzhéimer. Se trata de una tecnología médica que combina estimulación cerebral profunda durante el sueño y neurofeedback, mediante un dispositivo con smart textiles de uso domiciliario, para mejorar la función cognitiva y ralentizar el avance de la enfermedad.

Bitbrain nació en 2010 como spinoff de la Universidad de Zaragoza. "Mi socio, Javier Mínguez, y yo nos decidimos a lanzar la compañía tras años de trabajo en un equipo pionero a nivel internacional en el campo de las interfaces cerebro-computador. Siempre he creído que en la creación de Bitbrain influyeron dos momentos clave", precisa a esta redacción María López Valdés, CEO y cofundadora de Bitbrain.

Bitbrain tiene su foco en la neurotecnología.

El primero se remonta a mis sus de universidad. María estudiaba Matemáticas y, por aquel entonces, todo el mundo "me decía que esa carrera sólo me serviría para ser profesora de matemáticas". "Para demostrar que había otras salidas profesionales, fundé una asociación de estudiantes con la que organizamos una feria de empleo orientada a perfiles científicos. Aquella experiencia me permitió tomar conciencia de la necesidad de la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, y de la importancia de las spinoff universitarias para liderar dicha transferencia".

El segundo momento decisivo llegó durante su tesis doctoral, cuando conoció a Javier Mínguez. "Él acababa de iniciar una línea de investigación en neurotecnología, un campo prácticamente desconocido en aquella época, pero que me fascinó desde el primer momento. El equipo de Javier desarrolló un robot pionero controlado por la mente, un hito que atrajo la atención de medios de comunicación de todo el mundo. Todos nos hacían la misma pregunta: ¿cuándo llegará esta tecnología a la sociedad?".

Acercar la neurotecnología a la sociedad

Fue así como se gestó la spinoff. "La combinación de esas dos experiencias nos llevó a fundar Bitbrain, con la misión de acercar la neurotecnología a la sociedad".

Una de sus claves es que Bitbrain ha ido evolucionando a la vez que lo ha hecho la industria de la neurotecnología. "Empezamos desarrollando tecnología (hardware y software) dirigida a centros de investigación y empresas que querían explorar el uso de la neurotecnología fuera del laboratorio", indica la CEO.

"Desde entonces, nuestros equipos se han vuelto cada vez más wearables gracias al uso de nuevos materiales (por ejemplo, textiles inteligentes), y nuestro análisis de datos más sofisticado gracias a los avances en inteligencia artificial. Por ejemplo, actualmente estamos investigando cómo retrasar la aparición de la demencia debido a alzhéimer mediante intervenciones personalizadas basadas en neurotecnología que los pacientes pueden realizar cómodamente en su hogar y de forma autónoma".

Desde el punto de vista comercial, Bitbrain opera a nivel global y cuenta con una red de distribución cada vez más consolidada. Su tecnología está presente en todos los continentes y se utiliza en más de 60 países por instituciones de referencia como Harvard, MIT, Cambridge o el Imperial College. También contamos con cliente empresa, entre ellos 15 empresas del Fortune 500.

"Nuestro objetivo es seguir consolidando la relación con nuestros clientes y ampliar nuestra red de partners y distribución internacional en países de Asia-Pacífico y Oriente Medio. En paralelo, continuamos con la validación clínica de nuestras aplicaciones en salud, por ejemplo, para retrasar la demencia o para diagnosticar trastornos".

Sin lugar a dudas, tres casos de talento made in Spain que están ayudando a construir desde diferentes ámbitos de la economía y la sociedad el futuro tecnológico que ya toca a la puerta.