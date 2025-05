Los baños de avión que se limpian solos: esta es la idea de unos jóvenes españoles para cambiar cómo volamos

La próxima vez que entremos en el baño de un avión, puede que lo hagamos sin miedo. Sin pisar un suelo mojado, sin restos de papel y sin esos molestos olores que todos conocemos. Y todo gracias a un grupo de estudiantes de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), en Madrid, que han desarrollado un sistema autónomo de limpieza inteligente para baños de aeronaves comerciales. Se llama R.A.I.S.S. (Restroom Autonomous In-flight Sanitising System) y ha sido finalista en la categoría universitaria de los prestigiosos Crystal Cabin Awards, el mayor certamen internacional sobre diseño de interiores aeronáuticos.

“No ganamos el primer premio, pero quedamos entre los tres mejores, compitiendo con universidades muy especializadas en aeronáutica y con equipos más grandes que el nuestro. Para nosotros, haber llegado ahí ya es un éxito enorme”, explica Javier Sanz Cortés, director del Departamento de Diseño de Producto – UX de UDIT y mentor del equipo. “Lo más importante es que Iberia y Airbus ya están trabajando con nosotros y ven factible implementar este diseño”.

La idea del proyecto surgió de la propia Iberia quien, al detectar una constante insatisfacción de los pasajeros con el estado de los aseos en vuelos de largo recorrido, lanzó el reto a los estudiantes. "Nos invitaron a visitar los hangares de mantenimiento. Vimos los baños tras vuelos transoceánicos y estaban hechos un desastre", cuenta Sanz a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. "La tripulación no limpia durante el vuelo, ni tiene por qué hacerlo. Y eso dejaba un vacío".

Ahí entró la creatividad —y la técnica— de los estudiantes Jaime Campos, Mateo Magaz, Guillermo Fernández Arias, Pablo Gil García de Viedma y Antonio Alejandro González. Su propuesta se basa principalmente en un pequeño robot oculto en el zócalo del baño que, tras cada uso, emerge para fregar, desinfectar y secar el suelo. A esto se le suman un lavabo reinventado, nuevas pantallas interactivas, grifos de vapor que reducen peso, aromaterapia e iluminación adaptativa.

"La clave fue rediseñar todo el espacio desde cero, pero respetando las acometidas y limitaciones técnicas de un avión. Solo así sería viable implementar algo así en pocos años", comenta Jaime Campos. "Queríamos mejorar la experiencia del usuario sin complicar la operativa técnica del avión. Por eso cada decisión tiene detrás un análisis ergonómico, de peso, de materiales y de normativas muy específico".

Más allá del diseño: funcionalidad en vuelo

El sistema no solo operaría durante el vuelo. El plan de estos estudiantes es que el robot en cuestión se active automáticamente al finalizar el desembarco de un vuelo, reduciendo el tiempo necesario para limpiar los baños en tierra. Y eso, como explica Javier Sanz, “es clave para las aerolíneas, que pierden dinero por cada minuto que un avión está en tierra. Si conseguimos reducir ese tiempo de limpieza, estamos hablando de un impacto económico real”.

Empero, no todo ha sido un camino de rosas. Los estudiantes y sus profesores han tenido que superar dos rondas de validación con Airbus. “Primero fue la del diseño conceptual, luego la del prototipo alfa. Ahora vamos hacia el prototipo beta, que se construirá en serie para las siguientes pruebas”, señala Jaime Campos.

Imagen del diseño y la pantalla interactiva del baño de avión creado por los estudiantes.

Los retos técnicos no son menos despreciables: toda esta innovación añade peso a la aeronave, algo crítico en aviación. “El sobrepeso es inevitable”, reconoce Sanz, “pero hemos compensado con innovaciones como el uso de espuma en lugar de geles, vapor de agua en vez de agua líquida, y nuevos materiales más ligeros y sostenibles. El balance coste-beneficio parece positivo según los primeros análisis de Iberia”.

La cabina desarrollada por estos estudiantes incluye incluso lo que han llamado "CO₂terapia": un juego de aromas, luz e interacción sensorial que transforma un espacio tradicionalmente incómodo en un lugar más amable. “No se trata solo de limpiar”, reconoce Campos. “Se trata de cambiar la percepción, de que el usuario sienta que está en un entorno cuidado”.

De la universidad a la cabina de un A350

La implicación de Iberia no es casual: la compañía ha firmado un convenio de colaboración con UDIT que permite a los estudiantes trabajar con sus departamentos de mantenimiento y cabina. Airbus, por su parte, ha supervisado las fases iniciales del proyecto en su sede de Hamburgo. “No hay innovación real sin acercarla al mercado”, defiende Javier Sanz. “Este proyecto ha nacido para ser viable, no solo para ganar premios”.

El grupo de estudiantes de la UDIT responsables del proyecto RAISS.

Pero no podemos obviar la mayor pregunta de todas: ¿qué interés tiene ponerse a reinventar un baño de avión en primer lugar? “Porque son los grandes olvidados del diseño aeronáutico”, afirma Jaime Campos. “Todo el mundo piensa en asientos, en pantallas de entretenimiento, pero los baños son parte esencial de la experiencia del pasajero, y hasta ahora eran un punto negro”.

La hoja de ruta está clara: seguir afinando el diseño, adaptar los materiales a los estándares de Iberia y Airbus, y realizar un piloto en una aeronave real. “Nuestro sueño es que para 2027, cuando Iberia cumpla 100 años, podamos ver este baño instalado en sus vuelos transoceánicos”, anticipa Sanz.

Pero la aviación es solo el principio. “El sistema podría adaptarse no solo a aviones, sino también a trenes, autobuses o espacios públicos. Es un sistema robótico que no se ve, integrado en la estructura, que limpia sin que te des cuenta”, detalla el profesor.