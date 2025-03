Álvaro Ansaldo (Infobip): "RCS es un canal de mensajería crítico y apostamos muy fuerte por él en banca, 'retail' y 'telcos'"

La transformación digital ha conllevado un profundo proceso de cambio en la sociedad que exige un nuevo enfoque de procesos, productos y estrategias y que, en el terreno de la comunicación de las empresas con sus clientes exige una apuesta por la omnicanalidad.

Cuando ya existen más teléfonos móviles que personas en muchos de los países avanzados, el cliente de esta era digital -con un gran peso de generaciones ya nativas digitales- requiere conversaciones omnicanales, hiperpersonalizadas que, sin renunciar a la seguridad, le faciliten la vida y le permitan acceder de forma efectiva a productos y servicios.

La empresa croata Infobip, presente un año más en el Mobile World Congress de Barcelona, es una de las compañías que a escala global está aportando propuestas disruptoras de referencia para fortalecer a las marcas en el ingente reto que supone mejorar la comunicación y experiencia de sus clientes.

Su CEO, Silvio Kutić fue un visionario de esta necesidad. El emprendedor usaba teléfonos móviles para enviar y recibir información, creando un primer proyecto que permitía comunicaciones grupales a través de la web, correo electrónico y SMS.

El primer mensaje colectivo fue un texto navideño, explican fuentes de la compañía. Después de varias iteraciones y proyectos adicionales, Silvio comenzó a construir una plataforma API de comunicación.

Fue la génesis de Infobip que arrancó en 2006 y que en la actualidad se ha consolidado como unicornio, emplea a más de 3.700 empleados en todo el mundo, con más de 70 oficinas en seis continentes y conecta directamente a más de 800 operadores de redes móviles.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa durante el evento tecnológico de Barcelona con Álvaro Anselmo, Country Manager de Infobip Iberia, en un momento crucial para la compañía que está acompañando a empresas de todo el mundo, también españolas -muchas de ellas pequeñas y medianas empresas-, a abrazar todo el potencial de la tecnología.

Miembros del equipo de Infobip con clientes y partners en la edición de este año de MWC. Infobip

Infobip trabaja con varios sectores estratégicos prioritarios, principalmente banca y seguros, telcos -como partners o clientes- y retail. Además, tiene su foco puesto en otras áreas como sanidad, automoción o sector traveltech.

Con un cliente digital exigente, la eclosión de un amplio abanico de posibilidades tecnológicas surgidas al calor de la IA y el desarrollo de múltiples canales de comunicación, la omnicanalidad emerge como la mejor opción de las marcas para mejorar la experiencia del usuario. Este es, sin duda, el punto fuerte de Infobip y su principal aportación de valor a la sociedad.

Álvaro Anselmo, en el stand de Infobip en MWC 2025. Infobip

"Infobip no es egoísta, no escondemos cartas. Compartimos abiertamente casos de uso que pueden ser interesantes para otras empresas. Si así lo requiere el cliente, no hacemos público el nombre de la empresa, pero sí cómo nuestra tecnología les ha ayudado a ser más competitivos", argumenta a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Álvaro Anselmo.

Ese espíritu colaborativo y divulgativo es parte de los valores de Infobit. Y pone como ejemplo la aportación de Infobip al proyecto CAMARA, iniciativa de GSMA Open Gateway, donde Infobip se posiciona como un socio estratégico para que las operadoras de telefonía saquen el mayor partido a las APIs de Red que están revolucionando las telecomunicaciones en el mundo.

Según la GSMA, la iniciativa Open Gateway es un marco común de APIs de red diseñado para proporcionar acceso universal a las redes de operadores para los desarrolladores. Dichas APIs se definen, desarrollan y publican en CAMARA.

"Nos gusta compartir, no quedarnos con la información guardada para nosotros. Al final, tenemos un deber con la sociedad tanto pública como privada".

"De la misma manera que WhatsApp es el único canal conversacional con el que Meta ha conseguido democratizar el uso de la conversación, nosotros somos una compañía que a ese nivel tenemos esa vocación de ayudar a los negocios y a la sociedad", añade.

En línea con ese objetivo de seguir aportando soluciones disruptivas para mejorar la experiencia del cliente, Infobip está realizando una férrea apuesta por el Rich Communication Services (RCS), el protocolo de mensajería de Google que lleva visos de sustituir al SMS y que se perfila como competidor de Meta y WhatsApp.

"Preveo a partir de ahora una 'guerra' sana entre Meta y Google, con WhatsApp y RCS, por la hegemonía del mundo conversacional"

Así lo pronostica Anselmo: "Preveo una 'guerra sana' entre Meta y Google por la hegemonía del mundo conversacional en el canal B2B y B2C".

Y es que el unicornio con sede en Croacia está convencido del papel y el potencial del RCS a partir de ahora. No en vano, ha elegido el Mobile World Congress de este año para presentar su solución de mensajería empresarial RCS.

Según han explicado fuentes de la compañía, Infobip pone a disposición de las telcos y empresas su plataforma MaaP (Messaging-as-a-Platform) sobre Jibe RSC de Google, para la gestión del ciclo de vida del agente RBM.

MaaP proporciona múltiples ventajas de mensajería como control de rendimiento, de contenido y spam mientras que el CPaaS de Infobip permite la conectividad con otros operadores móviles.

El RCS visto como una "inversión"

Anselmo valora el momento idóneo que estamos atravesando para el despegue y consolidación del RCS. "Todos los que contamos con dispositivos Apple, ya tenemos activado el canal RCS. Ahora sí es una realidad".

Cuestiones como la seguridad, las múltiples posibilidades multimedia, el uso de caracteres ilimitados y, en el nivel más avanzado, la incorporación de la conversación, lo erigen como un competidor a tener en cuenta del -hasta ahora- hegemónico WhatsApp.

Expositor de Infobip en MWC 2025. Beatriz Aznar

Anselmo apunta alguna ventaja más: "El SMS es un gasto puro, contablemente hablando, pero el RCS lo puedes contabilizar como una inversión".

"Para nosotros RCS es un canal crítico, estamos apostando muy fuerte por RCS. En España lo hacemos con las tres operadoras y ya tenemos clientes probando la solución. Básicamente, con banca y seguros, retail, telcos, y se abren grandes posibilidades en sanidad; hemos incorporado RCS en la solución de citas sanitarias".

El mundo corporativo, según explica el responsable de Infobip en la entrevista, está percatándose de las prestaciones del RCS.

"Hace un año hicimos un evento con Google en Madrid, somos partner platino de la compañía, al que acudieron un centenar de clientes. En más de la mitad ya han salido proyectos con esta tecnología, vieron el potencial del RCS enseguida: la seguridad, el branding, la longitud ilimitada de caracteres, el poder incorporar vídeos, fotos, conversación, no hay discusión alguna".

La transformación digital en España

Y ¿cuál es la radiografía que el responsable de Infobip hace del nivel de transformación digital de las empresas españolas? El diagnóstico es claro: "Falta madurez".

"La empresa española todavía es inmadura, esa es la realidad. Lo que poco a poco van entendiendo las compañías es que la digitalización no es una moda, aunque el mundo tecnológico sea un terreno de modas: cloud, metaverso, IA".

"La digitalización es una nueva forma de atender a clientes y ciudadanos: y no tendrá éxito si no está comprometido desde el presidente hasta la última persona del equipo"

Para Anselmo, el mundo corporativo tiene que entender que "la digitalización es una nueva forma de atender a los clientes y a los ciudadanos". "Eso es imparable. Desde el momento que hay más teléfonos móviles que personas en España, hay que ser conscientes de que para llegar a ellos hay que pasar por este tipo de dispositivos".

Sin embargo, implementar este tipo de estrategias requiere de un compromiso de toda la estructura de las empresas.

"Las empresas se tienen que adaptar y dado que no es una moda, han de pensar muy bien cómo hacerlo. Una digitalización no tiene éxito si no está comprometida desde el presidente de la compañía hasta la última persona del equipo".

Por último, Anselmo lanza un mensaje de tranquilidad respecto al eterno debate sobre la destrucción de puestos de trabajo al calor de las nuevas soluciones digitales.

No se trata de destruir empleos, sino de una "reconversión de recursos". "Ahí es donde nosotros trabajamos intensamente a nivel divulgativo con los clientes, intentando poner cabeza a los proyectos", ha concluido.