Algoritmos para democratizar el cálculo de la huella de carbono, cumplir la normativa y combatir el ‘greenwashing’

El impacto ambiental de los productos se ha convertido en una prioridad para las empresas. Consumidores y reguladores exigen mayor transparencia y las compañías se ven obligadas a comprender su huella ecológica. Sin embargo, este proceso no es sencillo y muchas empresas aún desconocen el verdadero alcance de sus emisiones.

Medir la huella de carbono es clave para avanzar hacia una economía sostenible, pero la recopilación de datos requiere de conocimientos técnicos y datos precisos fiables, lo que representa una barrera para muchas organizaciones, en especial por los elevados costes y el tiempo involucrado.

Devera, una startup nacida en el ecosistema de Zubi Labs, ha desarrollado una solución tecnológica que automatiza este proceso. Su plataforma usa inteligencia artificial para proporcionar a las empresas datos precisos y eliminar las barreras que dificultan la medición de emisiones.

Esta startup nació en 2023 cuando su equipo fundador identificó la necesidad de facilitar a las empresas el acceso a datos fiables sobre la contaminación de sus productos. Con su tecnología, buscan democratizar la sostenibilidad y hacer accesible la medición de emisiones para todo tipo de negocios.

Sébastien Borreani, CEO y cofundador de Devera explica que muchas empresas "no saben cómo se transportan sus productos, qué energía utilizan en su fabricación o la composición exacta de sus materiales", ya sea porque no saben cómo recopilar esos datos o porque no tienen recursos para hacerlo y no lo contemplan.

Una visión completa contra el 'greenwashing'

Para conocer el impacto real de un producto, es imprescindible analizar todas las fases de su existencia. El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) permite evaluar desde la obtención de materias primas hasta su uso y eliminación o reciclaje final. Sin este enfoque global, las empresas se centran en un solo aspecto sin considerar el conjunto de su impacto ambiental.

Además, la normativa europea Green Claims exigirá que cualquier declaración ambiental esté respaldada por datos verificables. "Un análisis 360 es clave para justificar si un producto es realmente sostenible y no solo una estrategia de marketing", sostiene el CEO.

"Un análisis 360 es clave para justificar si un producto es realmente sostenible y no solo una estrategia de marketing" Sébastien Borreani, CEO y cofundador de Devera

"No es lo mismo una uva ecológica que ha cruzado medio mundo que una uva local con menor impacto en transporte", señala Borreani. Esta visión integral permite tomar decisiones basadas en datos, evita enfoques superficiales y ayuda a combatir el greenwashing.

"Cambiar el packaging a veces no tiene casi ninguna incidencia", explica el CEO. "Puede representar solo el 1% del impacto total, mientras que otros factores, como el transporte o la producción, tienen un peso mucho mayor".

Los fundadores de Devera en una imagen de archivo.

Automatizar el ACV permite conocer con precisión y perspectiva el impacto ambiental, pero también ayuda detectar áreas clave de mejora. Muchas compañías creen que modificar el envase es suficiente, pero una evaluación completa puede revelar problemas más importantes en logística o fabricación.

La tecnología de Devera recopila información de diversas fuentes, la completa con benchmarks y la compara con estándares del sector. Al estructurar estos datos de forma automatizada, genera informes detallados en días en lugar de meses, lo cual facilita el cumplimiento de normativas y aporta mayor transparencia al proceso.

Una innovación enfocada en pymes

"Las pymes se enfrentan a un gran reto cuando se trata de implementar políticas sostenibles", señala Borreani. Las grandes marcas pueden contratar consultoras especializadas, pero las pequeñas empresas a menudo no tienen acceso a esas mismas soluciones.

Devera ofrece una alternativa automatizada y accesible, a diferencia de las consultoras tradicionales que tardan meses y tienen costos elevados.

Devera ayuda a las compañías a cumplir con la normativa en materia de sostenibilidad.

"Nuestra tecnología extrae automáticamente los datos y elimina los procesos manuales, lo que permite a las pymes ahorrar tiempo y reducir costes al medir su huella de carbono", explica el CEO de la startup.

"Queremos democratizar el acceso a los datos para que todas las empresas, sin importar su tamaño, puedan medir su impacto y se adapten a los desafíos ambientales sin comprometer su viabilidad económica", concluye Borreani.

Escalabilidad y futuro de Devera

Devera opera bajo un modelo SaaS de suscripción anual, cuyo precio varía según el número de productos analizados. Empresas como SanaExpert, Incapto, Cooltra o Saigu Cosmetics ya confían en su tecnología.

SanaExpert, por ejemplo, permitirá a sus clientes consultar la huella de carbono de sus productos directamente en su web. Cooltra la usa para calcular el impacto ambiental de su e-bike y cumplir con los requisitos de licitaciones municipales.

Actualmente, la startup opera en España, Alemania y Francia, pero ya ha comenzado a expandirse a México, Italia, Portugal y Brasil. Su tecnología escalable le permite abordar nuevos mercados con rapidez.

Además, Devera ha asegurado 650.000 euros en inversión, provenientes de Zubi Group, el Instituto Valenciano de Finanzas y business angels, entre otros, con el objetivo de mejorar la automatización y ampliar su alcance.

Devera opera en España, Alemania y Francia, y ya ha comenzado a expandirse en México, Italia, Portugal y Brasil gracias a la escalabilidad de su tecnología

Entre sus próximos pasos, la startup planea incluir más variables ambientales en sus análisis, como el consumo de agua y el impacto en la biodiversidad. También busca consolidarse en sectores como la moda y la alimentación, además de responder a la creciente demanda de sostenibilidad en industrias como la hotelera y el mobiliario.

"El mercado está en el momento justo", concluye Borreani. "Las empresas necesitan esta información y hay pocos jugadores haciendo lo que hacemos. Queremos democratizar el acceso a los datos ambientales y ayudar a las marcas a tomar decisiones sostenibles con impacto real".