Cuatro de cada diez españolas quieren emprender, pero no encuentran financiación

El emprendimiento femenino sigue siendo una de las asignaturas pendientes por la igualdad en el tejido productivo español, al igual que en el ecosistema startup. Ahora podemos poner números a esta brecha de género, a partir de un reciente estudio internacional publicado por Mastercard.

Según ese informe, el 39% de las mujeres de nuestro país se ha planteado crear su propia empresa, pero la mayoría no acaba culminando ese deseo. De hecho, el 31% de ellas ha ido más allá, con la idea de montar su propio negocio, pero aún no lo ha hecho.

Estas cifras están en línea con las cifras obtenidas en otros países vecinos, situando la media europea, de un 40%. Eso sí, tenemos espejos en los que mirarnos, con países con mayor espíritu emprendedor femenino como Portugal (62%), Polonia (47%) y Grecia (46%), todas ellas economías parejas o inferiores a la española.

Las causas detrás de este fenómeno son variadas, pero hay tres que destacan por encima de las demás: la falta de financiación (32%), el riesgo de fracaso (31%) y la falta de recursos financieros (27%). Además, a un tercio de ellas les gustaría crear su propia empresa, pero la falta de confianza en sí mismas les frena a hacerlo, un porcentaje que aumenta hasta casi la mitad (45%) entre las mujeres de la generación millennial.

Hay otro elemento no menor en la ecuación: sólo el 26% de las mujeres se sienten seguras tomando decisiones financieras en el ámbito empresarial, frente al 33% de los hombres.

Muy atrás en la lista de razones esgrimidas para no emprender quedan cuestiones tradicionalmente asociadas a este brecha, como el cuidado de los hijos: tanto el 6% de los hombres como las mujeres en España aluden a ello para no dar el salto. Notoria esta paridad de respuestas por género, ya que en Europa las mujeres (6%) son ligeramente más propensas que los hombres (4%) a destacar esta razón.

A pesar de estas barreras y las dificultades que se presentan a la hora de crear un negocio, el estudio demuestra que las mujeres no tiran la toalla, ya que el 38% de las encuestadas asegura que tiene la intención de emprender en el futuro, una cifra superior a la media europea (34%).

Ahí juega un rol fundamental el éxito de aquellas que ya dieron el salto antes: todas ellas se muestran orgullosas de haber emprendido, por muy diversos motivos: perseguir su sueño (49%), buscar un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal (49%), el sentimiento de que era el momento adecuado en su vida (44%) y la voluntad de no trabajar para nadie más (42%).

El perfil de la emprendedora española

La investigación desvela asimismo que en España la mitad (49%) de los hombres y el 43% de las mujeres se consideran emprendedores, un sentimiento que se profundiza entre las generaciones más jóvenes: la generación millennial (51%) y la Z (46%) muestran más interés por el emprendimiento que las generaciones X (44%) y la baby boom (43%), datos que coinciden con la tendencia europea.

Los sectores preferidos por las mujeres para emprender un negocio son hostelería y ocio (13% vs. 10% de media europea); cosmética (12% vs. 10% de media europea); cuidado de niños (12% vs. 9% de media europea); y el comercio online (12% vs 16% de media europea). El sector de la informática es el que más brecha presenta, ya que los hombres tienen más interés (16%) que las mujeres (5%) en emprender en este campo.

Además, una de cada cinco mujeres españolas (16%) tiene un negocio paralelo a su ocupación prioritaria. Las principales razones que llevan a las mujeres a iniciar una actividad paralela son ganar más dinero (60%), ahorrar dinero para un objetivo específico (37%) y obtener independencia financiera (34%).