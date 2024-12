Talento y tecnología: el 'mixing' de PadelPROShop para llegar a ser el segundo 'ecommerce' de pádel del mundo

Aun cuando no son conscientes de ello, los emprendedores que están llamados a aportar un gran proyecto a la sociedad evidencian desde edades tempranas determinadas habilidades, aptitudes y actitudes que se repiten en todos los casos.

Una de ellas es la curiosidad, que les permite detectar aquellos huecos por donde su creatividad se cuela para dar lugar a ideas realmente transformadoras. No todas llegan a buen puerto pero, acompañadas de perseverancia -otra cualidad común a todos ellos- y una resiliencia por encima de la media, sus posibilidades de éxito se multiplican.

Hay un elemento crucial que ejerce como un verdadero aval: rodearse de las personas adecuadas, tanto en el terreno profesional como en el personal que ejerzan como una red para aminorar el impacto de los errores -que llegarán antes o después- y ayudar a transformarlos en aprendizajes.

Dionisio Ugalde es uno de estos emprendedores con una historia de inspiración que escribían sus primeros capítulos en su más tierna infancia. Niño despierto donde los haya, su vocación innata para los negocios pronto fue advertida por su entorno.

"Cuando era un niño iba al pantano que había al lado de mi casa, cogía piedras y las vendía a mi familia de Madrid en las cenas familiares. También vendía cromos en el Rastro los domingos cuando iba con mi abuelo".

Su capacidad para monetizar cuando caída en sus manos no se quedó ahí en aquellas etapas tan incipientes de su trayectoria. "He organizado fiestas, he vendido los DVDs de mi graduación... un montón de negocios", relata el CEO y fundador de PROShopGroup a DISRUPTORES-EL ESPAÑOL.

A su mayoría de edad, este olfato para detectar donde hay un potencial negocio se había refinado y el unihockey o floorball, un deporte típico del norte de Europa, se convirtió en casi una obsesión para el emprendedor.

Dionisio Ugalde, fundador y CEO de PROShopGroup.

La celebración en 2007 del campeonato europeo de unihockey en El Escorial, cita deportiva a la que Dionisio acudió como voluntario, supuso un punto de inflexión para su futuro profesional.

"Fui voluntario como responsable de una tienda porque tenía esta experiencia de negociante. Me puse a vender y recuerdo que fue una semana muy buena de ventas. Lo pasé realmente muy bien vendiendo palos, que era lo que a mí me encantaba", describe.

Aquella experiencia fue reveladora. "Al terminar el torneo, cenando con su padre, recuerdo que le dije 'Papá, esto ha sido la caña. He vendido un montón, me lo he pasado super bien, ¡qué divertido! Y creo que se podría hacer mejor con una web". Lejos de disuadirle -Dionisio estaba estudiando ADE en ese momento-, el respaldo de su padre fue rotundo.

Hicieron una aportación inicial de 10.000 euros -"mucho más barato que cualquier máster", precisa Dionio- y montaron Floorball Shop Spain, que luego cambió a Floorball Supershop. Fueron inicios difíciles, "sin tener mucha idea". "Elegí Prestashop por descarte, y al principio no vendíamos nada. Las fotos pesaban demasiado, no se posicionaba en SEO, no hacíamos nada de publicidad. Pero poco a poco fue subsanando las dificultades y las ventas comenzaron a despuntar.

Viraje del modelo de negocio en pleno covid

Corría el año 2010 y estos eran sus primeros pasos como emprendedor con FloorballPROShop, a los que en 2014 se sumaría HandballPROShop, posicionándose como líder en la venta online de productos de balonmano a nivel mundial.

En la actualidad, Dionisio Ugalde es el CEO y fundador de PROShopGroup, la marca paraguas de todas sus iniciativas emprendedoras donde PadelPROShop tiene un lugar destacado al haberse convertido en el segundo ecommerce de pádel del mundo. Su puesta en marcha fue todo un reto al que Dionisio no estaba dispuesto a dar por perdido.

Dionisio Ugalde.

"En 2020 teníamos la tienda de balonmano, iba sola y éramos líderes en Europa en la venta de este material deportivo. De repente llegó la covid-19 y para nosotros supuso un shock muy fuerte, porque se trata de un deporte dentro de pista que se caracteriza por el contacto entre los jugadores, y la pandemia lo paró totalmente en seco", se lamenta el emprendedor.

Su olfato innato para los negocios advirtió una pequeña rendija -de nuevo- por la que podía colarse de nuevo una oportunidad de éxito. Su entorno más cercano sería una vez más determinante para que la idea triunfara.

"Llegó la covid y para nosotros fue un 'impresión' muy fuerte porque se trataba [balonmano] de un deporte dentro de pista que se caracteriza por el contacto entre los jugadores" Dionisio Ugalde, CEO y fundador de PROShopGroup

"El equipo estaba jugando mucho a pádel, tal y como hacía el resto del mundo en aquella época de la pandemia, y teníamos que hacer algo rápidamente porque no vendíamos suficiente para cubrir los gastos de cinco empleados. Se me ocurrió proponer a mi padre y a los compañeros del equipo crear la tienda de pádel y a todos les pareció bien".

Hablamos de septiembre de 2020. Antes de final de año PadelPROShop estaba lanzado al mercado y en funcionamiento. "Recuerdo que reunimos a más de 300 personas en un Zoom, clientes de balonmano, todos los amigos de pádel... hoy en día esos números no son nada, pero aquella fue una época increíble", recuerda con satisfacción.

Su intuición no falló. En la actualidad, PadelPROShop es la segunda tienda de pádel a nivel mundial y distribuye material deportivo en todos los países, con España como principal mercado (25% de la cuota total). Su presencia es notable también en Europa (25%), Latinoamérica (25%) y Oriente Medio 25%, además de registrar un fuerte crecimiento en EEUU.

"De entre todo lo que he hecho, PadelPROShop sería mi opción. Teníamos y tenemos otros negocios, pero en un momento de máxima crisis, supimos analizar el mercado, ver cuáles eran sus problemas y aprovechar la oportunidad", sentencia.

Otro caso de éxito: Black Friday 2024

El Black Friday de 2024 se ha consolidado como su mejor campaña y el ejemplo de una progresión que aún no ha tocado techo. En relación a la campaña del 2023, PadelPROShop ha vendido casi un 50% más, rozando el millón de euros de facturación. A través de su página web, ha realizado casi 5.000 pedidos y vendido cerca de 6.000 palas con marcas de referencia como Adidas, HEAD, NOX y Electra.

"Creo que lo hemos estudiado bastante bien, hemos comunicado con efectividad durante toda la campaña previa al momento y hemos respondido de 10 en el equipo logístico", detalla el CEO.

PadelPROShop cerrará 2024 con una facturación de 20 millones de euros que duplica la registrada en 2023

Esta campaña del Black Friday junto a la decisión de pivotar su modelo de negocio y echa a andar PadelPROShop son los dos hitos de los que Dionisio Ugalde se siente más orgulloso en su trayectoria.

Con la Navidad tocando a la puerta, la actividad no ha tenido tiempo de relajarse en la compañía. Llegan semanas muy intensas para Dionisio y todo su equipo, unas 35 personas, un capital muy valioso sin el que no se entendería las cifras con las que PadelPROShop cerrará 2024: una facturación de 20 millones de euros que duplica la registrada en 2023.

"El talento es uno de los pilares fundamentales para que esto funcione. Priorizamos el buen ambiente entre los trabajadores. En esta empresa, más que ser un equipo, somos una familia", concluye Ugalde.

El emprendimiento es una carrera de larga distancia donde todas las piezas tienen que encajar en su sitio en el momento oportuno. PROShopGroup, liderado por Dionisio Ugalde, ha demostrado que talento y tecnología son el mixing perfecto para haber llegado a lo más alto y lo más importante, continuar en esta posición junto a un equipo comprometido con el proyecto.