Estos algoritmos empoderan al inquilino al transformar sus datos en confianza para acceder (por fin) a una vivienda

El alquiler de vivienda es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Inquilinos y propietarios se enfrentan a una compleja situación para ajustar los intereses de la oferta con la demanda sin que ninguna de las partes tenga que salir perjudicada en sus intereses.

En la era de la digitalización y la tecnología, el depósito de las viviendas en alquiler continúa siendo la principal herramienta para que el propietario confíe en que aquel que morará en su propiedad pagará puntualmente las mensualidades y velará por un buen estado del inmueble. Hasta ahora.

Una startup española ha sabido identificar en este convulso momento para el mercado del alquiler el poder de los datos y cómo pueden contribuir a generar un perfil financiero del inquilino que revolucione el modo en que hasta ahora se relacionan con sus propietarios.

"La idea de Skor surgió al preguntamos: ¿cómo es posible que sigamos exigiendo grandes sumas en depósitos de garantía en lugar de utilizar datos financieros para generar confianza?", interpelan en conversación con DISRUPTORES-EL ESPAÑOL Aditya Malhotra y Carlos Moreno, impulsores de la startup.

La búsqueda de una repuesta está detrás del nacimiento de esta propuesta emprendedora que echó a andar el año pasado, pero que avanza con paso firme como atestigua haberse coronado como la startup ganadora de la 32ª edición del Campus de Emprendedores de SeedRocket.

Experimentar en primera persona la necesidad que ahora atacan desde la tecnología fue crucial para que Aditya y Carlos definieran el producto y llegaran al mercado con unas mínimas garantías de éxito.

Tras vivir en más de 15 países -Suiza, Reino Unido, EEUU e India, entre otros-, Aditya Malhotra decidió en 2020 regresar a España, país en el que había vivido años atrás, donde cursó su MBA en IE y del que confiesa sentirse "cautivado".

Aditya Malhotra y Carlos Moreno, equipo fundador de Skor.

Como emprendedor sin una nómina fija o un contrato indefinido, pronto se topó con la desconfianza de los propietarios y unos requisitos desorbitados para acceder a una vivienda en alquiler: "depósitos de hasta seis meses", se lamenta.

Adi no entendía cómo, a alguien con un buen perfil financiero, le exigían "semejante barbaridad de dinero" y no existía ninguna herramienta que le permitiera demostrar su credibilidad.

No fue hasta que los propietarios accedieron a que les explicara su situación personal -que era exestudiante del IE-, e incluso que conocidos les dieran buenas referencias suyas, que aceptaron reducir el depósito a la mitad.

"Esa fue la semilla de lo que hoy es Skor. Los historiadores datan el origen de las fianzas en Babilonia alrededor de 1.730 a.C. Parece mentira que, 3.700 años después sigamos utilizando el mismo mecanismo para generar confianza", se lamentan los fundadores.

Un modelo de éxito en EEUU y Reino Unido

De hecho, en su estancia en Estados Unidos e India, Aditya Malhotra había visto cómo el valor de los datos pueden construir un perfil financiero y "cómo un credit score positivo ayuda a las personas a acceder a nuevas y mejores oportunidades".

Aterrizar en España este modelo de generación de confianza que ya triunfa en EEUU y Reino Unido es el camino iniciado por esta joven startup española.

Plataforma de Skor de fácil uso desde el móvil.

Skor se apoya en datos para que los inquilinos demuestren su fortaleza financiera a los propietarios y tiene como visión "permitir a los inquilinos alquilar sin depósito".

Para ello es necesario generar un historial de alquiler que sirva en el futuro y que, cada vez que se aborde una mudanza, no conlleve al inquilino empezar de cero.

"Ahora da igual si pagaste durante años tu alquiler y todas facturas a tiempo, si cuidaste la vivienda anterior como si fuese tuya o si fuiste un buen vecino. Si decides mudarte, es borrón y cuenta nueva. Y no sólo eso, es que tienes que volver a aportar toda esa documentación, datos e información", indican los cofundadores.

Pero el problema no es únicamente de los inquilinos. Desde Skor son conscientes de que los propietarios también abordan dificultades.

Una problemática que también sufre el propietario

"La inseguridad regulatoria que sufre el propietario y problemas como la ocupación provocan que la situación únicamente empeore. El miedo y la ausencia de soluciones basadas en datos, hacen que estos se vean obligados a protegerse. La mayoría de las soluciones actuales se centran en la protección y en el uso de seguros como la única medida para reducir ese riesgo, pero es mucho más barato y eficiente prevenir que curar", insisten desde el equipo de Skor.

Sus fundadores no están dispuestos a tirar la toalla ante tan ingente encrucijada. "No todos los inquilinos son okupas y no se les puede tratar a todos como delincuentes. El alquiler residencial es la única industria en la que no existe la 'presunción de inocencia' y el cliente es tratado como un culpable, salvo que demuestre lo contrario. Todo esto porque faltan datos. Y no porque no existan, sino porque no se comparten. Skor transforma los datos en confianza", recalcan.

Tres pasos y cinco minutos para crear confianza

Con su tecnología, en tres sencillos pasos y menos de cinco minutos, el inquilino puede tener un perfil financiero verificado por inteligencia artificial que le ayuda a demostrar su potencial real como inquilino.

Esto consigue que los inquilinos compartan a golpe de un clic su perfil con tantos propietarios o viviendas como deseen, y diferenciarse frente al resto de candidatos, a la vez que les permite generar una mayor confianza en la propiedad.

Skor actúa a su vez como representante del inquilino reduciendo la fianza y/o depósito a lo mínimo legal que marca la regulación.

Además, el inquilino puede automatizar el pago de su renta a través de Skor lo que le permitirá mejorar su perfil y construir un historial de alquiler que podrá utilizar para futuros alquileres.

"La visión es que vayas a donde vayas puedas utilizar tu perfil de Skor para alquilar una vivienda sin necesidad de pagar un depósito, ahí es donde el historial desempeña un papel clave para demostrar esa confianza".

El propietario, por su lado, obtiene perfiles mucho más cualificados y verificados financieramente, lo que permite tener una mayor confianza en la persona que va a entrar en su vivienda.

España, mercado prioritario

Esto, además, le permite entender "cuándo es necesario contratar un seguro de impago porque están asumiendo cierto riesgo, o cuando simplemente el inquilino tiene un buen historial y no es necesario esa sobreprotección".

La startup colabora tanto con grandes propietarios como con plataformas y agentes inmobiliarios y, por el momento, únicamente opera en España; en concreto, en Madrid y Barcelona, y prevé abrir cinco nuevas ciudades entre las que estarán Málaga o Valencia en 2025.

Plataforma de Skor para generar un perfil financiero del inquilino.

"No tiene sentido que las personas más vulnerables sean a las que más requerimientos se les exigen. Cobrar menos dinero no significa necesariamente tener un peor comportamiento financiero. Vemos todos los días personas que cobran salarios humildes y tienen un comportamiento adecuado, pagan sus deudas y gastan de forma responsable y, a su vez, vemos personas con salarios que parecerían holgados y que a mediados de mes están en saldo negativo y acumulando deudas", concluye Carlos Moreno.

Su propuesta da de lleno en una necesidad imperante del mercado y se convierte en una prueba de fuego para certificar el poder de los datos. ¿El resultado? No tardaremos en comprobarlo. Muy atentos.