Así se reutiliza el calor que producen los ordenadores para suministrar calefacción y agua caliente a los hogares

El coste energético e impacto en el medio ambiente de la transformación digital es uno de los principales desafíos de la transformación digital.

A medida que el sector tecnológico crece y la economía digital entra en estadios más avanzados de madurez, la necesidad de contar con centros de datos más potentes y un suministro de energía suficiente para refrigerar estas infraestructuras críticas aumenta.

La startup Therminer abre la puerta a una solución disruptora en el futuro para el sector de los centros de datos que ya está dando resultados óptimos en el suministro de energía económica y accesible para los hogares.

Las raíces sorianas de uno de sus cofundadores (Aarón Molina) fue un hecho determinante para la génesis de Therminer, que se constituyó oficialmente como empresa en 2021, pero echó a andar unos años antes fruto de una relación de trabajo en conjunto de sus impulsores durante más de 13 años.

Aarón Molina, socio fundador y CTO de Therminer, es natural de Soria y en el garaje de su vivienda tenía instalados unos servidores. Pese a ser esta una de las regiones más frías de España, en el garaje de su casa siempre hacía calor, una temperatura que distaba en demasía con la registrada en el resto de la vivienda.

Este hecho le provocó una pregunta que no podía apartar de su mente y a la que no encontraba respuesta: ¿por qué no podemos aprovechar tal cantidad de calor para no gastar tanto dinero en la calefacción de la vivienda?

Aarón y Gonzalo García -el otro cofundador- confiesan que siempre han sido "muy de cacharrear" y este reto les motivaba en demasía, lo que provocó que desarrollaran un primer prototipo que funcionó.

Gonzalo García, CEO y cofundador de Therminer.

"Solucionamos un problema propio y, al ver el buen resultado, comenzamos a investigar más tecnologías, mejoras y potencial de mercado", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Gonzalo García, CEO y cofundador de la startup.

En ese momento, los impulsores trabajaban en el sector del venture capital y servicios de software e IT, "viendo continuamente un aumento de la demanda de tecnologías y servidores para soportarla: cloud pública, cloud privada, servidores dedicados, etc".

Inciden en que en la actualidad, con tecnologías como la inteligencia artificial y Nvidia como fabricante de servidores, su solución "cobra ahora más sentido que nunca".

"Tenemos una visión clara, ser el nexo de unión entre el exceso de calor residual de los servidores y la demanda de calor de los consumidores, reciclando energía y eliminando consumos de energía innecesarios".

No van mal encaminados en su propuesta. Aunque todavía tienen ante sí un largo camino por delante, Therminer acaba de ser seleccionada como una de las siete startups finalistas de la 23ª edición de los eAwards España de NTT DATA Foundation.

Su propuesta aspira a introducir el concepto de "circularidad" en los centros de datos, donde el calor generado por estos servidores, se convierta en un eslabón más dentro de la cadena de producción del calor.

La solución propuesta por Therminer y sus futuros desarrollos combinan tecnologías de refrigeración líquida y tecnologías de reutilización de calor, generando temperaturas de salida que permiten su aprovechamiento en instalaciones de calefacción residenciales o industriales en las que se ubican los servidores.

Esto permite reducir de manera continua la huella de carbono de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD), así como del sector de la climatización con "eficiencias cercanas al 100%" aseguran.

Representación gráfica del funcionamiento de la propuesta de Therminer.

Su primer sistema doméstico se lanzó en 2023, que sustituye calderas tradicionales en viviendas por "calderas computacionales", con 10 instalaciones cerradas durante al año pasado y una previsión de instalar 40 más este año, "con más del 50% ya completado en lo que llevamos de año", puntualizan.

La mayoría de ellas se distribuyen en el mercado español, principalmente en Castilla y León y Madrid, aunque también cuentan con presencia en otras regiones como la Comunidad Valenciana o Aragón. También cuentan con varios proyectos en el extranjero, aunque el foco está puesto en España.

Hoteles e instalaciones deportivas, en el punto de mira

Por otra parte, la compañía también busca establecer nuevos horizontes con los que complementar el modelo industrial que ya fue lanzado en su primer año, con instalaciones distribuidas en calefacciones centrales, instalaciones deportivas y hoteles.

El equipo de Therminer está formado por ocho personas con labores de dirección, tecnología, producción/operaciones, marketing y desarrollo de negocio. Este capital humano se erige en uno de sus principales activos para seguir creciendo y abrirse un hueco en el mercado en un momento en que su tecnología está siendo clave para el futuro desarrollo del sector tecnológico mundial.