Jakaton Ventures o cómo resolver retos tecnológicos gracias a la metodología del 'hackathon' y el empuje de la IA

Rubén Peña, CEO y cofundador de Jakaton Ventures (derecha) y Jhoubert Rincon, CEO de Vizwide (izquierda de la imagen).

El ecosistema emprendedor innovador español goza de una madurez en la actualidad que ha sido forjada por múltiples protagonistas en los últimos años como corporates, startups, aceleradoras, fondos de inversión y business angels y, cómo no, la labor del ámbito académico con universidades y centros de investigación y tecnológicos a la cabeza.

Estos actores, de la mano de la necesaria colaboración público-privada, han dibujado un sector que está preparado para afrontar los múltiples desafíos que llegan de la mano de tecnologías muy disruptivas y transformadoras como la inteligencia artificial.Jakaton Ventures es uno de esos nombres propios.

La propuesta vio la luz en 2023 con una idea clara: aplicar el modelo de trabajo del hackathon a la resolución de retos tecnológicos reales en empresas e instituciones. Su nombre proviene de la españolización del término hackathon, un concepto con el que la compañía se identifica plenamente por su forma de trabajar y entender la innovación.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha recogido, de la mano de Rubén Peña, CEO de Jakaton Ventures, el impacto de su propuesta en esta economía cada día más digital y tecnológica en un momento de eclosión de oportunidades para empresas e instituciones gracias a la IA y a otras tendencias tecnológicas.

Sus líneas de negocio son cuatro. La primera, el venture builder: "Creamos startups desde cero. Nuestro objetivo: que cada startup nazca con un modelo sólido, una tecnología robusta y un camino claro hacia la inversión".

En segundo lugar, su apuesta por el corporate venturing les permite colaborar con empresas para diseñar, validar y lanzar nuevos modelos de negocio, productos digitales y soluciones tecnológicas bajo un esquema de riesgo compartido.

Además, existe una férrea apuesta por el desarrollo tecnológico con "un equipo interno full stack capaz de convertir ideas en productos reales, escalables y listos para crecer en el mercado", y por último, pero no menos definitorio, la formación conectada que "impulsa la innovación a través del ecosistema startup, formando a nuevas generaciones y fortaleciendo comunidades".

Reunión de trabajo en una sesión de la metodología de Jakaton Ventures.

De esta forma, a diferencia de otros procesos de innovación más largos y teóricos, el hackathon se centra en "la acción, el prototipado y la obtención de resultados tangibles en un corto espacio de tiempo".

"No sólo organizamos hackathones, trabajamos como uno —intensamente, con foco y orientados a resultados— para generar soluciones reales en tiempos reducidos", afirma Rubén Peña.

Además, la compañía trabaja con empresas de diferentes tamaños, corporaciones e instituciones públicas para diseñar hackathones a medida, alineados con sus objetivos estratégicos y retos específicos.

Según explica el CEO a esta redacción, en proyectos tecnológicos como LendQ, aplican el modelo hackathon para desarrollar soluciones de forma ágil, integrar tecnologías como blockchain e inteligencia artificial y validar rápidamente hipótesis clave del mercado.

El ecosistema Consolida Startup

"El trabajo colaborativo e intensivo facilita la toma de decisiones, optimiza los procesos de desarrollo y permite construir productos sólidos y escalables desde fases tempranas", precisa.

Este mismo enfoque se aplica en Consolida Startup, el ecosistema de emprendimiento que impulsan en Valladolid, donde "trasladamos el modelo hackathon a la formación de emprendedores".

"El modelo hackathon actúa como un motor de innovación que conecta tecnología, talento y negocio, permitiendo avanzar más rápido y con mayor impacto" Rubén Peña, CEO de Jakaton Ventures

A través de una metodología práctica, intensiva y orientada a la acción, Consolida Startup ofrece un modelo disruptivo y diferenciador dentro del ecosistema emprendedor, "alejándose de la formación tradicional y fomentando la experimentación, la validación continua y la generación de proyectos reales con potencial de crecimiento".

"En ambos ámbitos, el modelo hackathon actúa como un motor de innovación que conecta tecnología, talento y negocio, permitiendo avanzar más rápido y con mayor impacto", aporta el responsable.

Sede en Madrid y nuevo centro de trabajo en Valladolid

Jakaton Ventures cuenta con una sede central en Madrid, desde donde coordina su actividad a nivel nacional e internacional y, según ha anunciado a esta redacción, en 2026 abrirá un nuevo centro de trabajo en Valladolid, vinculado al programa Consolida Startup, cuya gestión técnica asumió desde su lanzamiento en 2025.

La compañía tiene foco en España pero también mira con ambición al exterior. "En cuanto a nuestra actividad, trabajamos con empresas, startups y emprendedores tanto en España como a nivel internacional. Actualmente colaboramos con organizaciones de países como México y Estados Unidos, lo que nos permite aplicar nuestra metodología en distintos contextos y mercados, y seguir ampliando nuestra proyección exterior".

"Hemos integrado la IA de forma transversal, no solo como una tecnología más, sino como un acelerador clave de todo el proceso" Rubén Peña, CEO de Jakaton Ventures

Su potencial transformador de la economía se ha visto acrecentado desde la irrupción de la actual ola de la inteligencia artificial.

"Ha supuesto un cambio radical en nuestra metodología y ha reforzado aún más nuestro modelo de trabajo. En Jakaton Ventures hemos integrado la IA de forma transversal, no solo como una tecnología más, sino como un acelerador clave de todo el proceso, desde el desarrollo tecnológico hasta la optimización de nuestros procesos internos y comerciales", argumenta Peña.

"Esto encaja perfectamente con nuestra filosofía inspirada en el hackathon, donde la velocidad, el foco y la ejecución son fundamentales", concluye.