Lookiero Outfittery Group capta 17 millones con el apoyo de la SETT y Ekarpen para un nuevo 'personal shopping online'

Las claves nuevo Generado con IA Lookiero Outfittery Group ha cerrado una ronda de inversión de 17 millones de euros, con el apoyo de la SETT y Ekarpen, para potenciar su plataforma de personal shopping online. La compañía, resultado de la fusión entre la española Lookiero y la alemana Outfittery, apuesta por la inteligencia artificial para personalizar la experiencia y optimizar procesos logísticos. La inversión servirá para acelerar el crecimiento del grupo, consolidar su infraestructura y reforzar su presencia en los 12 mercados europeos donde opera. El grupo ha abierto un nuevo centro logístico en Miranda de Ebro, creando más de 200 empleos y ampliando su capacidad operativa en Europa.

Más de la mitad de las startups españolas ya utiliza la inteligencia artificial en sus proyectos. El dato, conocido a finales de 2025 dentro del Mapa del Emprendimiento que cada año publica South Summit, avala el impacto de esta tecnología tan transformadora en el ecosistema startup español y el interés que está generando en el mundo del capital.

Y para muestra, un nuevo caso de éxito del aterrizaje de la IA en el ecosistema startup español. Lookiero Outfittery Group, compañía líder en Europa en personal shopping online -fruto de la fusión de la española Lookiero y la alemana Outfittery en marzo de 2025-, ha cerrado una ronda de inversión de 17 millones de euros que le permitirá llevar su plataforma al siguiente nivel gracias al potencial de la inteligencia artificial, que no olvida poner el factor humano en el centro del relato.

"Gracias a la IA analizamos de forma más precisa su historial, sus preferencias, su presupuesto o qué prendas han funcionado bien en perfiles similares, y a partir de ahí generamos una primera selección de prendas y combinaciones mucho más ajustada. Esto hace que la experiencia sea más relevante desde el primer momento".

Habla para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Oier Urrutia, CEO de Lookiero Outfittery Group, tras conocerse el cierre de esta operación en la que han participado nuevos inversores como Ekarpen Private Equity y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), junto a inversores actuales como Acurio Ventures, Perwyn, Bonsai Partners y 10x Group.

Del total de la inversión, 7,25 millones de euros corresponden a la aportación de la SETT, entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España. "El apoyo de la SETT subraya el potencial innovador de Lookiero Outfittery Group y su relevancia dentro del ecosistema digital y tecnológico español", han destacado fuentes de la compañía.

Plataforma de Lookiero Outfittery Group.

El grupo, que opera a través de las marcas Lookiero y Outfittery en 12 mercados europeos, destinará la inversión a impulsar su crecimiento, consolidar su estructura logística y acelerar su apuesta por la inteligencia artificial, una tecnología clave en su propuesta de valor.

Junto a la hiperpersonalización, la IA le permite a la compañía, además, afinar en la creación de looks.

"La tecnología aprende de los miles de looks que nuestras estilistas han diseñado a lo largo de los años y propone combinaciones coherentes, pensadas para el día a día real de nuestras clientas", añade Urritia.

También es crucial en su canal de compra directa Shop. "La IA nos permite mostrar prendas y looks cada vez más alineados con el estilo real de cada persona, evitando opciones que no encajan con ella", e incluso a nivel interno: "Utilizamos esta tecnología para mejorar la previsión de demanda y optimizar compras y logística, lo que se traduce en procesos más eficientes y una mejor experiencia final para la clienta".

El valor del factor humano

Esas prestaciones que facilita la IA se implementan sin recortar el valor humano del proyecto. "En Lookiero la inteligencia artificial es una herramienta clave para ofrecer personalización a gran escala, pero siempre como apoyo al asesoramiento humano, que es el verdadero eje de nuestra propuesta de valor desde el primer día", incide Oier Urrutia, CEO de Lookiero Outfittery Group.

"La tecnología nos ayuda a analizar mejor la información de cada clienta y a preparar una propuesta inicial más ajustada. Esto permite que nuestras personal shoppers trabajen con más contexto y puedan dedicar más tiempo a lo realmente importante: entender a la persona que hay detrás de cada pedido".

"La decisión final de cada caja la toma siempre una personal shopper. Es ella quien selecciona las prendas, teniendo en cuenta no solo los datos, sino también el momento vital, las necesidades concretas y el criterio profesional que solo aporta la experiencia humana", puntualiza.

La inversión llega en un momento clave para el grupo, que a lo largo de 2025 ha avanzado de forma significativa en tres ejes estratégicos. Por un lado, Lookiero ha alcanzado un EBITDA positivo en el ejercicio fiscal 2025, un hito especialmente relevante en un año marcado por el proceso de integración con Outfittery.

En paralelo, el grupo ha completado la integración de ambas compañías en una única plataforma tecnológica y logística, lo que permite operar con mayor eficiencia y sentar las bases para el desarrollo de nuevas funcionalidades apoyadas en inteligencia artificial.

Además, la compañía ha reforzado su infraestructura logística con la apertura de un nuevo centro en Miranda de Ebro (Burgos), un almacén de aproximadamente 15.000 m² que fortalece su red europea y eleva hasta cerca de 25.000 m² la superficie logística operada por el grupo.

Europa, mercado prioritario

Actualmente Lookiero Outfittery Group opera en 12 países europeos: España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Austria, Suiza, Suecia, Bélgica, Portugal, Países Bajos y Luxemburgo.

"Tras completar la integración, hoy somos el líder europeo en personal shopping online, con una propuesta única que combina moda femenina y masculina y una escala que nos permite operar de forma mucho más eficiente en todos los mercados", afirma el CEO a esta redacción.

A corto y medio plazo, su foco pasa por "consolidar esta integración y seguir profundizando en Europa".

"La expansión a nuevos mercados es una palanca de crecimiento que analizamos de forma recurrente, pero creemos que todavía tenemos un recorrido muy relevante en los países en los que ya estamos presentes, tanto en términos de crecimiento como de rentabilidad".

Para abordar estos retos, el grupo parte de "una estructura de equipo sólida y bien dimensionada", precisa Oier Urrutia, "lo que nos permite afrontar esta nueva etapa con una base consolidada".

No obstante, sobre esta estructura, continúan incorporando "talento de forma progresiva y alineada con nuestras necesidades de crecimiento". "Un claro ejemplo es la apertura de nuestro nuevo centro logístico en Miranda de Ebro, que ha supuesto la creación de más de 200 nuevos puestos de trabajo, reforzando así nuestra capacidad operativa y nuestro compromiso con el empleo local", concluye el empresario.