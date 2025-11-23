Los 'business angels', ante la IA: "No podemos renunciar a ella en la selección de startups, pero al final la clave son los equipos"

De izquierda a derecha: Jordi Rivera, consejero independiente, 'business angel', miembro de la junta de BIGBAN y del comité asesor; Paloma Cañete, directora de Fides Capital y miembro del comité asesor 2025, y Sonia Fernandez, partner en Kibo Ventures y también miembro del comité asesor de este año.

Las claves nuevo Generado con IA Más de la mitad de las startups españolas ya usan inteligencia artificial, según el Mapa del Emprendimiento de South Summit. Business angels consideran la IA esencial para analizar proyectos, pero destacan que la clave del éxito sigue siendo la calidad del equipo emprendedor. La irrupción de la IA acorta los tiempos de lanzamiento al mercado y aumenta la competencia, dificultando predecir qué startups lograrán consolidarse. El sector observa un repunte de inversión y la entrada de fondos de venture capital en etapas tempranas, lo que supone nuevos retos para los business angels.

Más de la mitad de las startups españolas (51%) ya utiliza la inteligencia artificial y casi una de cada cuatro (23%) ha sido impulsada por un solo emprendedor. Son los datos más concluyentes del Mapa del Emprendimiento presentado esta semana por South Summit, estudio que pone negro sobre blanco en una realidad conocida a todas luces en el seno del ecosistema en España.

La inteligencia artificial, con su enorme potencial transformador de la economía y la sociedad, ha llegado para quedarse y, en estos primeros pasos de aterrizaje -y catarsis a todos los niveles-, ningún agente protagonista del ecosistema startup quiere, ni puede permitirse, quedarse al margen del profundo proceso de cambio en marcha.

Si la IA ya está presente en las startups españolas, ¿cómo repercute esta circunstancia en el sector del capital y, en concreto, en el colectivo profesional de los business angels?

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL aborda este y otros temas de actualidad relacionados con estos agentes protagonistas del ecosistema emprendedor en España junto en la antesala del BIGBAN Investors Congress 2025, que tendrá lugar los próximos 26 y 27 de noviembre en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia.

Jordi Rivera, consejero independiente y 'business angel'; Paloma Cañete, directora de Fides Capital y Sonia Fernández, partner en Kibo Ventures -todos ellos miembros del comité asesor del evento de inversores privados-, nos detallan en una conversación a tres el apasionante momento que atraviesa el ecosistema, caracterizado por una "gran complejidad".

"Es absurdo no pensar que una tecnología como la IA puede ayudarte a mejorar en muchas facetas, tanto a nivel personal como profesional" Paloma Cañete, directora de Fides Capital

"Estamos en un mundo difícil, muy competitivo, de muchas oportunidades, pero también de grandes retos y a todos los niveles; inversores, startups, corporates, empresas, pymes. Es absurdo no pensar que una tecnología como la IA puede ayudarte a mejorar en muchas facetas, tanto a nivel personal como profesional", afirma Paloma Cañete, directora de Fides Capital.

La inversora defiende que no se trata de incorporarla por seguir una tendencia o moda, sino de hacerlo "donde tiene sentido y aporta realmente valor".

IA: reto y oportunidad para el 'business angel'

En esta línea, Jordi Rivera, pone sobre la mesa la utilidad de la IA en la labor del inversor y el business angel, aunque matiza: "Al final, no puedes estudiar cien proyectos al mes, la IA es fundamental para ser más eficientes, pero no hay que olvidar que la decisión definitiva siempre se toma en base al equipo".

Sonia Fernández, desde Kibo Ventures, reconoce que en la gestora van a seguir reforzando la implementación de la IA para mejorar su operativa y que revierta en el departamento negocio. "Confío en que la herramienta no acabe con nuestra intermediación"; afirma con tono irónico y una leve sonrisa en el rostro.

"La intuición y la experiencia después de tantos años analizando startups están ahí y siempre mantengo que, en el fondo, el factor único y en correlación más con el éxito sigue siendo el equipo" Sonia Fernández, partner en Kibo Ventures

"La intuición y la experiencia después de tantos años analizando startups están ahí y siempre mantengo que, en el fondo, el factor único y en correlación más con el éxito sigue siendo el equipo, y en nuestro caso, que no invertimos desde Kibo en etapas tan tempranas, es básico que sean capaces de atraer al siguiente inversor".

Este es uno de los grandes retos de la startups de éxito con IA. "El nivel está tan alto en este segmento de compañías, que si los equipos no son de primer nivel, pueden generar grandes dudas sobre su continuidad porque la competencia es muy grande. Y luego han de ser capaces de aumentar esos equipos con gente también de primer nivel", puntualiza Fernández.

Los tres inversores coinciden en señalar el factor democratizador de la IA a la hora de poner en marcha proyectos muy disruptivos y cómo la velocidad es otra de las señas de identidad de este nuevo tiempo. Es, precisamente, esa celeridad en los tiempos, la que imprime una nueva dificultad para el inversor.

"En estos momentos la aceleración en IA es una realidad porque las corporates están haciendo inversiones impresionantes en estos proyectos y están permitiendo que estos emprendedores lleven sus productos más rápido al mercado".

"La realidad es que como business angel no puedes entrar en muchos de estos proyectos, que además dependen de los grandes operadores globales. La tecnología ha de servir para aquellos negocios que realmente tengan sentido e impacto, y no se centren en el negocio de la tecnología, sino en un negocio bien enfocado que utilice tecnología".

Y es que esos expertos en el sector inversor, destacan la dificultad que imprime la inteligencia artificial para prever qué proyectos se mantendrán en el tiempo debido a su rapidez en escalar y las incertidumbres sobre cómo se comportarán en el futuro.

"La IA ha permitido que se acorte muchísimo el tiempo desde que la startup tiene el MPV y empieza a facturar, y a ello ha contribuido que hay muchas corporates con presupuesto para invertir en ello. La cuestión es cómo de sostenibles pueden ser esos primeros ingresos".

Para la inversora, esos primeros ingresos de las startups con un fuerte componente en IA "no son predictivos como sucedía antes de que era recurrencia que se pueda ver a futuro".

A este reto se suma que el mercado es cada vez más global y competitivo. "Como la barrera de desarrollar producto ahora no es tan alta gracias a la IA, hay mucha más competitividad y mucho capital para financiar proyectos. Es un fantástico momento para el emprendedor".

La cosa cambia cuando se pone el foco en el inversor. "Va a ser muy difícil distinguir qué compañías van a conseguir tracción y recurrencia y cuáles se quedarán por el camino". Y añade con resignación: "Lo peor que nos puede pasar es poner todas nuestras balas en una determinada categoría de startups y quedarnos luego muy expuestos a esta situación", concluye Fernández.

La llegada del 'venture capital' a etapas tempranas

En cuanto al pulso inversor, ¿cómo se ha comportado el ecosistema español este 2025? Los tres representantes del sector del capital ratifican un repunte de la inversión que, sin embargo, no ha llegado exento de serios retos para los business angels.

Y es que otra de las dificultades que afrontan estos profesionales en la actualidad es la llegada del venture capital a fases muy tempranas en el emprendimiento, un espacio donde, con anterioridad al nuevo escenario que trajo el conocido como 'invierno inversor', se extendía la actividad del colectivo.

"Justo por las correcciones de valoraciones de los últimos años, determinados fondos han tenido la necesidad realmente de entrar en pre-seed. Es coyuntural, pero temo que se va a quedar" Jordi Rivera, consejero independiente y 'business angel'

"Ha habido un repunte de la inversión, pero la realidad es que en número de operaciones no ha sido así. Las rondas se han concentrado más en volúmenes más importantes, lo que nos evidencia una de las principales problemáticas del business angel: el venture capital está entrando en etapas tempranas que antes no atendía", revela Jordi Rivera.

"Justo por las correcciones de valoraciones de los últimos años, determinados fondos han tenido la necesidad realmente de entrar en pre-seed. Es coyuntural, pero temo que se va a quedar un tiempo", añade el business angel y miembro de la Junta de BIGBAN.

Sobre estos asuntos debatirá y reflexionará el ecosistema inversor español en BIGBAN Investors Congress 2025 los próximos 26 y 27 de noviembre.

Participarán algunas de las voces más relevantes del ecosistema como Hansi Hansmann, José Martín Cabiedes (pionero del venture capital en España), Mercé Tell (Encomenda), Rocío Pillado (Adara Venture) o Aquilino Peña (Kibo Ventures), entre otros. La inversión en IA y en deeptech centrarán los análisis que dibujarán el presente y futuro del sector.