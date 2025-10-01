4Founders exhibe músculo en el ecosistema startup: cierra su tercer fondo con 70M€, por encima del objetivo inicial

Las claves nuevo Generado con IA 4Founders Capital ha cerrado su tercer fondo de inversión con 70 millones de euros, superando el objetivo inicial de 65 millones. El fondo se centrará en startups españolas en fases pre-seed y seed, con un enfoque en modelos B2B SaaS y un fuerte uso de inteligencia artificial. Entre los principales inversores se encuentran el EIF, CDTI-Innvierte, aseguradoras y emprendedores, con el 88% de los inversores repitiendo del segundo fondo. Hasta la fecha, 4Founders Capital III ha realizado cinco inversiones y planea invertir en alrededor de 40 compañías en los próximos cuatro años.

El ecosistema emprendedor español goza de una madurez que no se entendería sin potentes agentes protagonistas en el sector del capital que están ayudando a las startups a escalar sus proyectos y a tener "más ambición".

Es precisamente esa falta de vocación por competir en las grandes ligas desde el principio uno de los hándicaps del ecosistema, dado que a nivel técnico sus propuestas "no tienen nada que envidiar" a sus competidores a escala global.

Así lo defiende Marc Badosa, cofundador y Managing Partner de 4Founders Capital, en conversación con DISRUPTORES-EL ESPAÑOL, justo en un momento de inflexión para el ecosistema y para la gestora de capital riesgo que acaba de sellar otro hito en su prolífica trayectoria.

La gestora de venture capital, una de las más reconocidas en España, ha anunciado el cierre final de su tercer fondo, 4Founders Capital III, por un total de 70 millones de euros, cifra que supera el objetivo inicial de 65 millones de euros. El cierre final tuvo lugar a finales de julio de 2025, apenas seis meses después del primer cierre.

Los principales inversores de 4Founders Capital III incluyen el EIF (European Investment Fund), CDTI-Innvierte, aseguradoras, family offices así como un elevado número de emprendedores. El equipo fundador destaca que el 88% de la base inversora repite como inversores en este tercer fondo, lo que sin duda valida la estrategia y los buenos rendimientos que están obteniendo los dos primeros Fondos.

Equipo fundador de 4Founders.

Badosa pone sobre la mesa el protagonismo que la inteligencia artificial tiene en este momento, aunque matiza que están abierto a otro tipo de tecnologías, siempre que sean diferenciales y aporten un verdadero valor añadido.

"No hay duda que entre el 50 y el 60 por ciento de los proyectos que vemos tienen inteligencia artificial de una u otra manera. Pero siempre vemos en qué modo se implementa para que no sea un añadido sin más", puntualiza a esta redacción el cofundador de 4Founders.

De hecho, el inversor resalta las "sobrevaloraciones" que se están haciendo en la actualidad con algunos proyectos y, aunque niega hablar abiertamente de "burbuja", insta a tener cuidado con esta tendencia de cara a los retornos que el sector del capital aspira a obtener en el futuro.

Bien conocen desde la gestora española la realidad del ecosistema español. Este último vehículo mantiene la misma estrategia de los dos primeros (2017 y 2021). Su objetivo principal es invertir en Spanish linked startups en fases pre-seed y seed con ambición global, con un claro enfoque en la generación de EBITDA y un elevado crecimiento de los ingresos impulsado por tecnología y un uso eficiente del capital.

Modelos B2B SaaS y fuerte uso de IA

"Somos agnósticos en el sector pero sí nos centramos en software, no hardware, y buscamos una tecnología claramente diferencial", añade al respecto Badosa. Además, 4Founders Capital valora muy positivamente que los "equipos técnicos formen parte de los fundadores".

Y es que la gestora tiene especial interés en compañías con alto componente tecnológico con modelos B2B SaaS y fuerte uso de IA, especialmente en sectores como fintech, business services, traveltech, ciberseguridad o developer tools.

Los tickets iniciales oscilan entre los 300.000 euros y los 2 millones de euros, junto con una capacidad de follow-on de hasta seis millones por compañía. Tampoco cambian los sectores objetivo de este tercer fondo.

Hasta la fecha 4Founders Capital III ha realizado cinco inversiones en empresas como Mogu, Puntopost, Showme, Altan y Steryon y planea invertir en alrededor de 40 compañías durante los próximos cuatro años.

Equipo fundador ampliamente experimentado

El Fondo está liderado por un equipo de ex emprendedores e inversores con una trayectoria probada en venture capital y en la creación de startups multimillonarias: Jesús Monleón, Javier Pérez-Tenessa, Marc Badosa, Marek Fodor y Paula Blázquez.

Entre ellos, han fundado seis empresas que hoy en día generan anualmente decenas de millones de euros en EBITDA. Su experiencia en la generación de valor y en la identificación de oportunidades de alto crecimiento les posiciona como una referencia en el sector.

Con 134 millones de euros bajo gestión, la firma se ha consolidado como la gestora de mayor tamaño en preseed en España, liderando operaciones desde las etapas más tempranas y acompañándolas hasta la desinversión.

Los fondos anteriores han demostrado un track record destacado. El primer fondo, 4Founders Capital I, ha alcanzado un hito significativo al haber generado hasta la fecha 1,65 euros por cada euro invertido y una TIR neta inversor superior al 18%.

Desde su creación en 2017, ha logrado 11 exits, incluyendo Holded, Securitize, Flanks y The Hotels Network. Actualmente, mantiene aún una cartera activa con 13 participadas, entre ellas compañías como Mailsuite, Baluwo o Scoolinary, que se espera que permitan aumentar aún más la rentabilidad a los inversores.

Por su parte, 4Founders Capital II, creado en 2021 y con un tamaño de 50 millones de euros, ha continuado expandiendo la estrategia de inversión con 38 startups en su portfolio, en el que destacan empresas como Embat, Zenrows, Vidext, TaxDown, Viterbit, DealCar o Invofox.