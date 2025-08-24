España vislumbra el final del 'invierno inversor' al calor de la IA: de un primer semestre histórico a un otoño 'caliente'

De izquierda a derecha: Marc Clemente, socio en KFund; Carlos de la Esperanza, Principal en GP Bullhound, y Luis Garay, socio en Samaipata.

¿Llegará este 2025 el final del conocido como 'invierno inversor' al ecosistema startup español? Es una de las preguntas cuya respuesta ansían conocer con más anhelo los emprendedores españoles tras tres años de travesía por el desierto y un reajuste sectorial que ha dejado a miles de proyectos por el camino.

Tras pasar el ecuador de 2025 y con el otoño tocando en la puerta, parece que las piezas empiezan a encajar para dar por finiquitado una de las etapas más complejas del ecosistema startup español en su pasado más reciente.

Este periodo adverso para lograr financiación arrancó en el segundo trimestre de 2022 en un contexto de incertidumbre mundial marcado, entre otros acontecimientos, por el inicio de la guerra en Ucrania y una crisis en el sistema tech global que golpeó las plantillas de las grandes tecnológicas.

Lo que ocurrió a partir de ese momento es conocido: caída en cascada de las valoraciones de startups -en EEUU de forma más severa que en Europa y, por extensión en España, donde durante la época expansiva que tocó techo 2021 no se registraron en la misma proporción las megarrondas del otro lado del Atlántico-, endurecimiento de los requisitos para acceder al crédito y la consiguiente 'selección natural' de startups donde muchas iniciativas que en otro contexto hubieran sobrevivido cayeron como un castillo de naipes.

Entrado ya el segundo semestre de 2025, el escenario ha cambiado y sería difícil explicarlo sin la entrada en escena de un invitado especial: la inteligencia artificial, que ha redefinido el mercado tecnológico con un nuevo modelo a hora de construir compañías.

Según confirman a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL representantes de Samaipata, GP Bullhound y KFund, España podría cerrar a finales de año el 'invierno inversor' y sumarse a una tendencia que ya se ha constatado en otros mercados internacionales.

"En los principales hubs internacionales, el mercado ya dejó atrás el parón hace tiempo. En España, la recuperación ha llegado con cierto desfase, pero en 2025 se ha vuelto evidente: más operaciones, más inversores activos y una mayor disposición a financiar tanto etapas iniciales como más avanzadas", afirma a esta redacción Luis Garay, socio en Samaipata.

En esta línea, se muestra Carlos de la Esperanza, Principal en GP Bullhound: "Nunca antes habíamos visto rondas tan relevantes como la de Travelperk - en camino a la dominación global de su industria - o la de Multiverse - una ronda sin precedentes en España para apoyar una tecnología puntera y única en IA. El invierno inversor ha terminado, y en las noticias podemos ver que levantar capital es posible".

"Todo apunta a un otoño activo, sostenido por una tesis clara: la IA es un cambio de plataforma que está redefiniendo cómo se crean, escalan y valoran las compañías" Luis Garay, socio en Samaipata.

El sector del capital es unánime: el comportamiento de la primera mitad de 2025 ha supuesto un punto de inflexión. "Ha sido sorprendentemente dinámica, con volúmenes de inversión que no solo han recuperado niveles de 2021, sino que en el segundo trimestre han alcanzado máximos históricos", sostiene por su parte Marc Clemente, socio de KFund.

"Todo apunta a un otoño activo, sostenido por una tesis clara: la IA es un cambio de plataforma que está redefiniendo cómo se crean, escalan y valoran las compañías", ahonda Luis Garay. Y es que la inteligencia artificial es una de las claves de este nuevo tiempo en el ecosistema.

"La aceleración de la adopción, principalmente de la IA y de los productos de SaaS vertical y cloud, hace que haya emprendedores con planes ambiciosos de capturar determinados mercados. El capital disponible para estos emprendedores es muy alto - y seguimos viendo cómo los fondos (tanto establecidos como emergentes) levantan nuevos vehículos para satisfacer esta demanda", prosigue Carlos de la Esperanza desde GP Bullhound.

El inversor extranjero también está fijando su atención en España cada vez más, a medida que van surgiendo empresas con potencial de convertirse en líderes europeos y globales, y "al ser España un mercado con acceso directo tanto a Europa como a Latinoamérica".

La inteligencia artificial está redefiniendo el sector tecnológico.

Estos cambios han venido condicionados por la inteligencia artificial. "Está redefiniendo la manera en que se construyen compañías desde el día uno. Hemos constatado startups que conseguían una tracción a velocidades nunca vistas, gracias a equipos reducidos y ciclos de desarrollo ultrarrápidos", puntualiza Garay.

Y ahonda en su argumentario: "Estamos viendo valoraciones elevadas en fases muy iniciales, especialmente en mercados como EEUU. Muchos inversores están apostando temprano, incluso cuando el proyecto es aún un único producto. Casos como el de la startup fundada por la ex CTO de OpenAI, que alcanzó una valoración de 12.000 millones de dólares en menos de cinco meses, ilustran la magnitud de este fenómeno".

Ir más allá del 'hype': el reto del inversor

El experto apela a la responsabilidad del inversor en este crítico momento del ecosistema. "Debemos ir a la segunda capa de la cebolla: más allá del hype, buscamos modelos con profundidad, eficiencia operativa y una visión clara sobre cómo construir ventajas competitivas duraderas".

"La barrera de entrada para lanzar un proyecto con IA nunca ha sido tan baja. Pero el verdadero desafío es construir compañías con defensas sólidas: integradas en flujos de trabajo críticos, con efectos de red, y con capacidad para capturar valor sostenido en el tiempo".

"¿Burbuja? No lo creemos. Lo que sí vemos es una inflación natural en el tamaño de las rondas, marcada por esa nueva generación de emprendedores que quiere operar y competir a nivel global desde el día uno". Marc Clemente, socio de KFund

Sobre si llegados a este punto de la nueva ola de la IA se puede hablar abiertamente ya de una burbuja, los inversores consultados lo niegan.

Así lo defiende Marc Clemente, desde KFund. "La IA no es opcional. Cualquier empresa que no esté explorando cómo incorporarla en su propuesta de valor o en sus procesos internos está corriendo el riesgo de quedarse atrás. ¿Burbuja? No lo creemos. Lo que sí vemos es una inflación natural en el tamaño de las rondas, marcada por esa nueva generación de emprendedores que quiere operar y competir a nivel global desde el día uno".

Llegados a este punto, ¿qué otoño debe esperar el ecosistema startup español en cuanto al dinamismo de la inversión?

Los expertos apuntan al dinamismo y, si se confirma la evolución que se ha seguido durante el año, se podría vislumbrar el final del 'invierno inversor', con algunos matices.

"La evolución y el desarrollo tecnológico es tan rápido que muchos proyectos ahora exitosos pueden pasar a estar obsoletos dentro de unos años", defienden los inversores.

"Todo indica que los últimos trimestres del año mantendrán el ritmo positivo de la primera mitad del año. Si la tendencia continúa, es probable que se supere la barrera de los 3.000 millones de euros en inversión. El ecosistema muestra signos claros de madurez y confianza, con actores locales e internacionales apostando fuertemente por el talento emprendedor en España", defiende Clemente.

"Este 2025 está siendo un año muy bueno para la inversión tecnológica en España, que consolida la recuperación que ya vimos en 2024. Nuestro país está dejando de ser un follower de Europa en cuanto a software y tecnología, y muchas empresas están ganando a competidores europeos y norteamericanos. Y los inversores siempre vamos detrás de estos ganadores. Esperamos ver más megarrondas de >€100M de tamaño de empresas españolas listas para comerse el mundo", pronostica Carlos de la Esperanza, Principal en GP Bullhound.

"España está dejando de ser un 'follower' de Europa en cuanto a software y tecnología, y muchas empresas están ganando a competidores europeos y norteamericanos" Carlos de la Esperanza, Principal en GP Bullhound

"Si la tendencia actual se mantiene, el cierre de 2025 podría consolidar definitivamente la salida del ‘invierno inversor’", anticipa por su parte el representante de Samaipata.

A lo que Clemente desde KFund matiza: "El verdadero final del 'invierno' llegará cuando el mercado secundario y las salidas empiecen a mostrar señales claras de liquidez. Hasta entonces, seguiremos en una especie de primavera tímida. Eso sí, la confianza ha vuelto con fuerza, y los datos lo confirman.

Se confirma, por tanto, que España cuenta con una combinación muy valiosa de talento técnico, startups con fundamentos sólidos y un mercado europeo que empieza a despertar tras años de ajuste.

Todo esto en un contexto de aceleración tecnológica sin precedentes, que está reconfigurando la cadena de valor en prácticamente todos los sectores. Sin lugar a dudas, un otoño 'caliente' para no perder la pista dentro y fuera de nuestras fronteras en el terreno tecnológico.