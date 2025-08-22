El fondo español BeHappy refuerza su portfolio con Kibus y mira ya al exterior de cara al próximo curso

En un mundo del emprendimiento y la innovación cada día más global e interconectado, la internacionalización de los proyectos se convierte en una máxima ineludible para seguir atesorando un ecosistema startup maduro y consolidado en España.

No se trata sólo de que las startups nazcan con una vocación internacional, sino que el sector del capital, que también ha evolucionado sobremanera en los últimos años en nuestro país, de entrada a socios de diferentes nacionalidades para ayudar a escalar los proyectos y adecuarlos a las necesidades y requisitos de cada geografía.

El fondo BeHappy Investments, nacido en 2022 con un inicio de actividad un año después, está valorando tras contar con siete participadas en su portfolio esta maniobra de internacionalización sin perder de vista su misión y objetivo con el que echó a andar: "invertir en proyectos que promuevan un mundo mejor".

"Hoy en día, con un mundo globalizado, con una capacidad de escalabilidad muy alta, no te puedes quedar atrás. Nosotros, como vehículo de inversión, tenemos que darnos cuenta de que si eso es lo que le pedimos a nuestras participadas, también hemos de aplicárnoslo a nosotros mismos", explica en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Miguel Ángel Rodríguez, CEO de BeHappy Investments.

De esta forma, el fondo español iniciará el curso con el objetivo de ganar en internacionalidad, "no sé si tanto en el tipo de proyecto en el que invertir, pero sí en la composición de los socios". "Es sano y nos ayuda a profesionalizarnos más cada vez".

"Como vehículo de inversión, tenemos que darnos cuenta de que si pedimos visión internacional a nuestras participadas, también hemos de aplicárnoslo a nosotros mismos" Miguel Ángel Rodríguez, CEO de BeHappy Investments.

De hecho, Rodríguez deja abierta la puerta a nuevas iniciativas en otros países. "Quién sabe si a futuro BeHappy pueda tener otros BeHappy por el mundo".

Este anuncio se produce cuando el fondo español acaba de comunicar la adquisición de un 5% de Kibus Petcare con el objetivo de impulsar la tecnología en la alimentación personalizada de perros.

El capital obtenido se destinará a fortalecer áreas clave de la empresa, como el desarrollo de productos, la consolidación de su base de clientes, la mejora del reconocimiento de marca y su expansión comercial.

"Desde BeHappy, hemos visto en Kibus Petcare un modelo de negocio que, además de ser innovador, responde a una necesidad real en el mercado, sobre todo en un contexto en el que los dueños de mascotas están cada vez más comprometidos con la calidad y la salud de sus animales", explica Rodríguez.

Petcare, un mercado al alza a escala global

La elección de Kibus no ha salido baladí para el vehículo de inversión. El mercado de las mascotas en España continúa mostrando un crecimiento imparable. Según los últimos datos publicados por AEDPAC, en 2024 el sector generó un volumen de negocio de 2.984 millones de euros, incluyendo productos de alimentación, accesorios, productos zoosanitarios y servicios como peluquerías o adiestramiento.

En este contexto, Kibus Petcare se presenta como una marca con un gran potencial de expansión, no solo en el ámbito nacional, sino también en mercados internacionales donde soluciones como la suya aún están en una fase de desarrollo. "El modelo de negocio de Kibus Petcare ha demostrado tracción y posee una propuesta diferenciada, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para nuestro fondo", añade Rodríguez.

Por su parte, Albert Icart, CEO de Kibus Petcare, añade: "La alimentación natural y personalizada para nuestras mascotas es una tendencia creciente. Con el respaldo de BeHappy Investments vamos a poder seguir innovando y ampliando nuestras soluciones para que más propietarios de mascotas puedan ofrecerles una alimentación saludable, adaptada a sus necesidades".