Plug and Play y EA Ventures lanzan un fondo de 20 millones para impulsar startups españolas en el mundo

Contar con startups con vocación internacional desde la génesis es una de las grandes metas del ecosistema emprendedor español. Sin embargo, el acceso a la financiación sigue siendo uno de los caballos de batalla del sector y un desafío para evitar la fuga de talento español.

Una alianza de Plug and Play y EA Ventures conocida este miércoles brinda una nueva oportunidad para lograr un emprendimiento español más competitivo y con mayor proyección en el ámbito global.

El fondo asciende a 20 millones de euros y su objetivo es acelerar el crecimiento de startups con sede en España, así como de startups fundadas por emprendedores españoles en el mundo.

El futuro fondo EA Ventures Plug and Play, estará operado por Plug and Play EMEA Fund Management Company (entidad regulada centrada en la creación de fondos de capital riesgo europeos) y representa el compromiso de ambas organizaciones con la innovación y el emprendimiento con sello español.

El fondo estará enfocado en compañías emergentes en su etapa inicial, principalmente en fase semilla, centrándose en startups de inteligencia artificial aplicada a soluciones empresariales, los servicios financieros, la sostenibilidad, la movilidad y el comercio electrónico.

Las inversiones iniciales oscilarán entre 200.000 y 500.000 euros y entre sus planes está el de impulsar entre 30/35 tecnologías disruptivas. Además, el fondo podrá valorar hacer un follow on de hasta un millón de euros.

"Nuestra confianza en el enorme potencial del ecosistema español es firme, por eso queremos brindar tanto apoyo financiero como estratégico a los diversos proyectos que apoyemos. Nuestro objetivo final es conectar a los mejores emprendedores con los hubs internacionales más potentes, ampliando su alcance global", afirma Borja Aznar, Managing Director de Plug and Play Tech Center para el sur de Europa.

Por su parte, Yerik Aubakirov, CEO de EA Group Holding afirma que el ecosistema de startups en España "tiene un potencial excepcional para el crecimiento internacional y nuestra experiencia en mercados emergentes dinámicos será especialmente valiosa para estos emprendedores".

"Nuestra asociación con Plug and Play crea una sinergia única al combinar su expertise global con nuestra experiencia en operaciones de escalado rápido de empresas en diversos mercados, pudiendo ofrecer de este modo un apoyo integral a las startups en su expansión internacional", añade.

Apoyo financiero y orientación estratégica

Las startups seleccionadas no solo recibirán apoyo financiero, sino también orientación estratégica y oportunidad de entrar en contacto con la extensa red global de Plug and Play formada por unas 600 multinacionales, que incluye corporaciones, inversores y expertos en tecnología, teniendo a su alcance las herramientas necesarias para escalar con éxito en mercados competitivos. Por otro lado, los únicos promotores del fondo son EA Group y Plug and Play. El fondo no será objeto de comercialización.

"En Plug and Play no sólo invertimos en startups, las conectamos con las corporaciones y el ecosistema para acelerar su crecimiento", señala Luis Llorens, Principal de Plug and Play EMEA Fund Management Company, por eso podemos ayudar a escalar más rápido proyectos o ideas ambiciosas y con un producto sólido", concluye.