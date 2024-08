El aterrizaje de la IA en el sector 'edtech' español: el caso de éxito del fondo BeHappy Investments y Supercademy

Estar en el lugar exacto en el momento oportuno. Esta máxima, aplicable a cualquier ámbito de la vida, es el punto en que se han cruzado los caminos del fondo de inversión de impacto BeHappy Investments y la edtech Supercademy con la inteligencia artificial como banda sonora de su relación empresarial.

La tendencia tecnológica del momento necesitará en el futuro de startups flexibles que, de la mano de otros agentes protagonistas del sector como inversores, grandes tecnológicas y centros de investigación, vayan aterrizando en el mercado soluciones de IA que cambien la vida de las personas.

Con un sector emprendedor más maduro, España no quiere quedarse en el furgón de cola de este profundo proceso de transformación y las alianzas son la clave para impulsar aquellos proyectos que están llamados a liderar esta prometedora etapa.

La edtech Supercademy ha desarrollado una plataforma digital que aspira a democratizar el acceso a profesores particulares gracias a la inteligencia artificial.

Disponible las 24 horas del día, facilita realizar tareas escolares, practicar idiomas e incluso preparar las pruebas de acceso a la universidad en cualquier lugar y a cualquier hora, y por un coste asumible para la mayoría de los bolsillos.

Además, su propuesta encaja a la perfección con la necesidad que muchos padres tienen de reforzar las clases de sus hijos sin estresar más de la cuenta las finanzas domésticas, y adaptarlas a sus complejas rutinas diarias.

La cuestión puede parecer baladí, pero no lo es. La democratización que propone Supercademy supera el hándicap de la ubicación geográfica y la capacidad adquisitiva.

Porque tan necesario es facilitar el acceso a esas clases particulares a una persona que vive en una zona despoblada del interior del país -la conocida como España vaciada-, como brindársela a esos padres de las grandes urbes que se ven obligados a hacer encaje de bolillos con la conciliación de la vida personal y profesional para llevar a sus hijos a una academia física.

"No es fácil llegar a todo, y no es sólo una cuestión de organización, sino también medioambiental. Nuestra propuesta elimina esos desplazamientos físicos hasta los centros de estudios donde se imparte el refuerzo educativo", explica en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Juan Perteguer, CEO y cofundador de Supercademy.

La frustración alumno-profesor

Hay un tercer hándicap que superan los algoritmos de la startups: la frustración del alumno y el profesor.

"La inteligencia artificial no se desmoraliza si el alumno no entiende a la primera, la segunda o la tercera un contenido, y este sabe que está ante una máquina que no emite juicios de valor y a la que puede preguntar tantas veces como quiera todo aquello que, en ocasiones, no haría con una persona", indica Perteguer.

Su plataforma con IA abre las clases de refuerzo a todo el mundo, con un coste asumible y una propuesta sostenible que elimina desplazamientos y permite a los padres la conciliación

No es algo menor. Sobre todo en determinados supuestos, como en adolescentes -y su 'resistencia' a preguntar en clase ante el profesor por quedar señalado ante el grupo de iguales- o personas con un carácter tímido e introvertido.

"Aquí la máquina no se frustra si el alumno no entiende algo y se lo pregunta tantas veces como necesita, y el alumno no siente vergüenza ni reparos si tiene que seguir insistiendo tantas veces como precise", detalla el CEO de Supercademy.

La oportunidad del momento

La filosofía de Supercademy encaja a la perfección con la que motivó en 2022 el nacimiento del fondo de inversión, 100% capital español, BeHappy Investments.

"Es un proyecto diferente a las empresas en que veníamos invirtiendo, pero hemos entendido que, en medio de la ola de la inteligencia artificial que existe, teníamos que mover ficha rápidamente, y Supercademy ha sido una elección muy acertada", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Miguel Ángel Rodríguez Caveda, presidente de BeHappy Investments y la persona que ejercerá de consejero en la empresa en representación del vehículo.

Una 'agrotech': próxima inversión El fondo BeHappy Investments ha anunciado que en breve comunicará su quinta startup invertida, en este caso, una agrotech que, según confirman a esta redacción fuentes de la compañía, se trata de una "empresa española cuyo objetivo es conectar agricultores directamente con restaurantes y eliminar por el camino a los intermediarios". Además de estar enfocada en el canal HORECA -hoteles, restaurantes y cafeterías-, también se centra en restaurantes "con Estrella Michelin y cadenas de alto prestigio". La inminente entrada del fondo en esta empresa será notablemente superior que en las demás, aunque de momento han rehusado comunicar la cifra exacta.

El fondo acaba de completar la entrada en su cuarto proyecto participado en apenas 18 meses de vida del vehículo. Con esta ya son cuatro las empresas en las que el fondo sostenible ha invertido desde el arranque de su actividad el pasado año: Hunty, HarBest (de la que salió en 2024), Velca y Supercademy.

"En este proyecto entramos también más pronto, no es lo habitual, pero consideramos que con la inteligencia artificial había que hacer una excepción, y de la mano de Juan y su equipo, nuestro aterrizaje en el sector educativo no puede ser más prometedor", añade Rodríguez Caveda.

Tras tirar de fondos propios para el desarrollo de la plataforma educativa y el piloto de un año, Supercademy suma ahora el apoyo de BeHappy Investments, que adquiere el 5% de la startup, y donde el fondo aporta como consejero a Miguel Ángel Rodríguez Caveda.

"El hecho de que su presidente vaya a asumir personalmente el rol de consejero en Supercademy nos demuestra claramente la apuesta que hacen por nuestro proyecto", precisa al respecto aseguraba Juan Perteguer.

Un fondo que modifica su tesis de inversión en virtud del potencial de la IA -aunque sin renunciar a su filosofía de impacto- y una startup que se apoya en capital español para catapultar su proyecto disruptivo. Dos historias unidas -en el tiempo y el espacio- que constituyen un caso de éxito de la capacidad de generar valor del ecosistema emprendedor español en medio de la eclosión del mercado de la IA.