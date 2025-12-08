La disrupción que pone en 'Órbita' a Castellón: cinco startups para una economía digital de nueva generación

Las claves nuevo Generado con IA El programa de aceleración Órbita de CEEI Castellón y la Diputación ha premiado a cinco startups con 100.000 euros por su innovación y potencial de crecimiento. Las empresas reconocidas son MAEducation, Zynergic, Your Friends Are Boring, Niubiq y Brambas Barefoot, cada una destacada en sectores como educación, tecnología, viajes, inteligencia conversacional y calzado sostenible. Órbita ha consolidado a Castellón como polo de innovación, impulsando 80 startups desde 2018 y reforzando el ecosistema emprendedor en la provincia. El evento incluyó presentaciones de los proyectos finalistas, charlas inspiracionales y el reconocimiento al acompañamiento y apoyo institucional a las startups locales.

Las soluciones más disruptoras que están transformando la economía de España, de la mano de la digitalización y la tecnología, ya no se circunscriben a un solo ámbito geográfico.

Nuestro país brinda cada vez más talento emprendedor de primer nivel en todas y cada una de las regiones, que se van constituyendo en polos de innovación y creación de valor en áreas distintas y, en ocasiones, complementarias, lo que crea un círculo virtuoso en el conjunto del país.

Castellón viene demostrando que el talento emprendedor de la provincia tiene en la aceleradora Órbita, impulsada por CEEI Castellón y la Diputación Provincial, un polo de oportunidades y generación de empresas con tracción como demuestra cada año su prestigioso programa de aceleración.

CEEI Castellón ha celebrado recientemente el Demo Day y la entrega de premios Órbita 2025, el evento que pone el broche final a la octava edición del programa de aceleración empresarial Órbita.

Las startups MAEducation, Zynergic, Your Friends Are Boring, Niubiq y Brambas han sido reconocidas por su solidez, evolución, potencial de crecimiento y escalabilidad, recibiendo un total de 100.000 euros en premios en cash y equity free (20.000 euros cada una).

Durante la jornada, las startups finalistas han presentado sus proyectos ante el jurado, que ha valorado aspectos como el modelo de negocio, la innovación, la viabilidad y el impacto económico y social en el territorio.

Las empresas premiadas en esta edición pertenecen a distintos sectores. Así, MAEducation es una plataforma que conecta estudiantes internacionales con universidades y colegios de EEUU para facilitar el acceso a los mejores centros, reduciendo los costes de entrada y dificultades durante todo el proceso de admisión, resumiéndolo en tres pasos.

Por su parte, Zynergic plantea el desarrollo de videojuegos que implementan las últimas metodologías de aprendizaje en el aula, como la evaluación por competencias, para que los centros educativos sean punteros en innovación pedagógica.

En el caso de la también premiada Your Friends are Boring organizan viajes en grupo para personas que comparten intereses como el surf o el buceo. Cada viaje es promocionado por creadores de contenido a su propia comunidad, apoyados por una tecnología que automatiza la creación, gestión y análisis de los viajes.

La startup Niubiq ha desarrollado una plataforma B2B SaaS de inteligencia conversacional que convierte las reuniones de ventas en datos estratégicos, mejorando procesos y alineando equipos de ventas, marketing y producto mediante IA.

Y Brambas Barefoot, un ecommerce que diseña, fabrica y comercializa calzado barefoot, con materiales que combinan sostenibilidad, funcionalidad y diseño, promoviendo una pisada natural, más saludable y sin renunciar al estilo.

"Cada una de las startups que han pasado por Órbita demuestra que el talento, cuando se acompaña de formación, mentorización y apoyo financiero, se convierte en motor de desarrollo" Ignacio Sainz de Baranda, presidente del CEEI Castellón

Entre las finalistas, que han completado el programa de aceleración, también estaban Nevent, Jeanstrack, y Dedalo Tech Analytics.

"Cada una de las startups que han pasado por Órbita demuestra que el talento, cuando se acompaña de formación, mentorización y apoyo financiero, se convierte en motor de desarrollo", ha señalado Ignacio Sainz de Baranda, presidente del CEEI Castellón, durante su intervención de clausura. "Hoy premiamos el esfuerzo, la creatividad y la capacidad de generar valor en Castellón y más allá", ha puntualizado.

Asimismo, Sainz de Baranda, ha trasladado su agradecimiento a la Diputación de Castellón por su apoyo continuado, así como a Paloma Delgado, directora del programa Órbita, y a Asier Basterretxea, mentor líder de la edición, por su "trabajo impecable en el acompañamiento de los equipos participantes". "Órbita no solo acelera startups: acelera territorios. Con cada edición, vemos cómo Castellón consolida su posición en el mapa nacional de la innovación", ha destacado el presidente del CEEI.

Empresas como Internxt, Arkadia Space, Cocircular, Inversiva, Momoven, Guruwalk, Aiudo, Forvenues o Howlanders han pasado por la aceleradora con sede en Castellón

Por su parte, el diputado provincial de Promoción Económica, Vicente Pallarés, ha expresado que "nuestra tierra cuenta con un talento emprendedor extraordinario, capaz de generar proyectos innovadores con impacto real en la economía y el empleo, como ha quedado patente en esta edición del programa Órbita". Una octava edición en la que "hemos acompañado a proyectos que no solo soñaban con crecer, sino que han demostrado que la pasión, la constancia y la visión pueden convertir una idea en un propósito, y un propósito en una realidad".

La jornada ha contado también con la conferencia del emprendedor y comunicador Sergio Ayala, quien ha ofrecido una charla inspiracional centrada en los retos del liderazgo y la resiliencia en el mundo de la empresa.

Órbita es la aceleradora de startups de CEEI Castellón y la Diputación de Castellón, reconocida por su trayectoria e impacto en el impulso a empresas innovadoras. En las ocho ediciones ya completadas, desde su lanzamiento en 2018, ha impulsado 80 startups. Entre ellas, destacan empresas como Internxt, Arkadia Space, Cocircular, Inversiva, Momoven, Guruwalk, Aiudo, Forvenues o Howlanders, que han pasado por la aceleradora demostrando su altísimo potencial.