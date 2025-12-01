GCO Ventures: cuatro startups en dos años para una nueva innovación abierta que transforma Catalana Occidente

El corporate venture building ha permitido en los últimos años reformular la relación entre las grandes corporaciones de este país y las startups, lo que está alumbrando soluciones muy disruptivas que ayudan a construir una economía cada día más digital y tecnológica.

No se trata de un proceso inédito, sino más bien, de una evolución natural de la innovación desarrollada a nivel interno por estas corporates que, en un momento crucial en el terreno tecnológico como el actual, deben virar sus estrategias para adaptarse a los cambios vertiginosos que afrontamos como sociedad. Su crecimiento a largo plazo depende de ello.

Inteligencia artificial, computación cuántica… las nuevas tendencias tecnológicas exigen rapidez y flexibilidad, unas cualidades que no definen precisamente a las grandes estructuras de las corporaciones, que en cambio, aportan muchas otras a las startups. El venture building se ha erigido, en este contexto, como el punto de encuentro para ambas.

La aseguradora Grupo Catalana Occidente es el claro ejemplo de esa realidad. Su vehículo de corporate venture building, GCO Ventures, acaba de cumplir dos años y el futuro se presenta prometedor.

Funciona de forma autónoma a la compañía pero, todo cuanto sucede en su seno, acaba impactando en la matriz para fortalecerla y darles herramientas que sorteen esta vorágine en que se ha convertido el sector tecnológico y emprendedor a escala global.

DISRUPTORES – EL ESPAÑOL conversa sobre el trayecto recorrido y los retos que tocan a la puerta la directora general de GCO Ventures, Mª José Álvarez.

La responsable describe la estructura del vehículo como "un modelo dual que combina el capital riesgo (VC) para invertir en fondos y empresas externas, y el venture building enfocado en la construcción de nuevas startups desde cero".

Mª José Álvarez, directora general de GCO Ventures.

La iniciativa echó a andar hace dos años, en mayo de 2023, con una meta perfectamente definida: impulsar la diversificación del grupo a largo plazo, enfocándose en verticales clave como el hogar y la salud digital, y operando con total autonomía de la corporación.

Conformar un equipo a la altura del reto que asumían fue el primer paso: "Buscamos primero internamente si contábamos con los perfiles que íbamos a necesitar, algunos sí los teníamos y se querían sumar al proyecto; y otros, la mayoría, los buscamos fuera. Hablamos de perfiles con experiencia en venture capital, en emprendimiento, etc, que se adaptaran a nuestras dos líneas de trabajo", explica Mª José Álvarez a esta redacción.

En mayo de 2023 se constituyó GCO Ventures y ya en septiembre de ese mismo año lanzaron junto a otros socios Adecua, startup dedicada a la adecuación de viviendas para personas mayores.

En febrero de 2024 se acometió la primera inversión del vehículo que recayó en Cuideo. "Tenemos un 5% y estamos en el consejo de administración. Creemos que a priori nos interesa estar presentes ahí en estas inversiones directas que realizamos porque así podemos aportar más valor y involucrarnos para que crezcan. De momento, el porfolio es pequeño y nos lo permite, en el futuro lo tendremos que valorar".

Primer lanzamiento en solitario: Vivara

Un mes después, en marzo de 2024 se produjo el primer lanzamiento en solitario de GCO Ventures con Vivara, que ofrece alquiler seguro y garantizado de viviendas.

"A veces, por el perfil de corporación que tenemos, es difícil encontrar un socio de entrada, pero nuestro objetivo es siempre en el segundo año introducir socios a los proyectos. Entendemos que tiene más sentido ir a buscar partners cuando ya hemos validado el negocio y tenemos cifras atractivas".

"Vivara nació con el objetivo de digitalizar el mercado del alquiler en España; es un modelo 360, desde búsqueda de inquilino hasta gestión de cualquier necesidad que pueda haber en la vivienda", detalla la responsable.

El apoyo de GCO Ventures ha sido clave para el crecimiento de la startup. Así lo detallan desde el equipo a DISRUPTORES: "Contar con el respaldo de GCO Ventures nos ha permitido arrancar Vivara con garantías, de forma que nos permite centrarnos en el desarrollo del negocio contando con su respaldo financiero. Ponemos el foco en definir el negocio y desarrollarlo, adaptándonos a las circunstancias que nos vamos encontrando y a la experiencia que vamos generando".

"Tenemos en cartera 15 fondos de 'venture capital' y 250 startups a través de ellos; hemos sido muy activos en esta línea de trabajo" Mª José Álvarez, directora general de GCO Ventures

En cuanto a la parte de inversión en fondos, y tras trasladar a GCO Ventures la cartera de inversión de Catalana Occidente en los primeros pasos del vehículo, la iniciativa cuenta en la actualidad con 15 fondos de venture capital y unas 250 startups en cartera a través de ellos, "porque hemos sido muy activos en esta línea de trabajo", matiza Álvarez, con una inversión muy centrada en España que ha comenzado a mirar también a Europa y Estados Unidos.

"Nuestra relación con los fondos es de diversificar y de buscar mucha colaboración para coinversiones, y estamos muy contentos porque hemos logrado una relación muy bidireccional". Esta evolución les llevó en julio de 2024 a reforzar su equipo.

Poco después llegó la tercera startup, Musky, que es la excepción a la regla, aunque en esta ocasión estaba totalmente justificada. "Nosotros no entramos en insurtech, pero esta compañía, aunque apela al mundo mascotas, está centrada en el seguro de salud. Para competir en este mercado estábamos convencidos de que necesitábamos agilidad y a día de hoy una aseguradora tradicional no podía hacerlo", matiza la directora general.

"Además, nosotros vemos el vertical de mascotas como algo mucho más amplio que el seguro, con lo cual con Musky hemos comenzado con el seguro pero hay una hoja de ruta de adyacentes bastante ambiciosa que desde la propia aseguradora no tenía cabida", ha reiterado.

Equipo humano de Musky.

Desde la startup, los beneficios de su alianza con GCO Ventures están más que identificados. "Contar con su apoyo es una gran fortaleza. Nos permite crecer con la solidez y la experiencia de un gran grupo asegurador, manteniendo la agilidad y la mentalidad innovadora de una startup", argumentan desde el equipo a esta redacción.

"Esa combinación es lo que nos hace diferentes: tenemos la libertad para experimentar, aprender y evolucionar rápido, pero con el respaldo de un Grupo que comparte nuestra visión de futuro y nuestros valores. Se trata de un apoyo que nos aporta conocimiento, estructura y credibilidad para consolidar un proyecto que aspira a transformar la forma en que las familias cuidan de sus mascotas".

Este 2025 la maquinaria de GCO Ventures no ha parado ni un instante. El pasado febrero entraron en dos fondos especialistas de salud digital, un nicho de mercado que no ha parado de crecer y donde se circunscribe su última startup: Aurela.

Aurela: última startup del 'portfolio'

La compañía vio la luz el pasado julio y se convirtió en la primera startup que sale del builder en salud digital y que, además, pone el foco en una necesidad al alza del mercado actual: la atención de la salud mental.

Aurela es una plataforma digital que transforma el acceso a la terapia psicológica. "Algo que era tabú hace unos años, hablar de problemas mentales, se ha normalizado mucho. Y se junta con una dimensión de terapeutas a nivel de país que no abarcan toda la demanda y limitado a las plazas universitarias que pueden salir cada año".

Foto de grupo de startups participadas por GCO Ventures y personal del vehículo.

La digitalización aquí ayuda en dos líneas: "la accesibilidad y la optimización de los tiempos de estos terapeutas" y también contribuye a que las áreas más alejadas de los grandes núcleos urbanos,"donde hay menos oferta", también tengan disponibilidad de acceder a estos servicios, explica Mª José Álvarez.

De cara a 2026, la actividad de GCO acelera. Su objetivo es lanzar dos startups al año, "aunque estamos convencidos de que metiendo tecnología podríamos llegar a tres, pero no lo tenemos enfocado en el corto plazo".

Los efectos de la IA y la experiencia

Y es que las automatizaciones que brinda la inteligencia artificial más el conocimiento y experiencia que va generando GCO Ventures facilitarán que este proyecto, aún en sus etapas más tempranas, coja todavía mucha más velocidad e impacto en los próximos años.

"Con dos, de momento, creemos que somos realistas. Porque a nosotros lo que más tiempo nos lleva es la detección de necesidades. Le damos mucho valor a la investigación de mercado, el análisis de las soluciones que están funcionando en España y a nivel internacional. Los verticales donde entramos son aquellos donde la necesidad es muy evidente", matiza.

"Estamos trabajando para que, ya de cara al año que viene, ser una compañía 'AI Centric' e implementarla en todos nuestros procesos de negocio" Mª José Álvarez, directora general de GCO Ventures

En este futuro la IA va a ser determinante. "Estamos trabajando para que ya de cara al año que viene GCO Ventures sea una compañia AI Centric, queremos implementarla en todos nuestros procesos de negocio porque, al final, eso nos tiene que ayudar a eficientar, ganar agilizar y permitir que nos centremos aún más en aquello en lo que generamos valor":

Por último, en ese futuro que toca a la puerta, la directora general ha destacado "el valor de la colaboración con el ecosistema emprendedor y otras corporaciones, un cambio de mentalidad fundamental para asegurar el éxito y el crecimiento futuro de sus proyectos". Sin duda, otro de los grandes retos a nivel de ecosistema dentro y fuera de nuestras fronteras.