Líderes de IA de los principales grupos de comunicación en español analizarán en Valencia su impacto en el periodismo

La aceleradora corporativa Innsomnia organiza los días 10 y 11 de diciembre en su hub de La Marina de Valencia el I Foro Hispanoamericano de IA Aplicada al Periodismo, un evento que pretende consolidarse como el espacio de referencia en España para el análisis de la inteligencia artificial en el sector de la comunicación.

En su primera edición, las jornadas reunirán a más de una treintena de directores de innovación y altos cargos de medios españoles, estadounidenses y latinoamericanos, así como destacadas empresas tecnológicas, agencias y startups.

El Foro, dirigido eminentemente a informar y formar a periodistas y profesionales de la comunicación, dará a conocer cómo los medios españoles han integrado la IA en sus modelos de negocio y redacciones, y servirá para que sus responsables puedan expresar sus inquietudes y reflexiones en torno a esta tecnología, considerada la segunda gran revolución del siglo XXI. Entre los ponentes españoles confirmados para el evento se encuentran líderes de innovación e importantes cargos de la Agencia EFE, RTVE, PRISA, El Mundo, Grupo Godó, Prensa Ibérica, ABC, El ESPAÑOL o El Confidencial.

Además, y dado que el Foro nace con vocación internacional y de punto de unión para todo el sector del periodismo de habla hispana, expertos y representantes del ecosistema comunicativo de Latinoamérica y EEUU se sumarán al encuentro medios y entidades como Infobae o The Athletic (New York Times) o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y perfiles de la talla de Tomás Dodds, director del Public Tech Media Lab de la Universidad de Wisconsin-Madison. Desde la vertiente empresarial, se contará, entre otros, con el director de innovación de Microsoft España, David Hurtado; el CIO de Xalok-Hiberus Media Labs, David Sancha, y la CCO de la corporación, Belén Jódar, además de representación de Protecmedia.

También tendrán un espacio reservado en el Foro las startups KnowHow2u, Inverbis Analytics, E-Journalism y EntriiAnalytics, ganadoras del I Reto de Innovación Abierta de la Prensa organizado por el Clúster de Inteligencia Artificial (IA) de la Comunidad de Madrid en colaboración con Innsomnia, que presentarán soluciones tecnológicas que persiguen ayudar al periodismo a adaptarse a la IA y la digitalización.

Innsomnia acogerá el I Foro Hispanoamericano de IA Aplicada al Periodismo el 10 y 11 de diciembre.

Asimismo, altos cargos de agencias de comunicación corporativa como Kreab, Atrevia, Prodigioso Volcán y Zeus by LLYC expondrán sus percepciones respecto al aterrizaje de esta tecnología en el ámbito de la consultoría.

La programación se completará con un bloque con los directores y responsables del área digital de los principales medios locales como Levante-EMV, Las Provincias, À Punt, Cadena SER Comunitat Valenciana y Valencia Plaza, así como talleres prácticos dirigidos a formar a profesionales del periodismo en herramientas con IA que aplicar en su trabajo diario.

Este I Foro Hispanoamericano de IA Aplicada al Periodismo será abierto para la asistencia de periodistas y profesionales del sector de la comunicación. Las inscripciones podrán realizarse a través de su sitio web (periodismo-ia.com), donde también podrá seguirse el evento por streaming.