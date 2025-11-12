En marcha la segunda edición de Agro·lab ToNoWaste, aceleradora para proyectos agroalimentarios sostenibles

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Valencia abre la convocatoria del Agro·Lab ToNoWaste, un programa de aceleración que busca contribuir a la construcción de un sistema alimentario más sostenible, reduciendo su impacto ambiental, social y económico.

Impulsado por Valencia Innovation Capital y el proyecto europeo ToNoWaste, el programa está dirigido a personas emprendedoras, iniciativas y startups con proyectos que favorezcan la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario a lo largo de la cadena agroalimentaria, evitando que los alimentos se conviertan en residuos desde distintos enfoques.

Paula Llobet, concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia, ha hecho hincapié en el "enorme impacto que tiene el desperdicio alimentario: cada año se desperdician 88 millones de toneladas de alimentos a lo largo de la cadena de suministro en la Unión Europea, con costes asociados de 143.000 millones de euros".

Además del económico y social, por supuesto, Llobet ha insistido en su impacto ambiental "ya que se desperdicia el 30% de la tierra agrícola" y ha invitado "a todos los emprendedores a participar en esta nueva edición de Agro·lab y confiar en el Ayuntamiento de València para hacer realidad sus proyectos. Para lograr una ciudad más sostenible y resiliente, necesitamos la colaboración tanto del sector público como del sector privado, y de todos los agentes del ecosistema de innovación".

En concreto, se buscan soluciones que permitan una reducción de las pérdidas en la producción; colaboración y sensibilización a lo largo de la cadena alimentaria; mejora en la gestión de inventarios y almacenamiento; cambio en los hábitos de consumo; y optimización de la logística y distribución, entre otros.

Las personas seleccionadas podrán participar de un programa de aceleración de cinco meses de duración en el que podrán adquirir conocimientos, metodologías y herramientas prácticas orientadas a fortalecer sus capacidades de gestión y a proyectar el crecimiento de sus negocios en diversas áreas. Adicionalmente, se les brindará la posibilidad de uso de espacios del coworking en la Harinera y acceso a eventos con otros stakeholders de ecosistema de innovación y agroalimentario.

Para presentar sus candidaturas, quienes estén interesados, podrán hacerlo hasta las 00.00 horas del domingo 30 de noviembre a través de la página web: https://agrolab.valenciainnovationcapital.com/

Cabe destacar que, tras finalizar el programa de aceleración, se realizará un Demo Day durante el que se otorgarán premios en metálico que alcanzan hasta 10.000 euros, a repartir entre las startups participantes.

En su primera edición, la iniciativa contó con la participación de cinco startups, de las cuales se alzó con el primer lugar Effiwaste, que desarrolla soluciones que impulsan la economía circular en el sector Horeca mediante un software ‘as a service’ para la medición del desperdicio alimentario; así como formación y concienciación especializada en sostenibilidad; entre otros servicios.