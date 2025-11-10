Convertir el mantenimiento predictivo industrial con IA generativa en una realidad para la pyme: así lo impulsa Burgos

El objetivo es fortalecer la competitividad de las pymes industriales, eliminando la necesidad de personal hiperespecializado y reduciendo costes de implantación tecnológica.

La herramienta facilita el entrenamiento de modelos predictivos y se integra con los principales entornos digitales de gestión industrial, democratizando el acceso a la IA para las pymes.

La solución 'Data Sensorium', desarrollada por Juan José Gutiérrez y Fernando Lázaro, permite consultas en lenguaje natural y automatiza el registro de intervenciones técnicas, agilizando la toma de decisiones.

La aceleradora POLO Positivo impulsa la adopción de inteligencia artificial generativa y modelos de lenguaje para el mantenimiento predictivo en pymes industriales de Burgos.

La aceleradora POLO Positivo continúa avanzando en su objetivo de brindar al sector industrial de Burgos todo el potencial de las nuevas tecnologías para dotar a las empresas, en especial a las pymes que conforman la mayor parte de su tejido empresarial, las herramientas que les permita ser más competitivas y eficientes.

La última edición del programa de innovación abierta DESAFÍO industrial ya tiene ganador y supondrá un salto cualitativo para estas compañías industriales. Se trata de ‘Data Sensorium’, una solución disruptiva presentada por los emprendedores Juan José Gutiérrez y Fernando Lázaro, que propone el uso de inteligencia artificial generativa y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) para transformar el mantenimiento industrial tradicional.

No se trata de un tema baladí. Las pymes industriales son conocedoras de las ventajas que estas tecnologías tan transformadoras pueden conllevar, pero no siempre disponen ni de los recursos económicos ni del personal cualificado para poder implementarlas.

Ahí es donde entra en juego la disruptiva propuesta de Juan José Gutiérrez y Fernando Lázaro, gestada y desarrollada en el seno de POLO Positivo, gracias a los socios promotores —Aciturri, Antolin, Fundación Caja de Burgos, Grupo Correa, Grupo Cropu, Gonvarri e Hiperbaric—.

DISRPUTORES - EL ESPAÑOL conversa con los emprendedores en un momento clave para que la propuesta se convierta en una realidad de la mano de los socios promotores de POLO Positivo para, en un futuro, llegar al mercado para que las pymes industriales de Burgos -y a partir de ahí llegar a otros mercados- aprovechen las ventajas de la IA generativa sin necesidad de tener un talento hiperespecializado.

Javier Cuasante junto a Fernando Lázaro y Juan José Gutiérrez.

"El tejido empresarial que predomina en Burgos son pymes, medianas empresas, que son el público que más complicado tiene el acceso a este tipo de recursos y de perfiles formados con IA, porque se trata de una rama de negocio con un alto coste económico".

El objetivo de Juan José y Fernando con Data Sensorum es, precisamente, "democratizar el uso de la inteligencia artificial", porque "estas pymes son las que en muchas ocasiones tienen más necesidad de automatizar ciertos procesos para ser más competitivas".

'Data Sensorum': desarrollado para la pyme

Las funcionalidades de ‘Data Sensorium’ permiten a los técnicos realizar consultas complejas en lenguaje natural y obtener respuestas claras y precisas basadas en el análisis de datos históricos. Esto elimina la necesidad de revisar manualmente cientos de registros, agilizando significativamente la identificación de problemas y facilitando una toma de decisiones más rápida y eficaz.

Además, la plataforma automatiza el registro de todas las intervenciones técnicas, asegurando un seguimiento exhaustivo y actualizado de las acciones realizadas, lo que contribuye a mejorar los tiempos de respuesta ante fallos o anomalías.

"Queremos democratizar el uso de la IA porque las pymes industriales son las que más necesidad tienen de automatizar ciertos procesos para ser más competitivas" Juan José Gutiérrez, 'Data Sensorum'

Para optimizar aún más el mantenimiento, ‘Data Sensorium’ genera datos que permiten entrenar modelos predictivos con mayor precisión, sin depender exclusivamente de incidencias reales y garantiza una retroalimentación constante que mejora su rendimiento, adaptándose a nuevas situaciones y aprendizajes.

Este diseño se integra de manera fluida con los principales entornos digitales de gestión industrial, facilitando su despliegue e implantación en cualquier planta industrial, sin importar la infraestructura tecnológica existente.

"Hay que destacar el compromiso y las ganas que tanto Juanjo como Fernando están poniendo en este proyecto, porque la solución va a ser realmente útil no sólo para las grandes corporaciones como Hiperbaric, que está interesada en esta solución en este caso, y que tienen recursos para desarrollar esta u otras herramientas similares, sino para las ames industriales", ha añadido Javier Cuasante, responsable del área de Dinamismo Empresarial de Fundación Caja de Burgos.

En ediciones anteriores, DESAFÍO industrial ha tratado algunos de los aspectos más relevantes y sensibles para el futuro de la industria, como la gestión eficiente del consumo energético, la digitalización de los procesos industriales y el potencial del hidrógeno como combustible en diversas aplicaciones.

La nueva iniciativa surgida del ecosistema de POLO Positivo ya está en marcha. Y los primeros pasos apuntan en la buena dirección: "Lo que vimos en todos los clientes donde empezamos a hacer preventas es que el coste-beneficio es muy alto y a medio y largo plazo las ventajas que facilita son incontestables", concluye Juan José Gutiérrez.