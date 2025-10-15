Innsomnia organiza en Badajoz el RuralTech Tourism Summit para promover la innovación en turismo rural y sostenibilidad

Las claves nuevo Generado con IA Innsomnia organizará en noviembre el RuralTech Tourism Summit 2025 en Badajoz, enfocándose en la innovación tecnológica para el turismo rural y la sostenibilidad. El evento contará con la participación de emprendedores, startups, universidades y la administración, además de tener a Portugal como país invitado, fortaleciendo la cooperación transfronteriza. Se abordarán tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial y el big data, buscando desarrollar productos turísticos personalizados y sostenibles que beneficien a las comunidades locales. El congreso ofrecerá conferencias, networking y talleres prácticos, promoviendo la colaboración entre startups, corporates y el sector público para impulsar el turismo rural.

La consultora de innovación tecnológica Innsomnia organiza en Badajoz el próximo mes de noviembre el RuralTech Tourism Summit 2025 (RTTS 2025), un congreso especializado que busca dinamizar el ecosistema de emprendimiento e innovación tecnológica aplicado al turismo rural y la sostenibilidad.

El evento, que se celebrará en el Edificio Ibercaja Siglo XXI de Badajoz y que contará con numerosos agentes y entidades dinamizadoras del sector, analizará durante los días 13 y 14 de noviembre el impacto de la incorporación y desarrollo de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, los gemelos digitales o el big data en el turismo rural, y debatirá sobre cómo estas contribuyen al diseño de productos y servicios personalizados, sostenibles y con un impacto positivo en las comunidades locales y en los propios visitantes.

La cita servirá como punto de encuentro para los actores clave en materia de digitalización turística, entre los que figurarán emprendedores, pymes, startups, corporativos, inversores, universidades, centros tecnológicos y la Administración. Además, el congreso contará con Portugal como país invitado, lo que refuerza la cooperación entre dos territorios vecinos en ámbitos clave como la innovación, el desarrollo local, la transferencia de conocimiento y el intercambio de experiencias en el sector turístico.

Por su parte, Rafa Navarro, presidente y fundador de Innsomnia, señaló "hoy los territorios rurales afrontan desafíos estructurales como la despoblación, la limitada digitalización, la escasa inversión y la urgencia de transitar hacia modelos de desarrollo más sostenibles. No obstante, estos entornos también conservan un rico y diverso patrimonio natural, cultural y gastronómico, que representa un importante potencial para su revitalización, donde la innovación y la tecnología se posicionan como herramientas estratégicas para redefinir el futuro de estos territorios".

El RuralTech Tourism Summit tendrá también un importante enfoque colaborativo y contará con conferencias, mesas redondas, espacios de co-creación, sesiones de networking, talleres prácticos y pitch sessions, entre otras actividades. Todo ello con el objetivo de fortalecer la conexión entre startups, corporates y sector público, fomentando la colaboración, la atracción de inversión y el desarrollo de soluciones innovadoras que impulsen el futuro del turismo rural.

Edificio Ibercaja Siglo XXI de Badajoz donde se celebrará el evento.

El congreso, que cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Badajoz, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura y el apoyo de Ibercaja, se enmarca en el programa de dinamización territorial "Road to CTx", eventos satélites del Connect Technology X (CTx), un congreso internacional sobre tecnología, emprendimiento e innovación que se desarrollará en Sevilla en marzo de 2026.

Todo ello demuestra el potencial transformador de la innovación tecnológica aplicada al turismo y al desarrollo territorial, y refuerza el papel de España como motor de innovación del sistema de turismo en el medio rural.

La asistencia al RuralTech Tourism Summit es gratuita. Las inscripciones deben realizarse a través del sitio web oficial: ruraltechsummit.com