La innovación en energías renovables se escribe con B de Burgos

Patrimonio arquitectónico, cultura, naturaleza, gastronomía… E “innovación verde”. Así es Castilla y León, la comunidad líder en España tanto en potencia instalada en energías renovables como en la cantidad de energía limpia vertida a la red eléctrica española.

Una afirmación que se sostiene desde 2023, año en el que según los datos de Red Eléctrica (REE), la Comunidad ya contaba con casi la quinta parte -el 16,9 %- de toda la potencia instalada renovable en España, encabezando la potencia hidráulica con el 25,7 % y también en eólica, con el 21,6 % de toda la potencia española para aprovechar el viento.

Tal vez por ello y para potenciarlo nace AEVER, la Aceleradora Vertical de Energías Verdes que nacía apenas hace un año, promovida por la Fundación Caja de Burgos y el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL).

El potencial de una región

“El potencial de Castilla y León en el sector de las energías verdes es impresionante. En Europa, solo Noruega obtiene un porcentaje mayor de producción eléctrica renovable que Castilla y León. Ya en 2023, el 88,7% de la generación de energía en la región fue renovable, frente al 50,3% de la media nacional. Y lo mejor es que hay muchas oportunidades para seguir creciendo. Hay suelo disponible, ayudas al emprendimiento, talento a raudales y voluntad política de apoyar este crecimiento”, afirma Francisco Javier Cuasante, director general de AEVER.

Unas oportunidades que desde la aceleradora quieren abrir a empresas que están en fase de crecimiento y que apuestan por las energías sostenibles. “Unas buscan financiación, otras asesoría, otras mayor reconocimiento, pero todas encuentran en nosotros algún punto en el que sentirse apoyados en su crecimiento”, asegura.

Y es que podríamos decir que AEVER incluso es la respuesta lógica a los desafíos a los que se enfrenta el mundo actualmente, con un 88 por ciento de españoles afirmando que el cambio climático es un problema grave, según el último Eurobarómetro. “El 76 por ciento de españoles (y un 77 por ciento de europeos) señala en que el coste de los daños causados por el cambio climático es mucho mayor que la inversión necesaria para la transición a las cero emisiones netas. En este contexto, no es extraño que surjan ideas, iniciativas y proyectos enfocados a mejorar el planeta. Nuestro trabajo consiste en identificar, evaluar y apoyar estas ideas para que se conviertan en realidad. Nuestro objetivo es transformar ideas en energía sostenible”, reflexiona Cuasante.

Y todo apunta a que el caldo de cultivo de Castilla y León es el más propicio para ello. A las infraestructuras o el suelo disponible, además de la intención, se une el talento que hay en la región. De hecho, según el director de AEVER, “Castilla y León lidera todos los rankings escolares en ciencia y matemáticas. Generamos talento por encima de la media nacional, pero es cierto que encontramos dificultades para retenerlo. Lo bueno es que todo esto está cambiando.

La realidad es que aquí se están desarrollando proyectos punteros, sobre todo en energías verdes e hidrógeno. También hay una gran calidad de vida: menos atascos, mejor acceso a servicios, viviendas más asequibles… Hay que romper con el prejuicio de que para innovar hay que irse a Madrid, Valencia o Barcelona. Hoy, gracias a la conectividad, se puede liderar un proyecto global desde cualquier rincón de nuestra comunidad”.

Limpieza de paneles fotovoltaicos

Y como muestra un botón o varios en realidad y con nombre propio como el de Enlighten Energy, compañía acelerada por AEVER y nacía en 2018 para optimizar la limpieza de placas solares. “Estamos enfocados en resolver un problema crítico, que puede tener un gran impacto en la producción de energía de las plantas fotovoltaicas: la pérdida de rendimiento causada por la suciedad acumulada en los paneles”.

Para lograrlo, han desarrollado una plataforma que combina hardware y software y que permite medir, predecir y optimizar el impacto de la suciedad, permitiendo al cliente reducir costes y aumentar la producción energética.

La suciedad de los paneles solares puede representar una pérdida global de energía del 4 por ciento o lo que es lo mismo más de 7.000 millones de dólares en ingresos perdidos, aseguran desde la compañía. “Los costes de limpieza pueden consumir más del 35% de los presupuestos anuales de operación y mantenimiento por lo que es igualmente importante saber si una inversión en limpieza será rentable, así como optimizar la frecuencia de las limpiezas para maximizar la producción de energía y minimizar los costes”, explican desde la compañía.

La innovación es pieza esencial en la solución de Enlighten Energy que, frente a otras, no utiliza agua. “Nuestro sensor patentado limpia y protege automáticamente la célula de referencia sin agua. Es autónomo, funciona con energía solar y no requiere cableado externo. A diferencia de sistemas ópticos o con agua, nuestra solución es más precisa, más limpia y fácil de mantener”, señalan.

Y todo ello desde Burgos, que “nos brinda un buen tejido industrial donde podemos encontrar gran parte de los proveedores que necesitamos” y con el apoyo de AEVER “nos ha proporcionado herramientas y recursos esenciales para hacer crecer nuestro negocio. Este apoyo incluirá apoyo jurídico para estructurar nuestro negocio y presentar patentes, apoyo comercial para desarrollar un plan de negocio ganador, optimizar nuestro modelo de negocio y llevar nuestros productos al mercado y apoyo para encontrar la financiación que necesitamos para finalizar el desarrollo comercial de nuestros productos y hacer crecer el negocio”, aclaran.

Comunidades energéticas, una tendencia imparable

También con la innovación verde como razón de ser surge hace cuatro años Senda Green, una empresa desarrolladora y gestora de comunidades energéticas. Como explica Luis Molano, CEO de la compañía, “una comunidad energética es un una organización que permite desarrollar en un ámbito local modelo energético propio, esto es, generar y gestionar tu propia energía, de manera más eficiente y sostenible. Ojo no confundamos comunidad energética con un proyecto solar, las comunidades energéticas tienen muchas capacidades y tipologías de actuaciones en materia energética, y no hay mejor energía, más barata y más sostenible que la que no se consume, por lo tanto las medidas de eficiencia energética también están dentro del ámbito de la comunidad energética como lo están el almacenamiento o la movilidad eléctrica”.

Un fenómeno en alza en nuestro país que “en 2023 alcanzó más de 350 comunidades energéticas identificadas, un salto espectacular respecto a las apenas 30 existentes 2 años atrás. El 4 % de los municipios ya cuenta con una”, asegura.

Eso sí, el camino por recorrer aún es largo frente a otros países europeos como Alemania o Dinamarca donde hay “tanto mayor cultura asociativa y colaborativa como una regulación más beneficiosa”, añade Molano.

Con referencias como la comunidad energética del Polígono Industrial de Villalonquejar, promovida entre otros por el Ayuntamiento de Burgos, la Fundación Caja de Burgos y la AEPV, o la de Bembibre, promovida por el Ayuntamiento de esta localidad leonesa, Senda tiene como meta ser el referente en el ámbito de las comunidades energéticas a nivel nacional “y Castilla y León debe ser punta de lanza, lo tiene todo para que este modelo se desarrolle. Uno de los objetivos que nos hemos planteado es tener al menos un proyecto en funcionamiento en cada una de las provincias que sirva de ejemplo para escalar nuestro modelo de negocio”.

Además el CEO de Senda no tiene dudas de que la región es perfecta para lograrlo: “En Castilla y León no solo hay recursos naturales, también hay humanos y tecnológicos y al menos nosotros estamos encontrando apoyo institucional e iniciativas como AEVER que suman y eso no es poco”.

Control de generación de energía

Otro ejemplo de cómo la tecnología es una palanca de las energías renovables y de cómo AEVER está propiciando su desarrollo es SECS, la empresa fundada por Alberto Alonso quien, tras años de experiencia profesional en el sector, ofrece soluciones de control para plantas de generación en las que se combinen diversas fuentes de energía renovable.

Así, SECS ha desarrollado sus propios equipos para este tipo de proyectos, “en particular los que en el sector se conocen como EnergyManagement System (EMS), Power Plant Controller (PPC) y Microgrid Controller (MGC)”, detalla.

De estas soluciones la primera que llegará al mercado en las próximas semanas es el PPC que, como explica el propio Alberto Alonso, es como “el director de orquesta. Al igual que en la orquesta hay diversos instrumentos, e inclusive, de una fecha a otra puede haber diversos músicos, y el director tiene que hacer que la pieza suene satisfactoriamente, el PPC, asumiendo ese rol de “director de orquesta” sería el encargado de que hacer que el conjunto de activos del proyecto alcance su objetivo, con independencia del tipo de proyecto, restricciones, activos, o suministradores que haya”.

En ese sentido, además, asegura que “durante casi 10 años hemos estado desarrollando este tipo de soluciones, y probándolas en entorno real. Y fruto de esa experiencia tenemos muchas lecciones aprendidas que hemos llevado a producto y en particular a nuestro código, el cual, además, no está ligado a ninguna plataforma hardware concreta, ni a ningún entorno de desarrollo específico. Apostamos por hardware estándar, e igualmente con los entornos de desarrollo. En resumen, nos alejamos del mundo OT para acercarnos más al IT. Creemos que es el momento, y un hecho diferencial”.

De nuevo, el apoyo de AEVER conforma el telón de fondo de la compañía como explica su fundador: “Nos ha ayudado a pensar mucho en SECS, a cuestionarnos lo que decíamos que éramos y lo que realmente somos, y a definir un plan que nos ayude convertirnos en una empresa. Hemos recibido soporte en múltiples direcciones, legal, estrategia, comunicación y otros”.

Y una declaración que, sin duda, se respira a lo largo del testimonio de todas y cada una de estas empresas: “Creo firmemente en que el binomio Castilla y León y tecnología es más que posible”.

Una afirmación que, volviendo al inicio, es la razón de ser de AEVER, en palabras de su director, Francisco Javier Cuasante: “Castilla y León tiene el talento, la infraestructura y la calidad de vida necesarias para liderar el emprendimiento verde en España. Hemos aprendido a contarlo y eso se está notando. Hoy empresas de todo España se fijan en nuestra comunidad autónoma para desarrollar sus proyectos innovadores”.