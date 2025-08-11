En busca del mejor talento para nutrir a la incubadora de la Agencia Espacial Europea en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana prosigue en su meta de atraer el mejor talento emprendedor para nutrir de propuestas tecnológicas de impacto a ‘ESA-BIC Valencia Region’, la primera incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea en la región.

La segunda convocatoria del programa ya está abierta y las startups interesadas pueden presentar sus proyectos hasta el próximo 17 de diciembre. Las firmas seleccionadas se sumarán a las cuatro que resultaron elegidas en la primera edición: Arkadia Space, Nax Solutions, ODOS Technologies y Nerva Technologies.

Para el director general de Aerocas, Justo Vellón, esta segunda convocatoria constituye "una nueva oportunidad para ayudar a empresas emergentes a convertir sus ideas de negocio relacionadas con el espacio en empresas comerciales".

Vellón, en declaraciones a DISRUPTORES -EL ESPAÑOL, destaca las novedades que el programa presenta en esta nueva edición. "Se refuerza el enfoque personalizado del programa, y además abre la puerta a proyectos que no solo tengan una tecnología espacial, sino también aquellos que puedan integrar tecnologías espaciales en sectores tradicionales".

"Queremos atraer talento que quizá no se ha planteado el espacio como sector, pero que tiene capacidad de innovar con él. También estamos ampliando la red de mentores y partners técnicos para dar un soporte aún más especializado a las nuevas incorporaciones", anuncia.

El director general de Aerocas, Justo Vellón, en las instalaciones del aeropuerto castellonense.

Cabe recordar que 'ESA BIC Valencia Region' es un programa diseñado para adaptarse a las "necesidades reales de cada startup".

"Apostamos por una incubación personalizada, con incentivos de hasta 60.000 euros por empresa, mentoría técnica y de negocio, y un acompañamiento muy cercano desde el primer día. Además, integramos a las startups en un ecosistema de innovación que combina el respaldo institucional de la ESA con el dinamismo del tejido investigador, institucional y emprendedor valenciano", ahonda Vellón.

"El aeropuerto ofrece un entorno operativo ideal para tecnologías que requieren validaciones en campo, ensayos o integración con infraestructuras logísticas" Justo Vellón, director general de Aerocas

El aeropuerto de Castellón aporta valor diferencial y se convierte en una pieza angular de la iniciativa. "Ofrece un entorno operativo ideal para tecnologías que requieren validaciones en campo, ensayos o integración con infraestructuras logísticas. La apuesta por la diversificación y la innovación convierte al aeropuerto en un socio estratégico que va más allá de ceder espacio físico", prosigue el responsable de Aerocas.

Y qué mejor que conocer de primera mano la experiencia de una de las startups que ya ha entrado a formar parte de la propuesta: Arkadia Space.

Arkadia Space: estrechar la relación con la ESA

La startup se ha convertido en uno de los nombres propios del sector aeroespacial español y europeo de 2025 por su validación en órbita de sus motores de propulsión verde.

"Por un lado, estamos muy contentos de que hayamos sido elegidos en la primera edición, y que podamos ayudar a contribuir a que el programa se convierta en algo muy potente y único en España, que haga que las startups decidan venirse e instalarse aquí", declara a esta redacción Francho García, CEO de Arkadia Space.

"Por otro, estrecha todavía más nuestra relación con la ESA, además de ayudarnos en ciertas áreas que hemos identificado como áreas de mejora junto con los formadores del programa", añade.

García destaca el valor que aportan "las mentorías enfocadas a reforzar la empresa en ciertas áreas, como industrialización, internalización así como gestión y crecimiento del talento".

Equipo de Arkadia Space.

"Para nosotros supone un programa que, por un lado, nos capacita como empresa, y por otro lado, nos permite acercarnos todavía más a la ESA, especialmente al directorado de Comercialización, el cuál en los últimos años está ganando cada vez más importancia, sobre todo por sus iniciativas relacionadas con la inversión y la ayuda a las startups a la comercialización", prosigue.

La ubicación del programa, en el propio aeropuerto de Castellón -donde además la startup tiene su sede, ahora en fase de construcción de unas nuevas instalaciones-, es otro de los aspectos que destaca la startup.

"Que el programa se instale en el aeropuerto de Castellón provocará en un futuro que lleguen más empresas, algunas clientes de Arkadia y que podamos crecer con ellos" Francho García, CEO de Arkadia Space

"Hace que todo sea más fácil para nosotros, tanto por el tema logística, como por el hecho de que conocemos bien a las personas que lo gestionan. Que al aeropuerto se le vincule cada vez más con el sector espacial, es algo que nos viene muy bien a nosotros: por un lado ayuda a que la infraestructura crezca en número de actividades relacionadas con el sector aeroespacial, y nosotros en paralelo podemos crecer también de su mano".

Es, como bien apunta García, una "bonita simbiosis." Además, es posible que se instalen en el futuro empresas que puedan colaborar o incluso que puedan convertirse en clientes de Arkadia, lo cual hará que se refuerce el ecosistema espacial en Castellón, ayudando también a crecer a Arkadia", concluye.

La hoja de ruta de 'ESA BIC Valencia Region' contempla tres convocatorias -está en marcha la segunda-, pero Justo Vellón, matiza a esta redacción: "Estamos abiertos a ampliarla si se consolida la demanda y se demuestra el impacto positivo del programa. Todo dependerá de la calidad de los proyectos, la capacidad de absorción del ecosistema y el respaldo institucional disponible", puntualiza.