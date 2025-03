Son emprendedores, no "superhéroes": así es el hub liderado por Germán Torrado para crear startups de éxito

Hay regresos a la tierra natal que devienen en catarsis. El aterrizaje en Sevilla de Germán Torrado, tras casi dos décadas en China en la primera línea de la innovación y el emprendimiento tecnológico, no fue exactamente como él hubiera imaginado.

La decisión del fundador del exitoso proveedor de servicios de internet Arrakis -1995- fue agridulce al tiempo que reveladora. Por el lado más personal, nada que alegar. Reencontrar a amigos, familiares, ver crecer a su pequeña en Andalucía y transmitirle los valores que él recibió era algo que le ilusionaba y que, tras la covid -episodio que vivió desde dentro en China-, decantaban sin dudarlo la balanza por hacer de nuevo las maletas.

No obstante, en el terreno profesional, durante esas dos décadas en el gigante asiático el panorama emprendedor y tecnológico español, en general, y andaluz, en particular, había evolucionado de una forma, podríamos decir según las palabras de Germán Torrado, 'inesperada'.

"Cuando me voy hace 17 años de Sevilla, este ecosistema no era el número uno en el sector tecnológico, pero por recursos y población, estaba en una muy buena posición", relata en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

La vuelta a casa le mostró una realidad que, tras tomarse un merecido año de reflexión -y disfrute de su tierra-, activó en él de nuevo la necesidad -casi vital- de asumir nuevos retos y qué mejor que hacerlo "con propósito" y con Andalucía como epicentro de la nueva andadura.

El emprendedor Germán Torrado.

"Tras disfrutar ese año de mi tierra, mi gente y de todo lo que hacía muchos años no había podido hacer, muchos conocidos me empiezan a pedir colaboraciones, charlas y es en ese momento cuando me percato de que el ecosistema emprendedor español es muy tradicional y, bajo mi opinión, ha quedado obsoleto", afirma el empresario.

Torrado apunta a un "circulo vicioso" conformado por aceleradoras, incubadoras, venture capital y emprendedores que sitúa a los fundadores de los equipos en una situación digna de "superhéroes".

"El modelo tradicional de emprendimiento en España que me encuentro le exige al fundador superpoderes; tienen que haber conseguido dinero de tus allegados, haber reclutado a seis fuera de serie para que estén seis meses sin dormir y sin cobrar, contar con un especialista en marketing, en legal, en la parte técnica, etc.", relata.

Todas estas exigencias, defiende, van configurando un check-list muy exigente donde, además, se les exige "que tengan una idea que cambie el mundo".

Replicar en España modelos de éxito en China

En este contexto, además, el emprendedor considera que, por la parte del capital privado, hay fondos española que "siguen teniendo aversión al riesgo" en todo lo que tiene que ver con emprendedores, y, por otro, el dinero público invertido "no siempre ha sido eficaz ni se ha utilizado bien por parte de los emprendedores". "Muchos lo han usado como fin y no como medio para crear valor".

Ante esta disyuntiva, Torrado inició un somero análisis sobre qué modelos se podrían aplicar para revertir esta situación que finalmente fructificaron con el lanzamiento el pasado enero de VESS Venture Studio, una innovadora propuesta para crear startups de éxito, desde Andalucía, con foco a toda Europa y Latinoamérica.

Germán Torrado, en un evento junto a otros representantes del ecosistema innovador y tecnológico.

Pero ¿en qué consiste su modelo de creación de startups? Torrado es consciente de que la iniciativa está echando ahora a andar y que el camino todavía será largo. No obstante, sus experiencias y modelos testados con éxito en China le permiten ahora detectar con mucha más rapidez y atino qué ideas y qué emprendedores pueden evolucionar hasta ver nacer un proyecto de éxito.

Y no, todo lo que funciona en China no tiene por qué encajar aquí. Torrado es muy consciente de ello. Para ello ha puesto a disposición del ecosistema "más de 50.000 ideas de innovación ya registradas en su base de datos" y, gracias a un software propio, VESS es capaz de identificar aquellos match que tienen más posibilidades de convertirse en startups escalables y con futuro.

Liberar de responsabilidades al emprendedor

VESS se convierte así en un nuevo caso de venture studio en España, una tipología de empresa todavía minoritaria en este país, pero con un gran potencial en un futuro tecnológico global convulso, que evoluciona muy rápido al calor de tecnologías muy disruptivas como la IA y con una geopolítica tecnológica que reconfigura el tablero tras la llegada de la Administración Trump a la Casa Blanca.

"Nosotros no podemos ayudar a startups que ya estén creadas. El modelo es para perfiles que estén en un momento vital dispuestos a emprender y que no quieran hacerlo en soledad"."Nuestra filosofía es quitarle responsabilidad al emprendedor".

Germán Torrado fue cofundador en 1995 del exitoso proveedor de servicios de internet Arrakis.

VESS se centra en atraer talento bajo diversas fórmulas: emprendedores que ya han emprendido, directivos de diferente formación y capacidades. La experiencia acumulada en China sirve a Torrado para construir ese match entre qué ideas y proyectos encajan mejor con qué emprendedor, según los retos tecnológicos de la sociedad actual y tomando como punto de partida casos de éxito ya testados en China.

"Esa información se canaliza a través de una base de datos y a través de un software propio que propicia un match con lo que llamamos tesis de oportunidad. Facilitamos esta información al emprendedor y le acompañamos con un equipo sénior que ellos no podrían costearse en una fase tan incipiente de una startup".

VESS se convierte así en el CTO, CMO de la startup, e incluso le ayuda a gestionar la siempre compleja "gestión de egos" del emprendimiento. El venture studio de Torrado ha creado la figura del cofundador, que ya ejercen reconocidos nombres del ecosistema -y cita a Nacho López, J.A. Pérez y Pilar Manchón, entre otros- a través de un "apadrinamiento" de startups que es muy útil en su relación con las corporaciones.

VESS Venture Studio se presentó en Sevilla en junio del año pasado y, tras lograr el capital necesario y las tramitaciones necesarias para su puesta en marcha tanto en España como en China, echó a andar el pasado enero.

"Ya hemos hecho las primeras tres inversiones y esperamos que las primeras tres startups lleguen ya emancipadas tras el verano", prevé.

Sin duda, una prometedora propuesta para que el ecosistema emprendedor español consiga nuevas herramientas para ser más competitivo a escala global.