Startups para transformar la salud preventiva y la longevidad de la mano de HM Hospitales y EBDA Ventures

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LO ESENCIAL Las claves HM Hospitales y EBDA Ventures se alían para identificar y desarrollar startups de salud preventiva y longevidad en fases tempranas (pre-seed y seed). La alianza priorizará proyectos enfocados en la inteligencia artificial aplicada a la medicina, la prevención y la salud de la mujer. Las iniciativas seleccionadas utilizarán el entorno asistencial de HM Hospitales para su validación clínica y la generación de evidencia médica. EBDA Ventures apoyará la expansión internacional de las empresas hacia el mercado de EEUU mediante acuerdos con fondos especializados en biotecnología. Preguntas ¿Por qué HM Hospitales se ha aliado con EBDA Ventures para impulsar startups en salud preventiva y longevidad? Porque HM busca convertir ideas en soluciones sanitarias validadas mediante evidencia clínica y contacto con médicos y pacientes, y EBDA aporta el desarrollo empresarial y acceso a inversores especializados en salud. ¿Qué papel tendrá la validación clínica en la alianza entre HM Hospitales y EBDA Ventures? La validación clínica será un eje principal: las startups podrán usar el entorno asistencial e investigador de HM para evaluar utilidad y generar evidencia sobre su aplicación en práctica médica. ¿Qué consecuencias tiene ya la alianza para las startups españolas de fase pre-seed y seed? La alianza facilita acceso a evaluación clínica y apoyo para convertir prototipos en proyectos empresariales con opciones de financiación. Podría aumentar su capacidad para internacionalizarse, especialmente hacia Estados Unidos, si acceden a los fondos asociados de EBDA. ¿Por qué la salud de la mujer es una prioridad en el acuerdo entre HM Hospitales y EBDA Ventures? Porque EBDA detecta oportunidades de innovación en prevención y longevidad específicas para mujeres en distintas etapas de la vida y quiere impulsar proyectos orientados a esas necesidades.

HM Hospitales refuerza su apuesta por la innovación sanitaria y el emprendimiento con una nueva alianza con EBDA Ventures. El grupo hospitalario, su Fundación de Investigación y el venture studio especializado en salud y longevidad colaborarán en la identificación, evaluación y desarrollo de startups en fases iniciales.

El acuerdo busca conectar el conocimiento científico y las iniciativas emprendedoras con el entorno asistencial, con especial atención a la inteligencia artificial aplicada a la medicina, la prevención y la salud de la mujer.

La colaboración pretende facilitar que proyectos en fases pre-seed y seed puedan evolucionar hacia empresas capaces de desarrollar y comercializar soluciones sanitarias.

"En HM Hospitales entendemos la innovación como una herramienta que debe ser capaz de mejorar de forma tangible la medicina que ofrecemos a nuestros pacientes", señala Alejandro Abarca, consejero delegado de HM Hospitales, quien ha subrayado que, para que una idea se convierta en una solución sanitaria real, necesita "evidencia, validación clínica y contacto directo con las necesidades de médicos y pacientes".

Su propósito es acercar las iniciativas emprendedoras a las necesidades de pacientes y profesionales sanitarios, facilitar la evaluación de sus soluciones y favorecer su evolución hacia proyectos empresariales con capacidad de crecimiento.

De la validación clínica...

En este sentido, la validación clínica será uno de los principales ejes de la alianza. Las iniciativas seleccionadas podrán apoyarse en el entorno asistencial y de investigación de HM Hospitales para evaluar la utilidad de sus propuestas y generar evidencia sobre su aplicación en la práctica médica.

Un proceso que, además de acercar las soluciones a las necesidades de pacientes y profesionales, puede contribuir a su desarrollo empresarial y posterior acceso a financiación, además de avanzar hacia una medicina más personalizada.

La salud de la mujer será una de las áreas prioritarias. Emilio Escartín, fundador de EBDA Ventures señala que este ámbito tendrá "un lugar destacado en la identificación y el impulso de proyectos", con iniciativas centradas en la prevención y la longevidad.



En este caso se trata de responder a las necesidades de las mujeres en las distintas etapas de la vida, e identificar nuevas oportunidades de innovación y desarrollo empresarial.

... al mercado estadounidense

La alianza incorpora también una dimensión internacional. EBDA Ventures acompañará a las startups en sus primeras etapas de desarrollo y apoyará su expansión a EEUU mediante acuerdos con fondos especializados en biotecnología y salud.

EBDA Ventures es un venture studio especializado en salud y longevidad que promueve y acompaña iniciativas en fases pre-seed y seed, desde su desarrollo inicial hasta su constitución y crecimiento como empresas. En el marco de este acuerdo, su labor consistirá en ayudar a transformar conocimiento científico y tecnología en soluciones que puedan trasladarse a la práctica asistencial y al mercado.

La colaboración pretende que la preparación para el crecimiento internacional forme parte del desarrollo de las compañías desde sus primeras etapas. Para ello, EBDA Ventures cuenta con acuerdos con algunos de los principales fondos estadounidenses especializados en biotecnología y salud, que servirán para acercar los proyectos a inversores y explorar oportunidades de financiación y desarrollo comercial en función de su madurez.