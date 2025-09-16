Savia Residencias lanza su primer hackathon universitario para mejorar la calidad de vida de las personas con demencia

Se trata de una iniciativa, que se celebrará el 18 de octubre, dirigida a estudiantes universitarios y recién graduados para buscar soluciones que aumenten la calidad de vida de los usuarios con demencia en los centros residenciales El equipo ganador recibirá un premio de 1.800€ y tendrá la posibilidad de desarrollar la idea junto con la empresa.

Savia Residencias, empresa líder en la atención residencial a personas mayores en la Comunidad Valenciana, celebrará por primera vez un hackathon universitario con el objetivo de desarrollar ideas para mejorar el bienestar, la seguridad y la autonomía de las personas con demencia que viven en residencias. Se celebrará el 18 de octubre en Valencia y el equipo ganador recibirá un premio de 1.800 euros y tendrá la posibilidad de desarrollar la idea junto con la empresa.

La iniciativa, que se enmarca dentro de la segunda edición de los Premios Savia Innova, está dirigida a estudiantes universitarios o recién graduados de diversas áreas capaces de desenvolverse en entornos dinámicos y colaborativos, tales como ingeniería industrial, ingeniería informática, telecomunicaciones, arquitectura, fisioterapia, psicología, enfermería, terapia ocupacional, economía y ADE, biotecnología, biomédica, ciencia de datos y medicina, entre otras áreas de conocimiento.

La iniciativa, en colaboración con la consultora corporativa de innovación Innsomnia, busca soluciones que aumenten la calidad de vida de los usuarios con demencia en los centros residenciales. En este sentido, el reto consiste en crear una solución innovadora que optimice los espacios residenciales destinados a personas con demencia. Deberá ser una propuesta transversal, que integre diseño, tecnología y eficiencia organizativa, con el objetivo de generar espacios acogedores a la vez que estimulantes para las personas que padecen esta enfermedad.

Se seleccionarán hasta un máximo de 40 estudiantes o graduados, quienes podrán vivir esta experiencia de inmersión única y trabajar en equipos en una propuesta para el reto planteado.

El equipo ganador del hackathon disfrutará de un premio económico de 1.800 euros, a repartir entre sus integrantes. Además tendrán la posibilidad de desarrollar la prueba de concepto de la mano de Savia, transformando así la idea en un proyecto real y aplicable en una empresa de referencia en el sector.

Asimismo, tendrán visibilidad en el IV Foro SaviAvanza, que se celebrará el próximo mes de noviembre de 2025 y podrán asistir a uno de los múltiples eventos organizados por Innsomnia. Las postulaciones estarán abiertas hasta el domingo 5 de octubre en la web de los Premios Savia Innova 2025.

Sobre los Premios Savia Innova

Los Premios Savia Innova II son una iniciativa cuyo objetivo es promover ideas capaces de transformar el modelo de atención residencial, combinando el conocimiento científico, el talento joven y el emprendimiento con una mirada ética, humana y sostenible. El certamen, en colaboración con su partner ISECO y la consultora estratégica de innovación Innsomnia, persigue solucionar una serie de retos del sector que comparten una meta común: mejorar el bienestar, la autonomía y los cuidados de las personas mayores.

La edición de este año se estructura en dos convocatorias. Savia Emprende, que reconocerá con 3.000 € al proyecto ganador, y se dirige a startups, spin-offs o personas emprendedoras con propuestas aplicables al ámbito de las residencias. Savia Investiga, que está dirigida a trabajos de investigación académica (máster, doctorado y post doctorado) del sector sociosanitario como por ejemplo: la demencia, la atención centrada en la persona o el uso de tecnologías e inteligencia artificial aplicadas a los cuidados, y contará con una distinción de 2.000 € al trabajo seleccionado.

En su primera edición, celebrada en 2024, los Premios Savia Innova reconocieron tres propuestas destacadas entre más de 200 inscripciones, premiando la innovación tecnológica aplicada a los cuidados de larga duración. El proyecto ganador fue desarrollado por la startup valenciana Blautic, en colaboración con el grupo de investigación IMPLICA de la Universitat Jaume I, y presentó una solución pionera basada en inteligencia artificial para prevenir el riesgo de caídas en personas mayores.