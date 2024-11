Las emprendedoras en serie dan un giro de timón: ahora son más influyentes, desdramatizan el error y rompen estadísticas

Son todas las que están, pero no están todas las que son. La madurez de un ecosistema emprendedor se mide, entre otros parámetros, por la capacidad de los fundadores para poner en marcha segundos y terceros proyectos donde van tejiendo una red de conocimiento y valor que va mucho más allá del impacto económico.

España ha dado pruebas de sobra en los últimos años de haber entronizado en este nuevo estadio de consolidación pero ¿qué papel han desempeñado en este prolífico proceso las mujeres fundadoras?

Sin lugar a dudas, la brecha de género en el sector es todavía palpable, más si cabe en un área muy específica del ecosistema startup como son los emprendedores en serie, pero este 19 de noviembre, Día de la Mujer Emprendedora, es una fecha idónea para reflejar el cambio de timón que mujeres, como las referentes con las que ha conversado DISRUPTORES-EL ESPAÑOL, están imprimiendo con su tesón y nuevo liderazgo.

Sus nombres no son desconocidos en el sector, sino todo lo contrario. Todas ellas han contribuido a enriquecer la diversidad y la inclusión en el ecosistema startup en España y, lo más importante; pese a ser conscientes de que están en clara minoría frente a los hombres -más si cabe si hablamos de emprendedoras en serie-, su influencia sobre el conjunto de la economía y sobre otras mujeres que las ven como un ejemplo a seguir están abriendo un nuevo tiempo que merece ser narrado.

El camino del emprendimiento es una prueba de resilencia que pone a prueba tanto a hombres como a mujeres, sin embargo, en el caso de ellas, todavía tienen que sumar a los obstáculos propios de su sector los prejuicios de género que subsisten.

Prejuicios de género, la carga (aún) soportada

"Es cierto que hay aún prejuicios y que las estadísticas son claras al revelar que hay menos mujeres emprendedoras, que financian menos startups de mujeres, que es difícil contratar ciertos perfiles para que reporten a una mujer founder y CEO, etc.

"Creo que esos prejuicios y obstáculos específicos de las mujeres son reales, y alguna vez he visto esos prejuicios en conversaciones y reuniones. Pero, concretamente, en mi caso, siento que he tenido suerte y no he percibido obstáculos mucho mayores de los que hayan podido tener emprendedores hombres".

Habla para DISRUPTORES-EL ESPAÑOL Rebeca Minguela, CEO de Clarity, plataforma pionera de datos de sostenibilidad basada en IA que ejemplifica el perfil de la emprendedora en serie que está cambiando el ecosistema startup español.

La empresaria pone el acento, no obstante, en las similitudes que tienen ambos sexos a la hora de poner en marcha sus proyectos.

"Los emprendedores que admiro -mujeres u hombres-, en general, creo que tenemos en común que somos inquietos, curiosos, quizá demasiado idealistas e impacientes, con ganas de crear cosas nuevas y de construir y, normalmente, nos gusta meternos en el detalle, entender y 'tocar' las cosas, y nos gusta poco los entornos poco dinámicos o la burocracia", añade Minguela.

Por su parte, Yaiza Canosa, CEO de GOI, encarna en primera persona lo que es la vida de la emprendedora en serie en España. Apenas supera la treintena, pero lleva ya diez años poniendo en marcha compañías muy disruptivas que están contribuyendo a construir una economía más digital y tecnológica, pilar de la nueva competitividad a la que aspira nuestro país.

"No me gusta hablar de obstáculos relacionados con ser mujer. Claro que los hay, pero todo emprendedor afronta retos. El enfoque es cómo saltar esas piedras y qué hacer con ellas" Yaiza Canosa, CEO de GOI

Canosa asegura que en su trayectoria ha sentido tan de cerca los desafíos relacionados con su -joven- edad como los que tienen que ver con el género.

"No me gusta hablar de obstáculos relacionados con ser mujer concretamente. En mi caso, por supuesto ha habido dificultades relacionadas con ser mujer, con ser joven... pero creo que, en todos los casos y en todas las historias de cada emprendedor, hay obstáculos. El enfoque es más cómo saltar esas piedras en el camino y qué hacer con ellas".

Sin embargo, todas las referentes consultadas coinciden en cómo el nuevo liderazgo femenino está enriqueciendo el ecosistema con una nueva visión que es imprescindible para abordar desde la tecnología y la ciencia los grandes retos de la sociedad actual.

"Las mujeres emprendedoras aportamos nuevas ideas e impulso a la innovación, además de otras formas de hacer las cosas que generan un impacto social positivo" Lupina Iturriaga, fundadora de Fintonic y ahora de SeniorExpert

La fundadora de Fintonic y ahora de SeniorExpert, Lupina Iturriaga, otro de los pesos pesados del emprendimiento femenino en España, señala alguna de las cualidades que apuntan las fundadoras.

"He visto de primera mano cómo las mujeres emprendedoras aportamos nuevas ideas e impulso a la innovación, además de nuevas formas de hacer las cosas que ayudan a las personas y generan un impacto social positivo", indica Iturriaga.

E introduce uno de los conceptos más repetidos por todas ellas a la hora de hablar de la receta del éxito en el emprendimiento: rodearse de las personas adecuadas.

"Es esencial tener a tu lado socios que compartan la misma misión y que, de manera constructiva, trabajen juntos para ofrecer las mejores soluciones a las personas", indice la fundadora de Fintonic.

La aventura del emprendimiento puede convertirse en una travesía demasiado larga y solitaria que, no en pocas ocasiones acaba minando la salud -física y mental- del fundador. Bien lo sabe Ana Zamora, CEO de Vitaance, insurtech que está revolucionando los RRHH a través de la gamificación.

"Les recomiendo que primero valoren qué red de apoyo tienen a su alrededor. Emprender puede ser tremendamente solitario. Es importante tener personas alrededor que hayan emprendido o que entiendan lo que supone. Tanto a nivel personal como profesional".

"Asegúrate de que tu propósito esté claro, te dará la resiliencia necesaria en los momentos difíciles" Maria Luke, CEO de Uelz

Contar con "conocimiento y preparación" sobre aquello en lo que se quiere aprender es otro de los puntos básicos. "Investiga y entiende bien el sector en el que vas a emprender. Conoce tu mercado, tus potenciales clientes y cómo tu propuesta puede satisfacer sus necesidades de manera innovadora", puntualiza Lupina Iturriaga al respecto.

Una red de apoyo, conocimiento y preparación... Maria Luke, CEO de Uelz añade dos puntos más a la lista: tener un propósito claro y validar la idea en el mercado.

Habla la voz de la experiencia de una joven fundadora que está abriéndose un hueco en el ecosistema español con altas dosis de esfuerzo y trabajo por visibilizar el papel de la mujer en la profunda transformación de la economía en marcha.

"Asegúrate de que tu propósito esté claro; esto te dará la resiliencia necesaria en momentos difíciles. Y, en segundo lugar, valida que el problema es real e intenso en el mercado; conócelo a fondo y ten claro a quién darás solución. Todo ello te permitirá construir una propuesta sólida y diferencial", argumenta en declaraciones a esta redacción.

Elena Yorda y Elena Fuenmayor, cofundadoras de Rikki.

Porque los momentos difíciles, por mucho que se trabaje y se cuente con la actitud y las herramientas necesarias para mitigarlos, acaban por llegar a la vida del emprendedor. La veteranía y experiencia de Elena Yorda y Elena Fuenmayor, cofundadoras de Rikki, así lo atestiguan.

Las empresarias lamentan el "paternalismo masculino" que, con demasiada asiduidad, se cruza todavía en el camino de las fundadoras.

"Independientemente de tu recorrido profesional, esas personas siempre se sienten con autoridad para aconsejarte. Aunque tengan mucha menos experiencia, insisten en que sigas su consejo olvidándose que quien toma las decisiones en tu propia startup eres tú", indican las impulsoras del anillo inteligente para pagos contacless.

Es más, Yorda y Fuenmayor, suben el tono y abren "la caja de Pandora": "Lo más duro no es esto, lo más duro es cuando otras mujeres que ostentan cierto poder corporativo, arropadas por un círculo eminentemente masculino, son las primeras en cerrarte la puerta por temor a contrariar a su círculo. No ocurre muy a menudo, pero ocurre".

Ante el fracaso, "dialoga con él"

Entender el fracaso como parte del camino hacia el éxito forma parte de una cultura empresarial que, en el caso del emprendimiento en España, todavía está lejos de estar consolidada. Si, además, la persona que yerra en su propósito es mujer, las consecuencias pueden ser incluso peores y acabar malogrando iniciativas que, en otro contexto, podrían haber fructificado.

Las cofundadoras de Rikki son claras al hablar del fracaso y lanza un mensaje a aquellas mujeres que estén pasando por ese trance: "Cuando el fracaso llegue -porque vendrá a visitarte muchas veces- intenta recibirlo con serenidad y dialoga con él porque tiene mucho que enseñarte".

"Cuando el fracaso llegue, intenta recibirlo con serenidad y dialoga con él porque tiene mucho que enseñarte" Elena Yorda y Elena Fuenmayor, cofundadoras de Rikki

"También, no seas ingenua, ten una reserva económica que te de sostenibilidad durante un tiempo. Escoge muy bien a tus socias/os, son la clave de tu éxito o de tu fracaso. Piensa a lo grande, pero avanza con pequeños pasos a medida que validas tu solución y tu mercado".

Y, como todo en la vida, estas mujeres les piden pasión y arrojo. "No dejes que las dudas te detengan. Tu perspectiva y tus ideas son valiosas y pueden generar un impacto significativo", sentencia Lupina Iturriaga.

"Si tienes el gusanillo, ¡lánzate! Uno se arrepiente más de lo que deja de hacer que de lo que hace mal", concluye Yaiza canosa.

Que el cambio está en marcha, nadie lo duda. Hasta dónde puedan estas mujeres -las que están en marcha y las que vendrán- todavía no lo sabemos. Pero algo nos indica que tampoco habrá que esperar mucho tiempo ya para comprobarlo.