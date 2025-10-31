San Sebastián supera en más de 1.000 euros por habitante la media vasca, madrileña o catalana de inversión en I+D+I

Qué mejor para una sociedad que conocer los entresijos de la economía de la ciudad en la que viven. Y eso incluye información sobre empleo, sobre innovación, sobre potencial científico. De ahí que el Ayuntamiento de San Sebastián, a través de la sociedad pública Fomento de San Sebastián, haya publicado un Barómetro con datos de interés y que, además, contribuyen a formarnos una idea de las características de la capital donostiarra.

El Barómetro, explican desde la entidad pública, ofrece a la ciudadanía, de forma sencilla y accesible, un análisis de los principales datos socioeconómicos de la ciudad, que incluyen información demográfica, del mercado laboral, del tejido económico y de la innovación. Tal y como señala el director gerente de Fomento de San Sebastián, Iñigo Olaizola, "este trabajo forma parte del despliegue de una nueva estrategia de la sociedad Fomento de San Sebastián, acompañada de un importante esfuerzo de análisis y seguimiento de los factores que impulsan el desarrollo económico de la ciudad. Queremos compartir esta información que refleja la profunda transformación de nuestro modelo, basado especialmente en la innovación".

Analizados los datos, el resumen es fácil: el estudio confirma que la ciudad consolida su trayectoria de crecimiento en un año marcado por la incertidumbre geopolítica y grandes avances tecnológicos, demostrando solidez y capacidad de adaptación ante los retos presentes y futuros.

Y ahí, los cambios en el tejido empresarial y el impulso a la ciencia y la innovación emergen como grandes aliados. En el primer caso, ese cambio se sustenta sobre un tejido empresarial de 15.384 empresas, con un parque empresarial de tamaño micro, ya que más de siete de cada diez empresas cuentan con menos de dos empleos. Sin embargo, se consolida la tendencia al crecimiento y concentración del empleo en establecimientos de mayor dimensión. De hecho, los de más de 50 empleados concentran ya el 44% del empleo de la ciudad y se convierte en una de las 4 ciudades de España con mayor densidad empresarial.

En 2024, el PIB nominal de la ciudad crece un 6,6%, superando el promedio de Guipúzcoa y del conjunto del País Vasco, mientras que el empleo aumenta un 2,7%. El tejido productivo local, muy orientado al sector servicios, muestra también una evolución muy positiva, contribuyendo al 91,4% del empleo total de la ciudad y al 88,3% del PIB municipal. Cabe destacar que los servicios intensivos en conocimiento (SEIC) representan ya más del 35% de los establecimientos de la ciudad (6.372 establecimientos).

San Sebastián, en cuanto al impulso a la ciencia y la innovación, se consolida como ciudad referente, según la sociedad pública. Y es que, entre otras cuestiones, ha sido reconocida por cuarta vez en 2024 a nivel nacional por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con una inversión récord de 365,4 millones de euros en I+D, lo que representa un crecimiento del 12,3% en tan solo un año y supone el 3,7% del PIB local, situando a la ciudad en niveles comparables con ecosistemas europeos más avanzados como Helsinki (3,8%) o Grenoble (3%) y por encima de la media vasca (2,2%) y de Guipúzcoa (2,6%).

Además, la ratio de 1.936 euros de inversión en I+D por habitante supera ampliamente la media de la región (930 euros por habitante) y la de comunidades como Madrid (879 euros por habitante) o Cataluña (679 euros por habitante).

Este fortalecimiento se refleja también en el incremento de la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA), que se sitúa en el 7,9% con 1.419 nuevas empresas registradas, posicionando la ciudad en línea con los principales polos de emprendimiento del Estado, como la Comunidad de Madrid (9%), Cataluña (8,5%), o la Comunidad Valenciana (8%).

Por otra parte, conviene resaltar que San Sebastián cuenta con cerca de 6.800 personas ligadas a la I+D, contribuyendo al 18.6% del empleo en I+D vasco. Por otra parte, la representación femenina en el ámbito de la I+D+I se mantiene equilibrada, con unana media del 46,6%, y una distribución también paritaria entre los distintos perfiles de ocupación. Sectorialmente, la inversión en I+D en biotecnología representa ya el 17% sobre el total de la I+D local, con un crecimiento interanual cercano al 30% (y del 116% en los últimos 8 años). En paralelo, el empleo en este sector representa ya el 33,9% en el País Vasco.

Por otro lado, los servicios intensivos en conocimiento (SEIC) alcanzan ya los 35.556 empleos en la ciudad, concentrando el 35% de la ocupación de la ciudad y que explica cerca de la mitad del PIB municipal, y convirtiendo a San Sebastián en la capital de más de 100.000 habitantes con mayor intensidad de empleo tecnológico en I+D en España según la Fundación COTEC.

"Es precisamente este ecosistema científico, que hemos desarrollado en las últimas décadas con esfuerzo y una excelente colaboración público-privada, el que nos ha llevado a ser referentes en el ámbito de la ciencia y la innovación. No solo a nivel estatal, también europeo. Y seguimos trabajando, impulsando los motores que nos permitirán mejorar nuestra competitividad, promover el progreso científico y aumentar nuestra capacidad de atraer y retener el talento", ha apuntado la concejala Oyarbide.