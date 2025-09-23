CDL-Donostia o la semilla de emprendimiento que florecerá en torno al flamante ordenador cuántico de IBM

El próximo 15 de octubre va a ser un día importante en el País Vasco, más concretamente en San Sebastián. Será allí donde se inaugure ese día el IBM Quantum System Two, considerado el ordenador cuántico más avanzado de Europa.

El acto de inauguración tendrá lugar en el nuevo edificio Ikerbasque y contará con la presencia de representantes institucionales, miembros de IBM, de Basque Quantum y del tejido socio-empresarial vasco.

Pero más allá de esta inauguración, cabe preguntarse qué está sucediendo a su alrededor. Y, a su alrededor, lo que está sucediendo es la eclosión de un ecosistema de I+D+I que tiene puestas sus esperanzas en las prestaciones que ofrezca esta flamante infraestructura tecnológica.

Según explican desde el gobierno autonómico, "con esta inauguración se pone en marcha una infraestructura tecnológica que fortalecerá el sistema científico-tecnológico vasco y su tejido empresarial; fomentará la generación de conocimiento en áreas diversas, abrirá nuevas oportunidades empresariales y atraerá a personas de alta cualificación".

Y entre las nuevas oportunidades empresariales hay que poner el foco en el emprendimiento y en el desarrollo de nuevas startups que intenten sacar provecho del mundo de la cuántica.

¿Qué está pasando en San Sebastián en este ámbito? Además de los programas que ya se están llevando a cabo desde organismos como la Sociedad de Fomento de San Sebastián -dependiente del Ayuntamiento- y que seguramente empezarán a dar cabida a proyectos relacionados con la cuántica, hay que hablar de entidades como Creative Destruction Lab (CDL).

CDL es un programa global para startups en fase inicial, con base científica. El programa emplea un proceso de mentoría basado en objetivos, impartido por un grupo selecto de emprendedores, inversores ángeles, economistas y científicos con amplia experiencia.

Originario de Canadá, este programa ha aterrizado en San Sebastián al calor de la cuántica. Esta entidad comienza ahora su desarrollo en la ciudad donostiarra con el propósito de liderar el impulso del País Vasco en tecnologías cuánticas, gracias a la colaboración de BIC-Gipuzkoa -el vehículo regional de titularidad pública para la aceleración de startups- e IESE Business School.

En este contexto se inicia el programa 'CDL-San Sebastián AI for Startups 2025', dirigido al asesoramiento a empresas con base científico-tecnológica que se encuentran en fases iniciales y cuentan con un potencial de escalabilidad alto.

CDL-Donostia pasa a formar parte del programa internacional CDL Quantum y pone en marcha una nueva corriente de IA CDL centrada en la IA cuántica y el procesamiento del lenguaje natural, con el fin de complementar la llegada del ordenador cuántico IBM System Two y fortalecer el papel de Guipúzcoa como nodo emergente para la comercialización de este tipo de tecnologías en Europa.

CDL-San Sebastián apoya a startups de base científica, altamente escalables y en el ámbito de la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas. Ubicado en el Parque Tecnológico de Euskadi, se une a la red global de programas de CDL que conecta la investigación de vanguardia con el impacto comercial.

Red global inversora

Las startups del programa se van a beneficiar del enfoque estructurado y basado en objetivos de CDL, el acceso a personas mentoras de primer nivel y la colaboración con una red global inversora, especialización técnica e instituciones de investigación.

CDL-San Sebastián desempeña un papel fundamental en la estrategia de deep tech de la región, con su lanzamiento junto con el Año Cuántico 2025 y la instalación del primer IBM Quantum System Two de Europa en el Centro de Computación Cuántica IBM-Euskadi.

Esta infraestructura, respaldada por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, está destinada a transformar la región en un centro para la comercialización de la cuántica aplicada.

'CDL-San Sebastián AI for Startups 2025' tiene abierto el plazo para que las startups presenten sus solicitudes hasta el 30 de septiembre.

El programa cuenta con distintas convocatorias en función del perfil de tecnología; en esta ocasión, se dirige a startups de todo el mundo que cumplan estos requisitos como que sean proyectos en fase inicial basados en la ciencia y la tecnología que trabajen en inteligencia artificial, PLN, modelos lingüísticos o aplicaciones cuánticas; estar preparadas para crear productos o servicios escalables y con impacto; o tener interés por recibir orientación, acceso a redes y crecimiento estratégico.

Las startups encontrarán tutorías basadas en objetivos con relevantes personas emprendedoras, científicas e inversoras; acceso a una red global de mentores y socios de capital riesgo; apoyo estructurado a través de múltiples sesiones presenciales y virtuales; y exposición a las últimas tendencias en tecnologías cuánticas. Y todo ello, resaltan sus impulsores, "sin comisiones por participación en el capital: CDL no adquiere participación en las empresas participantes".