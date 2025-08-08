El ecosistema innovador de San Sebastián conecta con Turín: alianzas, aprendizajes y proyectos de futuro

El nodo de innovación y emprendimiento Ekkin, lleno durante una de las actividades de la jornada.

Hace unos meses, la sociedad pública Fomento de San Sebastián aprobó un Plan de Innovación para este año que reservaba una estrategia concreta para el posicionamiento internacional de la ciudad como hub de innovación en el País Vasco.

Y para ello, nada mejor que incrementar el ritmo en lo que se refiere a establecer conexiones internacionales. En este sentido, en el inicio del segundo semestre del año esta estrategia de internacionalización se ha empezado a desarrollar de una manera muy efectiva, con una visita a la Capital Europea de la Innovación 2025, Turín (Italia).

Las startups donostiarras LINQ, NORMO, EKILABS, TREBE, NUAVIS, GOLDEN GAIT y ONENA MEDICINES, todas ellas participantes del programa de aceleración EKINN+ de Fomento de San Sebastián, han formado parte de una misión corporativa a la que también han acudido prácticamente la totalidad del consejo de la sociedad municipal.

La misión forma parte de la apuesta que Fomento de San Sebastián está realizando para posicionar internacionalmente la ciudad como hub de innovación, mediante el desarrollo de conexiones con ciudades estratégicas para la promoción de la innovación y el emprendimiento, y que permitan la atracción de proyectos y talento a San Sebastián.

La delegación, encabezada por la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, ha sido recibida en el Ayuntamiento de Turín por la teniente de alcalde Michela Favaro. En la recepción, Oyarbide ha presentado a Favaro y al resto de representantes públicos turineses el camino que ha emprendido la capital guipuzcoana en las últimas dos décadas para convertirse en la ciudad de ciencia e innovación que es hoy.

"Lo que hemos hecho ha sido una clara apuesta por la innovación y el empleo para que San Sebastián se consolide como una ciudad moderna, competitiva y socialmente atractiva", ha señalado en su intervención.

La teniente de alcalde de Turín ha mostrado un gran interés por San Sebastián y ha aceptado la invitación para seguir colaborando y visitar la capital guipuzcoana a final de año, en el marco de la próxima Semana de la Innovación.

Oyarbide ha resaltado que "este encuentro nos ha servido para poder tejer alianzas y comprobar que tanto Turín como San Sebastián comparten muchos retos, tales como el envejecimiento de la población y la necesidad de apostar por sectores emergentes del ámbito de la ciencia y el conocimiento para generar una economía fuerte que permita crear empleo de calidad y oportunidades de emprendimiento, sobre todo entre los jóvenes".

En la actualidad, Turín, junto con la ciudad de Braga en Portugal, es Capital Europea de la Innovación 2024-25 y ha sido premiada por la Unión Europea por sus soluciones innovadoras en beneficio de la ciudadanía.

Alberga más de 650 startups y pymes innovadoras y es uno de los 100 mejores ecosistemas de startups a nivel mundial. Es la segunda ciudad de Italia en volumen de inversión, con una capacidad de 1 billón de euros, incluido LIFTT, el mayor inversor de capital de riesgo en deep tech de Italia.

Asimismo, destaca su apuesta por la innovación social, considerada como un ecosistema líder en Europa en este ámbito y con ejemplos como el laboratorio abierto de innovación urbana (Torino City Lab). Tiene, además, una profunda tradición en procesos de regeneración y transformación urbana con proyectos de gran envergadura por toda la ciudad.

Durante la visita a Turín, la misión corporativa donostiarra ha conocido el ecosistema de innovación de la ciudad italiana, sus proyectos de transformación urbana y su apuesta por la innovación social. Así, ha visitado el centro OGR, un antiguo complejo industrial del siglo XIX transformado en un hub de ciencia, tecnología e innovación. El edificio alberga espacios de trabajo y coworking, y ofrece a las startups ayuda para desarrollar sus proyectos, como mentorías, acceso a capital y redes corporativas y académicas.

Por su parte, las startups donostiarras, además de visitar el Politecnico Di Torino en el que han podido compartir reflexiones sobre modelos de emprendimiento y de transferencia tecnológica, también han tenido la oportunidad de presentar sus proyectos a inversores locales y de mantener reuniones bilaterales con startups locales.

Colaboración desde 2017

La colaboración de Fomento de San Sebastián con el ecosistema de Turín se inició en 2017 con el proyecto europeo ECORIS3. Desde entonces, además de participar en otros proyectos, se ha activado una línea de trabajo compartido entre ambas ciudades de intercambio de conocimiento en materia de talento y emprendimiento innovador.

Aprovechando la participación en proyectos como INTERREG, cofinanciados por la Comisión Europea, se realizan este tipo de visitas reforzando conexiones internacionales para potenciar la estrategia de Fomento de San Sebastián de apoyo al emprendimiento, implicando a startups locales de ambas ciudades.

De hecho, el Plan de Innovación de la Sociedad Municipal para el 2025, con una dotación de 6 millones, integra una línea estratégica para el posicionamiento internacional de la ciudad como Hub de Innovación. El Plan potencia el rol conector de Fomento de San Sebastián, activando la ciudad como espacio de oportunidades.