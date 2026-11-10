La Región firma un acuerdo con Microsoft para intensificar el uso de inteligencia artificial y aprueba una norma que vigilará la creación de contenido ofensivo con esta tecnología. DISRUPTORES

Murcia y la inteligencia artificial: avanzar en burocracia y penalizar en educación

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La Región de Murcia busca simplificar la burocracia y modernizar la gestión pública mediante un acuerdo de colaboración con Microsoft centrado en inteligencia artificial y ciberseguridad. La consejera Marisa López Aragón mantuvo reuniones en Londres con Microsoft y Salesforce para impulsar la transformación digital de la administración y atraer inversión tecnológica. El plan incluye itinerarios formativos en inteligencia artificial para capacitar a los empleados públicos en el uso adecuado y responsable de estas tecnologías. Un nuevo decreto educativo en tramitación sancionará como falta muy grave la creación o difusión de material ofensivo generado o manipulado con inteligencia artificial. Preguntas ¿Por qué ha firmado la Región de Murcia un protocolo con Microsoft sobre inteligencia artificial? Para aplicar la IA a procesos administrativos y mejorar servicios públicos mediante automatización, gestión del dato y ciberseguridad. El protocolo incluye formación para empleados públicos y un marco de colaboración con vigencia inicial de un año y comisión mixta. ¿Qué medidas concretas contempla el acuerdo entre Murcia y Microsoft para la administración pública? El acuerdo prevé formación en conceptos de IA para empleados, entornos de trabajo modernos y seguros, uso responsable de datos y colaboración para agilizar trámites y proteger servicios frente a ciberataques. ¿Qué busca Murcia con los encuentros de Marisa López Aragón en Londres con Microsoft y Salesforce? Fortalecer la transformación digital regional y atraer conexiones económicas y tecnológicas para que la digitalización impulse el tejido tecnológico y mejore la atención a ciudadanos y empresas. ¿Qué sanción plantea el decreto educativo de Murcia respecto a contenidos creados con inteligencia artificial? Considerará falta muy grave la captura, modificación, recreación o difusión de imágenes, vídeos, audios o comentarios vinculados a la vida escolar que vulneren derechos como el honor o la intimidad cuando se generen o modifiquen con IA. ¿Cómo afecta a la convivencia escolar la inclusión de contenidos generados por IA en el decreto de Murcia? Ya afecta porque se tipifican como conductas gravemente perjudiciales actos que vulneren la dignidad o la imagen del alumnado; en el futuro podría reducir la circulación de material ofensivo generado o manipulado con IA al facilitar sanciones.

La estrategia de inteligencia artificial de la Región de Murcia tiene varios frentes abiertos. Y todos ellos, con un objetivo común: que su uso sea lo más efectivo y ético posible. Los dos frentes están ubicados tanto en los despachos como en las aulas.

En los despachos, el gobierno murciano está intentando reforzar su posicionamiento en el ámbito de la transformación digital y está intentando estrechar su relación con algunas de las principales compañías tecnológicas del mundo.

Con ese objetivo, la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, mantuvo la semana pasada en Londres una agenda de trabajo con representantes de varias compañías, centrada en avanzar en líneas estratégicas vinculadas a la inteligencia artificial, la automatización de procesos, la gestión del dato, la ciberseguridad y la modernización de los servicios públicos.

En concreto, la consejera mantuvo un encuentro de trabajo con Microsoft, empresa con la que el gobierno regional ha suscrito un protocolo general de actuación en materia de inteligencia artificial y ciberseguridad para colaborar en la mejora de los servicios públicos.

El protocolo establece un marco de colaboración centrado en la aplicación de la IA a los procesos administrativos y a la relación con los ciudadanos, el aprovechamiento de los datos para mejorar la gestión pública y la protección de los servicios digitales frente a los ciberataques.

"La transformación digital no consiste en incorporar cada vez más tecnología, sino en conseguir mejores servicios públicos", subrayó López Aragón, quien explicó que el trabajo del Gobierno regional se dirige a "simplificar procedimientos, reducir los tiempos de respuesta y facilitar tanto la labor de los empleados públicos como la relación de ciudadanos y empresas con la Administración regional".

En este sentido, el acuerdo contempla la formación de los empleados públicos en el uso adecuado de la IA y la colaboración para disponer de entornos de trabajo modernos y seguros. El objetivo es que estas herramientas puedan contribuir a agilizar las tareas administrativas y mejorar la atención, con un uso responsable de la información.

La ciberseguridad constituye otro de los ámbitos de colaboración. El protocolo recoge el trabajo conjunto para proteger la información confidencial de ciudadanos y empleados públicos, así como las infraestructuras críticas, y reforzar la capacidad de los servicios tecnológicos para mantener su funcionamiento ante posibles ataques.

Asimismo, Microsoft pondrá a disposición de la comunidad un itinerario formativo sobre conceptos fundamentales de IA, dirigido a los empleados públicos. Esta línea busca facilitar el acceso a competencias digitales y favorecer su aplicación en el desarrollo profesional.

El protocolo tiene una vigencia inicial de un año, prorrogable, y contempla una comisión mixta para concretar las iniciativas, sus objetivos y sus calendarios de trabajo.

La agenda en Londres incluyó también un encuentro con la multinacional estadounidense Salesforce, que opera la plataforma de gestión de relaciones con los clientes número uno del mundo, y que opera completamente en la nube.

Durante el encuentro se abordaron las posibilidades de aplicación de sus soluciones de gestión de relaciones con los ciudadanos, inteligencia artificial e integración de sistemas.

La consejera manifestó que estas reuniones "se enmarcan en las líneas de trabajo del ejecutivo de López Miras para avanzar hacia una Administración más sencilla, ágil y accesible, con servicios digitales seguros y una mejor coordinación de la información".

Asimismo, destacó que la agenda tiene también una dimensión económica, vinculada al objetivo de fortalecer el tejido tecnológico regional y favorecer su conexión con compañías y proyectos internacionales. "Queremos que la transformación digital se convierta en un motor económico para la Región de Murcia", señaló López Aragón.

Y de los despachos, a las aulas. Un decreto gubernamental que prevé reforzar la disciplina y el respeto en los centros educativos para luchar contra el acoso escolar y que está en tramitación, sancionará como falta muy grave la creación de material ofensivo mediante inteligencia artificial.

El decreto incluirá aportaciones realizadas por la comunidad educativa tras las reuniones de trabajo mantenidas con la Consejería de Educación y Formación Profesional y una vez finalizado el trámite de audiencia.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, explica que "entre las medidas propuestas que se añadirán se encuentra que la captura, grabación, modificación, publicación o difusión de imágenes, vídeos, audios o comentarios, vinculados a la vida escolar que vulneren el derecho al honor, la dignidad de la persona, la intimidad personal y familiar o la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa, y se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, incluyendo la modificación, recreación de la voz o imagen personal generados por inteligencia artificial".