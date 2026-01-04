Murcia y sus contactos de alto nivel para crear la primera Estrategia de Inteligencia Artificial

Un momento del encuentro de trabajo con altos cargos de multinacionales tecnológicas para seguir avanzando en la Estrategia de IA de la Región.

Multinacionales como Microsoft, Google, HP, Salesforce o NTT Data han pasado por los despachos del gobierno autonómico en los últimos doce meses.

Murcia ha vivido el año de la consolidación de la Agenda Digital, la hoja de ruta para seguir avanzando en este camino, y supone una inversión de 600 millones de euros que a su vez van a movilizar más de 1.500 millones de euros de inversión privada.

Este nombre y esta estrategia esconden muchas capas, todas ellas de vital importancia para el futuro de esta comunidad autónoma. En primer lugar, el primer objetivo de esta hoja de ruta fue analizar qué estaba pasando en torno a la inteligencia artificial.

El Gobierno regional, a través de la Agencia de Transformación Digital, ha desarrollado la que es ya la I Estrategia de Inteligencia Artificial, una herramienta creada y diseñada para dirigir el despliegue de la IA y, sobre todo, para consolidar a esta pequeña Región en la élite digital.

“Esta Estrategia va a ser nuestra brújula para desplegar todo el potencial y todas las posibilidades de esta tecnología y que podamos emplearla, por ejemplo, para revolucionar las relaciones de los ciudadanos con la administración”, señalan desde el gobierno autonómico.

La Estrategia, efectivamente, pone el foco en la administración pública y, en particular, en el ámbito sanitario y educativo. Pero tiene un enfoque integral que incluye también a los ciudadanos, a expertos e investigadores, a las pymes, los emprendedores y, por supuesto, a las grandes empresas y firmas multinacionales.

Desde la Agencia no han dudado en organizar y mantener reuniones al más alto nivel con los grandes actores del ecosistema mundial. Así, uno de los encuentros de trabajo fue con el vicepresidente y director mundial de Educación de Google, Shantanu Sinha, a quien Martínez le expuso las líneas esenciales del proceso de transformación digital y le presentó el proyecto de la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia.

Pero ha habido más este año. El director mundial de Gobiernos y Educación de Google, Chris Harte, la directora global de Tecnología de Lumio, Amy Lynch, y directivos de compañías como Intel, HP o Microsoft también han podido conocer de primera mano las intenciones de la región murciana en torno a la IA.

Más recientemente, de hecho, una misión de carácter tecnológico organizada durante el mes de noviembre por el gobierno regional ha llevado a la delegación regional a la cuna del proceso de digitalización, donde ha podido ampliar esta serie de contactos de alto nivel.

En concreto, la delegación regional se ha desplazado este año hasta San Francisco y Chicago. Allí, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha recorrido Palo Alto o Mountain View, en Silicon Valley, zonas en las que tienen su sede las más importantes multinacionales tecnológicas del mundo y donde han nacido y se han desarrollado las ‘startups’ y empresas emergentes que han marcado el rumbo de la digitalización en los últimos años.

Durante su visita, el titular de Transformación Digital ha mantenido diversos encuentros de trabajo con representantes de algunas de estas multinacionales líderes en digitalización, como HP, Google o Salesforce, así como diferentes administraciones públicas que se han traducido en avances importantes.

Uno de los más significativos es el principio de acuerdo alcanzado con la multinacional tecnológica Salesforce, un gigante del mundo de la digitalización que factura más de 37.000 millones de euros y que da soporte a gobiernos de los principales países del mundo y a algunas de las compañías más importantes.

Este principio de acuerdo, en concreto, contempla acciones de colaboración que permitirán afianzar la innovación y la digitalización en la Región de Murcia.

La colaboración entre el gobierno regional y la multinacional tecnológica incluye de esta manera la transferencia de conocimientos y la aplicación de tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial con el objetivo de hacer de la Región de Murcia "un referente europeo en el proceso de transformación digital del sector público".

Solo en el último año, más de media docena de grandes firmas tecnológicas han elegido a esta comunidad de poco más de un millón y medio de habitantes para instalarse.

Grandes nombres del proceso de digitalización como ViewNext, filial del grupo IBM que ha abierto nuevas oficinas en la Región; la consultora tecnológica de origen japonés NTT Data o dos gigantes de la ciberseguridad procedentes de Estados Unidos como Fortinet o CrowdStrike.

Una de las últimas en confirmar su presencia en la Región ha sido la multinacional tecnológica Stratesys, que está trabajando en la apertura de un centro de excelencia SAP para impulsar la innovación y la mejora de procesos.

El desembarco de estos gigantes digitales y tecnológicos va a ayudar a crear más de 2.500 puestos de trabajo. Unas perspectivas que no pueden ser mejores para cerrar este 2025.