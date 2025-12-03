La Región de Murcia vende su potencial tecnológico en la cuna de la digitalización

Vender el potencial del ecosistema tecnológico y digital de la Región de Murcia. Ese ha sido el objetivo principal de una misión de carácter tecnológico organizada durante el mes de noviembre por el gobierno regional y que ha llevado a la delegación regional a la cuna del proceso de digitalización.

En concreto, la delegación regional se ha desplazado hasta San Francisco y Chicago. Allí, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha recorrido Palo Alto o Mountain View, en Silicon Valley, zonas en las que tienen su sede las más importantes multinacionales tecnológicas del mundo y donde han nacido y se han desarrollado las ‘startups’ y empresas emergentes que han marcado el rumbo de la digitalización en los últimos años.

Durante su visita, el titular de Transformación Digital ha mantenido diversos encuentros de trabajo con representantes de algunas de estas multinacionales líderes en digitalización, como HP, Google o Salesforce, así como diferentes administraciones públicas que se han traducido en avances importantes.

Uno de los más significativos es el principio de acuerdo alcanzado con la multinacional tecnológica Salesforce, un gigante del mundo de la digitalización que factura más de 37.000 millones de euros y que da soporte a gobiernos de los principales países del mundo y a algunas de las compañías más importantes.

Este principio de acuerdo, en concreto, contempla acciones de colaboración que permitirán afianzar la innovación y la digitalización en la Región de Murcia.

La colaboración entre el gobierno regional y la multinacional tecnológica incluye de esta manera la transferencia de conocimientos y la aplicación de tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial con el objetivo de hacer de la Región de Murcia "un referente europeo en el proceso de transformación digital del sector público".

A lo largo de estos encuentros de trabajo, la delegación regional ha ido exponiendo a los máximos dirigentes de las diferentes multinacionales los avances que está haciendo la Región de Murcia en el ámbito de la digitalización.

Así, el consejero ha presentado a estos posibles partners el proyecto de la Agencia de Transformación Digital de la Región, un organismo pionero a nivel nacional que va a englobar el cien por cien de las competencias digitales en ámbitos como Educación, Sanidad o Telecomunicaciones.

"Este proyecto ha despertado bastante interés entre las multinacionales con las que nos hemos reunido, ya que han podido comprobar cómo contamos con una estrategia común, una optimización de los recursos y una inversión importante", señaló Marín.

Más de 2.000 millones de inversión pública y privada

Junto a la Agencia de Transformación Digital, que conlleva una inversión de 200 millones de euros, el otro eje de la digitalización en la Región es la Agenda Digital 2022-2027, una herramienta diseñada para marcar la hoja de ruta de este proceso y que supone en este caso una inversión de 600 millones de euros.

Esa inversión por parte del Gobierno regional, además, contribuirá a movilizar más de 1.500 millones de euros de inversión privada, lo que supone que entre la inversión pública y la privada se superarán los 2.000 millones de euros.

"Tenemos ya una firme relación con algunas de estas empresas, y en el último año hemos visto cómo se asentaban en la Región más de media docena de compañías líderes en digitalización que van a crear más de 2.500 empleos tecnológicos. El objetivo es seguir posicionándonos como socios estratégicos y que estas compañías de referencia sepan que somos un destino perfecto y sólido para desarrollar sus proyectos e inversiones de futuro", señaló Marín.

En el caso de HP, por ejemplo, el CEO mundial de la compañía, Enrique Lores, se mostró abierto a continuar afianzando la relación de la multinacional con la Región de Murcia.

Una de las demostraciones a las que asistió la delegación del Gobierno de la Región de Murcia en HP.

"Tenemos un potente ecosistema digital, con varias universidades y centros de formación; centros de emprendimiento e innovación; un gran número de EIBT o pymes y emprendedores tecnológicos. El objetivo es convertirnos en un referente de este proceso de digitalización, y para ello contamos también con jornadas y congresos, como el reciente congreso de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, que ponen todas las miradas en nuestra Región".

Una de las citas de esta misión tecnológica, de hecho, se empezó a cocinar en aquel congreso de IA y Ciberseguridad, ya que una de las invitadas principales fue la directora mundial de Estrategia de Investigación en IA de Google, Pilar Manchón.

Encuentro sobre IA con Google en Mountain View

Aquel primer encuentro cristalizó en una reunión que se celebró durante esta misión tecnológica en la sede principal de Google, en Mountain View. "Estamos también en pleno proceso de desarrollo de la primera Estrategia de Inteligencia Artificial de la Región, una herramienta que nos va a ayudar a aprovechar de manera ordenada todo el potencial de esta tecnología de última generación, y a día de hoy Google está liderando el desarrollo de la Inteligencia Artificial a nivel mundial", señaló el consejero.

Por último, la delegación regional mantuvo varias reuniones también en Chicago, aunque centradas en este caso en el ámbito de la ciberseguridad y la ciberinteligencia con la empresa CrowdStrike.

En la actualidad, el gobierno regional ha elevado su inversión en ciberseguridad hasta los 62 millones de euros, además de colaborar de manera activa con los principales organismos como el Centro Criptológico Nacional y con las compañías punteras en este ámbito.

La ciberseguridad "es uno de los grandes retos del proceso de transformación digital, tanto para las administraciones como para las empresas y los propios usuarios. El gobierno de la Región de Murcia tiene muy claro que hay que apostar por el proceso de transformación digital de la sociedad, pero también somos plenamente conscientes de que esa apuesta tiene que ir necesariamente acompañada por un compromiso firme y contundente con la seguridad digital", concluyó Marín.