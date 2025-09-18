Murcia y el rédito tecnológico: de cada euro de ayudas públicas, las empresas de la región movilizan tres

De cada euro que el gobierno de la Región de Murcia dedica al impulso de la tecnología en las empresas de esta comunidad autónoma, acaban movilizándose tres. O, al menos, eso es lo que ha sucedido en los cuatro años que han sucedido a la pandemia.

Fue una época, la del Covid 19, en la que las empresas y los ciudadanos en general entendieron la importancia de la digitalización y la tecnología. Y, por su parte, también las administraciones se han venido mostrando más comprometidas con este ámbito.

Eso, como no podía ser de otra manera, se ha traducido en un aumento de las ayudas públicas en favor de esta digitalización. Y, en definitiva, eso ha supuesto un efecto llamada por el cual las empresas que han recibido esas ayudas las han transformado en inversiones de mayor calado.

Vayamos a los datos globales. La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha propiciado que se movilicen 19,1 millones de euros en inversión para fomentar el desarrollo de proyectos empresariales con potencial tecnológico en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2024.

En concreto, las ayudas otorgadas en las distintas convocatorias del programa de apoyo a la creación y consolidación de este tipo de empresas, que están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) hasta el 60%, ascendieron a 5,8 millones de euros en el citado periodo, y beneficiaron a 147 proyectos altamente innovadores de la Región.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, dio a conocer este dato en la visita a una de las empresas beneficiarias del programa de ayudas del pasado año, Longseq Applications. La compañía, especializada en tecnologías de la salud, ofrece servicios de secuenciación de ADN de cadena larga por nanoporos y análisis bioinformático para investigar enfermedades genéticas, prestando a investigadores y médicos un servicio integral para solucionar problemas genéticos complejos.

López Aragón recordó que "el gobierno regional lleva años apostando por consolidar un ecosistema innovador con un completo esquema de ayudas que no existe en ninguna otra parte de nuestro país".

Destacó que con este programa de ayudas "se fortalece ese ecosistema y se promueve el talento local, puesto que la tecnología siempre es el imán que atrae una inversión que, hoy en día, busca cada vez más proyectos con alto potencial de crecimiento".

En este sentido, la finalidad de la convocatoria es que las iniciativas empresariales basadas en la investigación, en el desarrollo tecnológico y en modelos de negocios innovadores puedan convertirse en una realidad empresarial que aporte valor añadido al tejido productivo regional. Estas ayudas pueden llegar a una cuantía máxima de 80.000 euros por beneficiario y alcanzar el 70% de los gastos elegibles del proyecto.

Del análisis de los resultados de la convocatoria de los últimos cinco años, se observa como primer sector beneficiario, según la cuantía de las ayudas, el de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática que han movilizado 10,1 millones de euros de inversión. Le sigue el sector de I+D, con ayudas que han movilizado más de 1,6 millones de euros de inversión.

Los municipios donde más empresas se han beneficiado de estas subvenciones son Murcia, Cartagena y Molina de Segura.

La titular de Empresa subrayó que "el ecosistema relacionado con la sanidad regional está experimentando un crecimiento notable" y destacó "el impacto social tan positivo que tienen este tipo de tecnologías que permiten mejorar la atención al paciente y conseguir tratamientos, de forma cada vez más rápida, que afrontan con eficacia la prevención y tratamiento de las enfermedades".

"La voluntad del gobierno regional es seguir consolidando y avanzando en fórmulas de apoyo al desarrollo de tecnologías en áreas donde tenemos tanto potencial", concluyó la consejera.

Congreso sobre IA y ciberseguridad

Por otra parte, la ciudad de Murcia acogerá los próximos días 1 y 2 de octubre el 'Summit de IA & Ciberseguridad' (AICS), un evento impulsado por la comunidad que reunirá a más de un millar de asistentes y que contará con la participación de los principales especialistas en inteligencia artificial y en ciberseguridad para debatir sobre el futuro, retos y oportunidades de estas tecnologías de última generación.

Entre los participantes figuran multinacionales líderes del sector tecnológico, como la directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google, Pilar Manchón, o representantes de multinacionales tecnológicas como Fortinet, NTT Data, Crowdstrike o IBM, así como de grandes empresas como FCC, Repsol, Navantia, Iberdrola, Cellnex o Adif o pymes tecnológicas regionales como Magnific AI.

Este evento, que está dirigido tanto a emprendedores y empresas como a grandes multinacionales y representantes del sector público, cuenta también con la participación de las principales consultoras de referencia en el ámbito tecnológico, entre las que figuran Larsen Digital Leaders o KPMG.

Las administraciones autonómicas estarán representadas a través de los responsables de las Agencias Digitales de la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia y Castilla la Mancha, así como de la Región de Murcia, y en el apartado de ciberseguridad intervendrán instituciones de referencia como el Centro Criptológico Nacional; el Instituto de Ciberseguridad (Incibe), el Mando Conjunto del Ciberespacio o la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.