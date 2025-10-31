Startups y grandes corporaciones se alían en Madrid para innovar en salud, sostenibilidad y aeroespacial

Las claves nuevo Generado con IA El Innovation Forum en Madrid reúne a startups y grandes empresas para desarrollar soluciones tecnológicas en salud, sostenibilidad y aeroespacial. El evento impulsa la colaboración y transferencia tecnológica, con el respaldo de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid y fondos Next Generation EU. Cinco startups son premiadas por sus innovadoras propuestas en digitalización, sostenibilidad y eficiencia, destacando el uso de inteligencia artificial y blockchain en sus proyectos. Las startups seleccionadas participarán en un Programa de Acompañamiento Técnico con mentoría, desarrollo de pilotos y conexión con inversores.

La innovación madrileña avanza sobre un modelo cada vez más colaborativo. Este jueves, el Innovation Forum reunió en el centro Digitaliza Madrid a una treintena de representantes de startups, scaleups y grandes empresas para trabajar juntos en soluciones tecnológicas aplicadas a tres sectores estratégicos: salud digital, tecnología verde y aeroespacial.

El encuentro, promovido por la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid dentro del programa Redes de Emprendimiento Digital, forma parte del marco estatal RETECH, financiado con fondos europeos Next Generation EU. Su objetivo es reforzar el tejido de innovación abierta y la transferencia tecnológica entre jóvenes empresas y corporaciones tractoras, en un momento en que la región busca consolidarse como uno de los principales polos de emprendimiento tecnológico del país.

Durante la jornada, trece startups y scaleups se enfrentaron a cinco retos tecnológicos reales planteados por compañías tractoras como Indra, Moeve, GSK, Starion o Dinamiza. Las ganadoras -Blocknitive, Full&fast, Hewego, INVICSA Airtech y Ai Methods- fueron seleccionadas por sus soluciones innovadoras orientadas a la digitalización, la sostenibilidad y la eficiencia operativa.

En el área greentech, Blocknitive destacó por integrar inteligencia artificial, IoT y blockchain en soluciones de economía circular, mientras que Full&fast presentó un sistema avanzado para digitalizar la recarga de vehículos eléctricos. En salud, Hewego fue reconocida por su plataforma que impulsa habilidades y hábitos saludables mediante programas personalizados. Y en el ámbito aeroespacial, INVICSA Airtech y Ai Methods sorprendieron con proyectos de análisis satelital con inteligencia artificial y predicción meteorológica avanzada.

“La colaboración entre startups y corporaciones genera soluciones reales para los retos de nuestra sociedad”, destacó Ignacio Azorín, director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid y responsable del proyecto Redes de Emprendimiento Digital. “Madrid cuenta con un ecosistema innovador, maduro y colaborativo, con una enorme capacidad de impacto que impulsa la competitividad y la transición hacia una economía digital y sostenible”.

Las startups ganadoras accederán ahora al Programa de Acompañamiento Técnico, que ofrecerá 320 horas de asesoramiento y mentoría especializada entre noviembre y diciembre de 2025. Este acompañamiento incluye la posibilidad de desarrollar pilotos con las empresas participantes, recibir formación en escalado y financiación, y conectar con potenciales inversores.

Programa de aceleración completo

El foro se enmarca en una estrategia más amplia de la Comunidad de Madrid para fortalecer su red de innovación y emprendimiento digital. Desde septiembre, el programa ha recibido más de 150 candidaturas a su convocatoria de aceleración, seleccionando 60 startups que ya participan en itinerarios de formación, tutorías y conexión con inversores.

El proyecto cuenta con tres nodos especializados distribuidos por la región: el de Greentech en Las Rozas, el de Salud en Madrid capital y el de Aeroespacial en Tres Cantos. Además, incluye un hackathon tecnológico, un foro de inversión y los Demo Days del programa de escalado, orientados a visibilizar talento y fomentar la colaboración entre el sector público, las startups y la empresa privada.