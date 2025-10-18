Miguel López-Valverde inaugurará la gala de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025

Fotomontaje de Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, con motivo de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, y Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, serán los encargados de inaugurar la quinta edición de los DISRUPTORES Innovation Awards, la gran cita anual con la innovación y la tecnología organizada por este medio.

El acto de apertura marcará el inicio de una velada dedicada a reconocer a las empresas, instituciones y líderes que están transformando la economía digital en España y Latinoamérica, en un contexto en el que la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la competitividad tecnológica se han convertido en ejes clave del desarrollo económico.

Tras congregar a más de 350 profesionales el pasado curso, este jueves 23 de octubre tendrá lugar en Madrid la ceremonia de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025. Estos galardones ya se han consolidado como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana.

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor aceleradora o incubadora, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

La elección final de estos ganadores corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 15 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, representantes de patronales y colegios del sector, referentes internacionales y académicos.

Los elegidos serán desvelados en una gala que tendrá lugar la tarde del 23 de octubre, en el Palacio de Neptuno en Madrid (acceso sólo para profesionales, previo registro), que además servirá como gran evento de networking del ecosistema innovador de nuestro país.

A los asistentes también se les entregará una nueva edición en papel del anuario ‘Los 50 más Disruptores’. En ella se recogen los 50 proyectos finalistas, junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector y un resumen de lo ocurrido en el panorama digital en los últimos meses.

DISRUPTORES Innovation Awards 2024

La jornada contará con el patrocinio de Mapfre, GTT, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia y Gobierno de Cantabria, además de los ayuntamientos de Madrid, Salamanca y San Sebastián.