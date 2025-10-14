Premios Margarita Salas 2025: la investigación aplicada marca el pulso de la ciencia madrileña

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid celebró la quinta edición de los Premios Margarita Salas en el Palacio de Cibeles, destacando la importancia de la transferencia de conocimiento y colaboración entre universidad y empresa. La investigación de Alicia González Martínez sobre biomarcadores en enfermedades neurológicas y nuevos microARNs fue premiada en Ciencias de la Vida, promoviendo una medicina más personalizada. Laura Rodríguez García recibió el galardón en Ciencias Básicas por su estudio sobre la propagación de partículas solares y su impacto en misiones espaciales, contribuyendo a modelos predictivos de meteorología espacial. Saúl Ismael Utrera Barrios fue reconocido en Tecnología Aplicada por su desarrollo de un caucho nitrilo autorreparable y reciclable, con aplicaciones en automoción y robótica médica, y una patente europea licenciada por Bridgestone.

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado en el Palacio de Cibeles la quinta edición de los Premios Margarita Salas de Investigación, un reconocimiento a las mejores tesis doctorales defendidas en las universidades madrileñas y a la excelencia científica emergente. La ceremonia, presidida por la vicealcaldesa Inma Sanz, ha puesto en valor el papel de la capital como nodo investigador y su creciente apuesta por la transferencia de conocimiento y la colaboración entre universidad y empresa.

“Madrid es hoy uno de los grandes nodos investigadores gracias al talento que es capaz de generar y atraer”, destacó Sanz durante su intervención, recordando que cerca de 23.000 personas trabajan en I+D en la ciudad, el 60% de ellas mujeres, “como Margarita Salas”, la bioquímica que da nombre a los premios. También subrayó el impulso municipal al ecosistema innovador: más de tres millones de euros destinados desde 2021 a programas de aceleración y apoyo a proyectos científicos, con más de 370 iniciativas respaldadas.

El acto contó con la presencia de Engracia Hidalgo, delegada de Economía, Innovación y Hacienda, y de Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, además de representantes de universidades y centros de investigación. La divulgadora científica Teresa Arnandis condujo la ceremonia, que volvió a contar con la participación de Lucía Viñuela, presidenta de la Fundación Margarita Salas e hija de la investigadora.

Los premios principales recayeron en tres jóvenes investigadores cuyas tesis representan distintas fronteras del conocimiento.

En Ciencias de la Vida, Alicia González Martínez (Universidad Autónoma de Madrid) fue reconocida por su trabajo “Biomarcadores clínicos, de neuroimagen y sanguíneos para predecir el curso y la respuesta al tratamiento en enfermedades neurológicas”. Su investigación aborda el diagnóstico y seguimiento de patologías complejas como el ictus, la migraña o la esclerosis múltiple, combinando técnicas clínicas, de neuroimagen y análisis molecular. Entre sus hallazgos destacan nuevos microARNs que anticipan la respuesta terapéutica en pacientes con esclerosis múltiple, abriendo camino hacia una medicina más personalizada.

En la categoría de Ciencias Básicas, el primer premio fue para Laura Rodríguez García (Universidad de Alcalá), autora de la tesis “Distribución espacial de partículas energéticas solares en la heliosfera interna: influencia del origen solar y del contexto interplanetario”. Su trabajo examina cómo se propagan las partículas energéticas emitidas por el Sol y cómo afectan a satélites, astronautas y misiones espaciales. A partir de datos de misiones como MESSENGER, STEREO y Solar Orbiter, Rodríguez demuestra el papel clave de las eyecciones de masa coronal en la aceleración de partículas, contribuyendo al desarrollo de modelos predictivos de meteorología espacial, esenciales para la exploración lunar y marciana.

El premio en Tecnología Aplicada fue para Saúl Ismael Utrera Barrios (Universidad Complutense de Madrid), por su tesis “Caucho nitrilo autorreparable y reciclable: un camino hacia la sostenibilidad”. Su investigación desarrolla un elastómero autorreparable y reciclable, capaz de mantener hasta el 95% de su resistencia tras varios ciclos de uso, gracias a una red de entrecruzamientos iónicos reversibles. El material, validado incluso en un actuador robótico blando, ha dado lugar a una patente europea licenciada por Bridgestone y abre nuevas posibilidades para sectores como la automoción o la robótica médica.

El jurado, compuesto por investigadores de universidades y centros de excelencia madrileños, seleccionó los trabajos ganadores entre más de 500 candidaturas. En total se otorgaron doce premios -cuatro por categoría- con dotaciones que van desde 16.000 euros para los primeros premios hasta 1.500 euros para los accésits.