La Comunidad de Madrid ultima la implantación de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad

La Comunidad de Madrid implantará un Centro Regional de Operaciones (SOC, como se conoce por sus siglas en inglés), que echará a rodar en el primer trimestre de 2026 con los objetivos de detectar, predecir y anticiparse a las “miles” de ciberamenazas que los organismos regionales reciben a diario, tal y como ha anunciado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.

El Centro, que se enmarca dentro de la estrategia de la Agencia de Ciberseguridad de Madrid y que se instalará en la sede de la Consejería, compondrá un repositorio único de toda la información relativa a alertas de las infraestructuras tecnológicas de la Comunidad y será el nexo de unión de compartición de inteligencia con centros nacionales e internacionales.

López-Valverde, que ha indicado que la mayoría de los ataques que se reciben en la actualidad proceden de grupos rusos, pretende que el nuevo proyecto apuntale la estrategia de ciberseguridad de Madrid como referente, tanto a nivel local como europeo.

El nuevo Centro, del que ya se ha lanzado la licitación, estará formado por un equipo de entre 10 y 15 profesionales con diferentes perfiles, como un jefe de operaciones, analistas de ciberseguridad, expertos en comunicaciones y aplicaciones y, sobre todo, “mucho talento en inteligencia artificial”.

En paralelo, también se creará un grupo, MadrIDefenders, que representará a la región en diferentes ‘hackatones’ y ‘ciberejercicios’ de repercusión global como el famoso Locked Shields, organizado por la OTAN.

“Una de nuestras grandes líneas de actuación pasa por la formación y la búsqueda de los mejores expertos jóvenes en la materia”, ha señalado el consejero.

Asimismo, también se ha referido al “gran proyecto” de su gobierno en cuanto a ‘ciber’, el Escudo Digital -grupo de respuesta a incidentes-, que se ha extendido a 60 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, por lo que, antes de que finalice el año, estará desplegado en 143 municipios.

Inteligencia artificial como eje tractor

Uno de los pilares de la Consejería es la inteligencia artificial, tecnología en la que López-Valverde quiere posicionar a Madrid como “referente” europeo. De hecho, se ha anunciado una revisión de la estrategia regional hasta 2030 con la puesta en marcha de un Laboratorio de IA y una factoría para que pymes y startups puedan monitorizar los principales proyectos de la región y empezar a contar con sus propios pilotos.

De cara a los empleados, el organismo está trabajando en agentes autónomos que simulan tareas repetitivas para mejorar su trabajo. Esto está relacionado también con el proyecto EficiencIA, por el que los ciudadanos, según ha dicho el político, dedicarán un máximo de cinco minutos con más de 200 trámites vía internet que se añadirán de aquí a 2027. “Además, hemos reducido un 50% en la presentación de solicitudes, aunque queremos llegar casi al 100%”.

Otros proyectos

En cuanto a sanidad, se incorporará el Programa de Cribado Neonatal en la Tarjeta Sanitaria Virtual, que permitirá a los progenitores acceder de forma instantánea a las pruebas que se realizan al bebé en sus primeros días de vida. Además, se lanzará un chatbot en un canal de WhatsApp para pedir cita en el centro de salud.

En resumidas cuentas, la Tarjeta Sanitaria Virtual es utilizada ya por más de tres millones y medio de usuarios, pero López-Valverde espera llegar a los cinco millones. En comunicaciones, López-Valverde quiere llevar la cobertura 5G al 99,6% de la población. Asimismo, ha señalado: “Tenemos que buscar redes más robustas para no depender de cables aéreos en fibra. Vamos a ir a modelos por satélite, sobre todo en ayuntamientos, para no tener tanta dependencia y evitar problemas como el del pasado apagón”.

Un plan ejecutado al 98,4%

López-Valverde adelantaba la semana pasada en entrevista con DISRUPTORES-EL ESPAÑOL de la Estrategia Digital 2023-2026 de la Consejería de Digitalización, con el logro de 62 de las 63 iniciativas que recoge el documento y la inversión de más de 435 millones de euros.

De este modo, según ha mostrado, la Comunidad de Madrid ha conseguido atraer 8.300 millones de euros de inversión extranjera en alta tecnología en 2024, lo que supone el 85,3% del total de España. Además, es la autonomía que más gasta en I+D interna, con 6.040 millones de euros.

Y, a nivel europeo, es la segunda región por número de ocupados en sectores de alta tecnología, la segunda en demanda de especialistas TIC y la quinta en número total de startups que han levantado inversión.

Por último, López-Valverde se ha referido a la capacidad de centros de datos de la región, con un crecimiento de una tasa del 23,7% anual. “Crecemos más rápido que los principales polos comunitarios, los FLAP (Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París)".