Miguel López-Valverde: “Hemos superado el 98% del plan digital a mitad de legislatura, ahora toca afinarlo y escalarlo"

Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, durante una entrevista en la redacción de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. Maria Antonia Piñeres

Desde que en 2023 se creó la Consejería de Digitalización en la Comunidad de Madrid, la cita con DISRUPTORES-EL ESPAÑOL es ineludible, más este año, a mitad de mandato de quien la encabeza, Miguel López-Valverde.

El encuentro con este medio tiene lugar en el edificio que desde su llegada se ha convertido en el epicentro de todo lo que ocurre en la región en esta materia. Un edificio en el barrio de Retiro que alberga uno de los proyectos ya cumplidos de su legislatura, el centro de innovación Madrid Digitaliza, inaugurado en octubre de 2024.

Un lugar que próximamente acogerá otra de las iniciativas que se autoimpuso cumplir en su hoja de ruta: toda la infraestructura de Escudo Digital, para la coordinación de todos los actores implicados en cuestiones de ciberseguridad y ayudar a los ayuntamientos a protegerse de ataques informáticos.

De fondo, la misma idea que López-Valverde ha mantenido desde el inicio: usar la tecnología “para ayudar a lo que hace la Administración y traducirlo en mejoras palpables para el ciudadano”, defiende a los pocos minutos del comienzo de esta entrevista.

Lo que sí ha cambiado en estos dos años es el entorno donde todo esto ocurre, “con la ola de la inteligencia artificial atravesando todo”, reconoce. A pesar de que sus objetivos son inamovibles —trámites más sencillos, acceso único para el ciudadano y servicios más ágiles—, en este ecuador ha llegado el momento de ampliar las iniciativas recogidas en la Estrategia Digital 2023-2026.

Más del 98% ejecutado

La razón no es otra que haber completado “al 98,4%” este plan un año antes de que llegara el plazo de finalización, según adelante el consejero a este medio. “Se actualiza para reflejar el peso de la IA y el papel creciente de la Agencia de Ciberseguridad. No es un cierre, sino una reprogramación de prioridades”, apunta.

Echando mano de las cifras: en el haber, se han completado 62 de las 63 propuestas y se han invertido más de 435 millones de euros, el 93,8% del presupuesto asignado. En el debe, han de culminar la Historia Social Única.

Un “macroproyecto” que integra la información y los procedimientos sociales de ayuntamientos y Comunidad en una herramienta común; y la teleasistencia avanzada, que equipa hogares de personas dependientes con dispositivos conectados a consolas de monitorización que generan alertas ante caídas o patrones anómalos. “Da coherencia al sistema y acelera la respuesta”, sintetiza.

En el caso de la teleasistencia entra más al detalle: este servicio “lo gestionan varias empresas y se coordinará para que el aviso llegue donde debe, con tiempos de reacción más cortos. Todas las alertas irán a un escritorio donde se priorizan incidencias”.

IA para el ciudadano y el funcionariado

Esto es lo que vendrá, pero toca hacer repaso de lo conseguido en los últimos 24 meses. Llega el momento de presumir. La evolución de la Cuenta Digital y la Tarjeta Sanitaria Virtual, junto a la puesta en marcha de IDentifica, están entre los logros con los que esta consejería ha puesto la tecnología al servicio del ciudadano.

Cuenta Digital, según el consejero, “ya roza los 200 trámites que más afectan a las familias”. Esto incluye becas de comedor, bachillerato o primer ciclo de infantil con formularios simplificados, precarga de datos “cuando es posible” y un buscador mejorado.

Detrás, lo que han bautizado como capa de Eficiencia con IA, automatiza tareas que antes eran manuales: extrae la información relevante de documentos (por ejemplo, una factura de alquiler) y la coteja antes de que el expediente pase al funcionario.

López-Valverde habla de un ahorro del 50% de tiempo para el ciudadano en los trámites prioritarios y de beneficios para los empleados públicos. “Vamos a conseguir que todo esto disminuya un 82% el trabajo” y se liberen “unas 82.000 horas en una primera oleada”.

La pregunta de esta periodista no se hace esperar: ¿Cómo perciben este cambio los empleados públicos? ¿El clima es de aceptación o de rechazo? “Ellos mismos demandan servicios más ágiles. Alrededor de 180.000 personas ya se han formado en el uso de herramientas de IA y han comprobado que les liberan de tareas repetitivas, ven el retorno”, asegura.

Ahora, queda la parte más difícil: la cultural, transformar sus modos de trabajo e incorporarlos a su día a día. Algo en lo que el consejero confía “porque les devuelve tiempo”.

Identidad única

Pero sin duda alguna, la Tarjeta Sanitaria Virtual sigue siendo uno de los orgullos de esta consejería, con la incorporación paulatina de nuevas funcionalidades, Y con la pretensión de que se integre con la Cuenta Digital para compartir “un inicio de sesión único, sin contraseñas duplicadas ni recorrido distintos para un mismo servicio”.

Un acceso único que se ha materializado con IDentifica, mientras la Comunidad espera el despliegue de la identidad digital europea porque con ella “será todavía más sencillo homogeneizar la experiencia entre el móvil, la web y la ventanilla física”. Independientemente del canal que elija el usuario, detrás siempre habrá “el mismo tracking del expediente, mismas reglas de validación y misma seguridad”, añade.

Volviendo al área de salud, y recalando en los proyectos financiados con fondos europeos, el seguimiento de enfermedades crónicas, el registro de vacunas o los cribados a los recién nacidos figuran entre sus prioridades. Todos con un doble acceso: “Para los profesionales en su entorno clínico y para las familias desde su móvil, para consultar y actuar más rápido”.

En materia de datos clínicos, López-Valverde diferencia la historia que se usa dentro de la Comunidad, la historia abreviada que coordina el Ministerio para la movilidad entre regiones y la fracción europea que viaja por la red comunitaria. “Cada capa sirve a un propósito distinto”.

Aquí especifica que el Espacio Europeo de Datos para uso secundario (investigación e innovación) avanza con casos como enfermedades raras, coordinados entre ministerios y regiones. “Si Europa no usa sus propios datos para entrenar modelos, nos quedaremos atrás”, advierte, reclamando trazabilidad, contratos claros y cumplimiento de la regulación.

“La IA no sustituirá el criterio profesional, pero tiene que devolver tiempo a quien atiende y a quien es atendido”. De nuevo dos conceptos omnipresentes durante la conversación: coordinación y ahorro de tiempo, siempre en un marco regulado y seguro.

Ciberseguridad y Escudo digital

La mención a la seguridad, da pie a hablar de otro de los proyectos estrella de esta Consejería. Tras la aprobación de la Agencia de Ciberseguridad a finales de 2023 y su arranque en 2024, trabajan en el Escudo Digital. La idea es sencilla: “Normalizar, detectar y responder de forma coordinada ante posibles ciberataques”, resume.

El objetivo es cubrir a toda la Administración y enganchar con los SOC o Centros de Operaciones de Seguridad de las grandes entidades —Ayuntamiento de Madrid, Metro, Canal de Isabel II…—. Una integración que no es solo técnica: “El SOC monitoriza y consolida alertas, el Escudo se conecta con esos SOC y filtra lo relevante para orquestar la respuesta” para dar cobertura a los municipios más pequeños.

El despliegue avanza por fases. “Estamos con 60 ayuntamientos y el objetivo es llegar a 143 municipios de menos de 20.000 habitantes” a final de año. Para afinar procedimientos y tiempos de reacción se han realizado ciberejercicios que aterrizan protocolos y roles antes de la puesta en producción.

En paralelo, la Agencia ha creado un comité en el que participan ayuntamientos grandes, medianos y pequeños, además de entes públicos. Y mientras se ultima este Escudo, ya está en marcha la “vigilancia digital”: “escuchamos redes y webs, monitorizamos dominios y detectamos credenciales expuestas para mitigar con rapidez cualquier indicio de riesgo”, enumera el consejero.

Hub digital y centros de datos

Las ganas de hacer del consejero—y por dejar su huella en este cambio— son evidentes. La curiosidad y la experimentación con control seguramente sean intrínseca a su formación como ingeniero. Una curiosidad que en los últimos dos años le ha llevado hasta los lugares donde ocurren las cosas en cuestiones de digitalización, “siempre con un fin práctico”, apostilla.

Estonia inspiró el Escudo Digital; en Nueva York debatieron acerca de las bases de datos vectoriales; en Redmond exploró las posibilidades de copilotos y avatares, y en San Francisco las de los agentes de IA. Sus visitas a Bruselas buscan acelerar proyectos europeos y “que se nos oiga a las regiones”.

Porque otro de sus objetivos inamovibles es convertir a la Comunidad de Madrid en el hub digital del sur de Europa, con los centros de procesamiento de datos como una de sus principales puntas de lanza.

En este sector al alza, Madrid es la región de España mejor posicionada con 46 infraestructuras (35 en servicio y 11 en obra) y el 54,8% de la capacidad instalada en España, por delante de Aragón (30%) y Cataluña (12%).

Sin embargo, y según palabras de López-Valverde, su crecimiento se verá ralentizado si se aprueba el proyecto del Real Decreto que regulará su eficiencia energética y sostenibilidad, que “pone en peligro el futuro de esta industria estratégica”.

La reacción de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar y ya ha presentado alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para “evitar una posible sobrerregulación que afecte a la competitividad del sector en la región con respecto a otras zonas europeas”, según reza el comunicado oficial del pasado 15 de septiembre.

Dos años más

Más allá de los proyectos, y antes de concluir la entrevista, López-Valverde también realiza un ejercicio de autocrítica: “Nos falta aprender a explicar mejor todas las iniciativas que tenemos en marcha y cómo ponemos la tecnología al servicio del ciudadano”.

Recuerda que Madrid está entre las regiones con más empleo tecnológico de Europa continental y que “casi un 10% de la población ocupada trabaja en el sector”. Una cifra que, desde luego, irá en aumento.

En el meridiano de la legislatura, sus objetivos para el fin de la misma son: disponer en la Comunidad de Madrid de “trámites radicalmente más sencillos y con el mismo motor para lo digital y lo presencial, y una ciberseguridad coordinada”.

Con la hoja de ruta clara y 24 meses más por delante, sólo queda cerrar la cita para el encuentro con este medio para 2026. Ese día haremos repaso y balance, pero hasta entonces todavía tienen que pasar muchas cosas entre las paredes de una consejería dedicada única y exclusivamente a la digitalización de la Administración de una región como Madrid.