Isabel Díaz Ayuso anuncia una nueva línea de ayudas para ayudar a escalar las startups madrileñas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las protagonistas de la primera jornada de South Summit 2025, el principal evento de emprendimiento en nuestro país. Una visita que comienza a convertirse en recurrente y en la que aprovechó para sacar pecho de la política autonómica en materia de apoyo al ecosistema startup local.

"Sin las startups, y los inversores que las apoyáis, con alma guerrera e inconformista, no habría soluciones a los grandes problemas de la sociedad. Porque sois los que llegáis donde la administración no puede o no debe llegar", alentaba Díaz Ayuso al público. "Madrid está abierta a todos, se encuentra en movimiento, multiplicando el conocimiento y la innovación por todo el mundo".

Según los datos ofrecidos por Ayuso, en la Comunidad de Madrid se encuentran 2.900 empresas de alto crecimiento, así como multitud de proyectos emprendedores que no merecen tal consideración. A ello, añadía la presidenta, se le suma el ser la primera economía nacional ("frente a los 80, cuando éramos la cuarta"), con 115.000 empleos creados en 2024 y atrayendo "dos de cada tres inversiones extranjeras".

En su opinión, estas cifras se deben al autodenominado 'modelo Madrid', "que reduce las trabas al emprendimiento, elimina impuestos confiscatorios y la burocracia asfixiante". Una política, defendía Ayuso, "sin dirigismos, sin entorpecimiento de las administraciones".

En ese sentido, Isabel Díaz Ayuso ha repasado algunos de los trabajos de la Comunidad de Madrid en la arena de la digitalización, principalmente en lo que atañe a la sanidad o los servicios sociales. Pero también ha aprovechado la ocasión para introducir algunos dardos al gobierno central y adelantar algunos nuevos hitos.

En el primero de los terrenos, la presidenta regional ha defendido que seguirá "eliminando las trabas o medidas que sean obsoletas y dificulten su actividad. También aquellas que no existen en otro lugar del mundo, porque la Administración no debe ser un freno al emprendimiento".

En el segundo de los campos, Ayuso ha avanzado una nueva línea de ayudas para impulsar el crecimiento de empresas de hasta 49 trabajadores que lleven al menos tres años radicadas en la comunidad, "para convertirse en empresa mediana y consolidarse". No ha ofrecido cifras ni más detalle sobre estas ayudas.