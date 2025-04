José de la Uz, alcalde de Las Rozas: "Hay una guerra por el talento y queremos ganarla"

José de la Uz accedió a la Alcaldía de Las Rozas (Comunidad de Madrid) en el año 2015. Cumple una década, pues, en un cargo que le ha permitido no solo ver cómo ha cambiado la localidad, sino que ha podido pilotar esa transformación, en la que la tecnología y la innovación han tomado el mando.

Atiende a DISRUPTORES para hacer balance de una legislatura que llega a su ecuador y que aún promete emociones fuertes.

Pregunta. Las Rozas se ha convertido en una de las poblaciones con mayor vocación de futuro en el ámbito de la innovación. ¿De dónde cree que viene esa vocación?

Respuesta. De la propia ciudad y de su potente tejido educativo, empresarial y emprendedor. Cuando llegamos a la Alcaldía, hace una década, iniciamos un proceso de escucha activa, que se ha convertido en una de nuestras señas de identidad. Descubrimos una ciudad con una población muy activa y formada, con una comunidad educativa y académica súper potente y con grandes iniciativas, jóvenes llenos de ideas y un tejido empresarial, investigador y emprendedor muy importante y vibrante y con ganas de aportar. Todos ellos nos pidieron lo mismo: que les ayudáramos a conectar para crecer y es lo que hemos hecho, ponerles la pista para que despeguen.

Colaboramos con el sistema educativo, apoyando a los centros, fomentando las vocaciones STEM, disciplinas como la robótica o la programación, el espíritu emprendedor de los jóvenes y de los no tan jóvenes también. A los emprendedores les acompañamos en todas sus fases.

Precisamente ahora en abril arranca en el Hub Las Rozas Innova, un programa de aceleración en ciberseguridad que hacemos de la mano de INCIBE. Pero también les ayudamos con formaciones, dándoles asesoría en ayudas públicas para su financiación, en la conexión directa con inversores… Y en la prueba de sus soluciones innovadoras en entornos reales, poniendo la ciudad y todo su ecosistema a su disposición, proporcionándoles los primeros clientes o usuarios y acercándolos a las grandes empresas y a las universidades

Al tejido empresarial lo hemos identificado, conocido, los hemos involucrado en la actividad de la ciudad en sus proyectos, retos, eventos, actividades... Y lo hemos conectado con las startups, con las universidades… Hoy Las Rozas es una ciudad viva, llena de oportunidades y abierta a la innovación.

Las Rozas Innova Hoop Carpool y Meep son las ganadoras del Reto de Movilidad de Las Rozas Innova y Global Mobility Call

P. Vayamos por partes. Toda ciudad con vocación tecnológica tiene en el punto de mira los llamados sandbox, es decir, probar tecnología en entornos reales. ¿Está trabajando de alguna manera Las Rozas en este sentido?

R. En noviembre de 2023, el pleno del Ayuntamiento aprobó una ordenanza reguladora para simplificar el funcionamiento de la Administración. Contenía una disposición adicional dedicada a la innovación y el desarrollo tecnológico, en la que se legislaba el establecimiento de espacios de prueba controlados (los sandbox) para proyectos piloto.

Las empresas, emprendedores, universidades e institutos tecnológicos tienen que saber que en Las Rozas es su ciudad para crecer, consolidarse y desarrollar sus proyectos de innovación. Hemos ganado en agilidad y hemos reducido la burocracia. Las Rozas ya es un living lab de soluciones tecnológicas de nuestros emprendedores y empresas y de toda Europa: estamos en 14 proyectos europeos de I+D+i en los que Las Rozas es ciudad demostradora de tecnología.

Hemos sido la primera ciudad en España en la que se ha probado un vehículo 100% autónomo en un entorno real sin un solo incidente; también hemos cedido nuestras calles para probar por primera vez en Europa la aplicación de la inteligencia artificial para analizar el estado de todos nuestros pasos de cebra; hemos comprobado cómo la Realidad Virtual puede ayudar a las personas con Asperger/TEA a mejorar sus habilidades sociales y su empleabilidad; hemos llevado a los colegios la Inteligencia Artificial para medir el desperdicio alimentario en los comedores…

Son proyectos con los que apoyamos la innovación, el desarrollo tecnológico y que nos están ayudando a mejorar la ciudad y sus servicios, y a poner la tecnología al servicio de las personas.

Y no sólo les dejamos "probar" en la ciudad; si la solución resuelve una necesidad de la Administración, la hemos adquirido. Tenemos una lista de proyectos govTech desarrollados de esta forma que excedería el espacio de la entrevista. Hay más de una decena de soluciones innovadoras que hemos adquirido en la ciudad para mejorarla.

P. ¿Cuáles serían los principales hitos alcanzados hasta el momento?

R. El primero fue la creación de Las Rozas Innova, la empresa pública de innovación y desarrollo tecnológico municipal que está atrayendo empresas, startups y soluciones innovadoras a la ciudad bajo un potente modelo de colaboración público-privada, que está fortaleciendo el tejido económico y el talento local. Arrancó en abril de 2020, en lo peor de la pandemia, y lo hizo con el consenso de los grupos políticos y tras esa escucha de todos los sectores a la que me referí al principio. Me siento orgulloso de haber logrado esa unanimidad para un proyecto destinado a perdurar, al margen de quién gobierne Las Rozas.

A partir de la creación de Las Rozas Innova han ido viniendo muchos proyectos con dos objetivos: mejorar la calidad de vida de los vecinos y fomentar el desarrollo del ecosistema de tecnológico y de la innovación y así atraer talento e inversión para que lo primero sea una realidad.

P. ¿Y cómo se consigue eso?

R. Tenemos dos espacios municipales para ello: el Hub232 y el Hub Las Rozas Innova desde estos dos espacios conectamos el ecosistema emprendedor, empresarial, de la academia y la investigación. Son espacios de encuentro y de trabajo para empresas y emprendedores y viveros de oportunidades, sinergias e innovación abierta.

Además de convertirnos en polo de empresas, emprendimiento e innovación, hemos avanzado mucho introduciendo tecnología en la ciudad para hacerla más eficiente y sostenible: los proyectos de medio ambiente, de movilidad y de energía limpia son un ejemplo. Tenemos 41 puntos de recarga para vehículos eléctricos, y en breve serán medio centenar. El 10% del parque móvil de Las Rozas es eléctrico, un récord en España. Estamos fomentando el carsharing y el carpooling, para descongestionar el tráfico y reducir emisiones.

Nuestra red de 300 videocámaras gestionadas con IA explica parte de la baja criminalidad en el municipio, que no deja de caer, en 2024 bajó un 3%. Los robos en viviendas y vehículos han bajado en un 50%. Mediante equipos con Internet de las Cosas (IoT) hemos domotizado el ​riego de todos los parques y zonas verdes del municipio, más de un millón de metros cuadrados. Hemos logrado un ahorro en consumo anual de agua de un 40% respecto al año 2020, en el que se inició el proyecto. Y estamos cubriendo todos los edificios públicos (un total de 30) con paneles solares, consiguiendo un ahorro de un 30%.

Las Compras Públicas de Innovación, la introducción de cláusulas tech en la contratación pública, las iniciativas govtech, la internacionalización de la mano de la innovación, los proyectos I+D+i europeos, la captación de fondos públicos: hemos logrado superar los 24 millones para proyectos de la ciudad.

Somos la sede del Clúster de IoT de la Comunidad: lo componen 20 empresas que trabajan en proyectos con esta tecnología, que es la base de uno de nuestros grandes proyectos de este año y sin duda un hito en la estrategia smart city: una Plataforma de Ciudad Inteligente que controlará y analizará los datos de los sistemas IoT situados en la ciudad: en edificios inteligentes, alumbrado público y otras muchas infraestructuras. Posibilitará una gestión más eficiente y predictiva de los servicios públicos y por tanto una ciudad más conectada, sostenible e inteligente.

En todo este entramado de proyectos no quiero olvidar uno fundamental para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos: la digitalización del Ayuntamiento. Hoy hay más de 350 trámites telemáticos y todas las tasas municipales pueden pagarse por Bizum, por poner dos ejemplos. Ahí también es clave la ciberseguridad: hemos entrado en la Red Nacional de Operadores de Ciberseguridad, a la que pertenecen solo medio centenar de los más de 8.000 municipios de España.

P. Seguramente relacionado con el punto anterior, tenemos dos ámbitos que conviene resaltar: la Compra Pública de Innovación y los Programas de Innovación Abierta. ¿Cómo está trabajando Las Rozas en este sentido?

R. La colaboración público-privada es un pilar fundamental. Como he comentado antes nuestro papel fundamental como administración es de conectores del ecosistema para generar proyectos de innovación, pero también, desde Las Rozas, estamos desarrollándola mediante distintas fórmulas de colaboración público-privada.

Hay varias formas hacerlo, y una de las más interesantes es la Compra Pública de Innovación: lanzamos retos al sector privado en busca de soluciones nuevas que cubren nuestras necesidades, que aún no existen en el mercado y que ayudamos a terminar de desarrollarse adquiriéndolas para nuestra ciudad. Con procesos de innovación abierta estamos logrando colaborar e involucrar a empresas, startups, ciudadanos, a la academia y la investigación para mejorar nuestros servicios públicos y la calidad de vida.

Ahora por ejemplo hemos creado un Comité de Transformación integrado por los responsables de las concejalías, para identificar necesidades y lanzarlas en forma de retos y convocatorias al ecosistema emprendedor de la mano de Las Rozas Innova.

Lanzamos continuamente retos para identificar ideas y proyectos pioneros que también estamos integrando en la ciudad o en nuestras empresas. El último reto lo hemos lanzado en Tampere (Finlandia), en el evento 'Imagine 2025' con el que buscamos identificar soluciones tecnológicas basadas en datos e IA para mejorar nuestra respuesta ante situaciones de emergencia.

También considero parte de nuestra estrategia de innovación abierta todos los convenios de colaboración que estamos firmando y que como administración son muy innovadores. Por citar algunos, estamos colaborando con la Taipei Computer Association (TCA) de Taiwán, con BIGBAN Inversores Privados, con INCIBE, Netmentora, la Fundación ONCE… con todos ellos estamos trabajando para impulsar sinergias y generar innovación.

P. No podemos olvidarnos tampoco del talento. ¿Qué es más difícil para Las Rozas, retener o atraer talento?

R. Nos obsesiona fomentarlo desde la escuela, retenerlo y atraerlo. Toda nuestra estrategia de innovación tiene (además) este triple objetivo. Sabemos que hay una "guerra por el talento", y queremos ganarla. Por eso hemos convertido la ciudad en un vivero de oportunidades. Por eso escuchamos a las empresas y las conectamos con nuestro talento, con universidades e investigadores. Por eso fomentamos la FP y las vocaciones STEAM desde los colegios. Por eso apoyamos la formación continua. Por eso viajamos al extranjero en busca de talento e investigadores a los que atraer al municipio en proyectos de investigación e intercambio académico. Por eso estamos en Europa, lanzamos retos de innovación… Por eso lideramos Madrid Oeste Tecnológico (MOT: el año pasado MOT se unió al Pacto por el Talento de la Comisión Europea, que fomenta vocaciones STEM y apoya proyectos empresariales y de formación.

Las Rozas es un lugar para invertir, para emprender y para vivir. Tiene una gran calidad de vida, por sus espacios verdes, su conexión con la naturaleza, una oferta educativa magnífica, las posibilidades para hacer deporte... ¿Sabías que no tenemos ni un semáforo? Es ideal para crear una familia y se vive bien, tanto que es la segunda ciudad en esperanza de vida de España (85,3; Majadahonda 85,4). Eso el talento lo valora.

Tiene mucho gancho para familias en busca de espacios más verdes y servicios menos congestionados, pero estamos a un paso de la capital, con la que aprovechamos las sinergias (sería absurdo no hacerlo) y además tenemos un ecosistema potente: estar en el área metropolitana de una capital global hace que Las Rozas sea una ciudad atractiva para empresas internacionales que buscan proximidad a Madrid, pero en entornos más cómodos y atractivos para trabajadores con familias.

Estamos aumentando el parque de viviendas de alquiler con un precio limitado, para retener al talento joven que abunda en el municipio.

Y no quiero olvidarme de una obligación que también tiene el sector público de identificar y retener el talento entre sus empleados, un reto mayúsculo para las administraciones públicas, que no pueden ofrecer los salarios del sector privado, pero sí un proyecto de carrera que las haga atractivas para las personas más cualificadas.

P. ¿Esto que comenta tiene alguna repercusión en las cifras del paro en la localidad?

R. Por supuesto. Lo mejor es dejar hablar a los datos. Tenemos una tasa de paro del 4,4%, la menor desde que hay registros, y llevamos tres años por debajo del 5%. Las Rozas es la quinta ciudad española de más de 40.000 habitantes con menos desempleo. Además, según el Mapa de Empleo Tecnológico de la Fundación COTEC, somos el municipio español en el que más ha crecido el empleo tecnológico en la última década: un 94 %. Estas cifras no caen del cielo. Son el resultado de una sociedad dinámica, bien formada y con talento, y apoyada por un Ayuntamiento con espíritu emprendedor.

P. Imagino que todo este trabajo que se está realizando desde el Ayuntamiento de Las Rozas estará sirviendo para ganar posicionamiento a nivel nacional, ¿no?

R. Desde luego, así lo demuestran las cifras que he comentado y nuestro atractivo como un municipio con calidad de vida, naturaleza y muchas oportunidades. Pero una ciudad sola no sale adelante hoy, por bien que haga las cosas. En el mundo hay más de 300 redes de ciudades, y no es casual: en 2050 el 70% de la población mundial vivirá en áreas urbanas, y ahí es donde se juega nuestro futuro.

Creemos en la cooperación, y predicamos con el ejemplo. En este momento Las Rozas preside la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que reúne a más de 150 municipios que suman más de la mitad de la población del país. Allí compartimos experiencias e información que nos ayudan a mejorar España a través de la innovación y las nuevas tecnologías.

Pero no nos conformamos con ser un referente nacional, también estamos muy posicionados a nivel internacional. Por segundo año consecutivo, Las Rozas ha sido reconocida como una de las 21 comunidades más inteligentes del mundo por el Intelligent Community Forum, una red global de ciudades y regiones que promueve el desarrollo de economías innovadoras, inclusivas y prósperas.

En el último año, Las Rozas ha cruzado fronteras de la mano de la innovación: en Europa estamos trabajando con más de 90 ciudades en 14 proyectos Horizon Europe, el programa marco de I+D+i de la UE. Y hemos ido más allá, hace solo unos meses firmamos un acuerdo con Taipei Computer Association (TCA), la asociación líder de empresas del ámbito de las tecnologías de la información de Taiwán, para generar oportunidades de desarrollo y colaboración en proyectos de I+D en ambas ciudades. Y hemos estado en Asia, Chile, Perú, Finlandia, Arabia Saudí… Nos movemos por todo el mundo en busca de oportunidades para Las Rozas, para atraer proyectos y talento y para poner en valor la industria española de las ciudades inteligentes, que es muy potente.

P. ¿Y qué hay de los eventos? Porque también ahí Las Rozas está ganando posicionamiento.

R. Tenemos la vocación de ser un punto de encuentro para todo tipo de sectores, queremos ser una ciudad viva, interesante y atractiva. Los eventos ponen a Las Rozas en el mapa y generan un impacto económico positivo en el municipio.

Dentro de esa estrategia de atracción de talento y desarrollo empresarial y emprendedor es clave atraer eventos, foros o encuentros de interés para este sector. Por ejemplo, del 16 al 18 del próximo mes de junio seremos la sede de la Top7 Conference 2025 del Intelligent Community Forum (ICF), que cité antes. Nos van a visitar grandes expertos internacionales y de distintas redes de las que formamos parte para debatir y conocer las últimas tendencias en la promoción de la innovación tecnológica desde el sector privado y el público

También este año volvemos a albergar también en junio el CTO Summit, uno de los foros tecnológicos más importantes de España y periódicamente celebramos en el Hub Las Rozas Innova Foros de Inversión para startups con ronda de inversión abierta e inversores en busca de oportunidades para invertir, el próximo es el 8 de mayo. Ser la sede de eventos de esta magnitud es una oportunidad única para impulsar Las Rozas como el mejor lugar para invertir, emprender, conectar y crecer de la mano de nuestro potente ecosistema empresarial.