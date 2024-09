El talento femenino brilla en Madrid en un entorno donde el liderazgo de las mujeres aún está en minoría

El emprendimiento en España sigue reflejando desigualdad: sólo el 20% de las startups están fundadas por mujeres, un dato que apenas ha variado en la última década, salvo contadas excepciones. Así lo apuntaba esta misma semana la directora general de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, Virginia Blanco, al señalar que en La Nave, el epicentro de este ecosistema en la capital, el 25% de los proyectos están liderados por talento femenino.



Justo dos días antes, este mismo consistorio celebraba la gala de la XIV edición del Premio Emprendedoras, impulsados por el Área de Economía, Innovación y Hacienda. Unos galardones que nacieron hace ya 13 años, en 2011, para reconocer y dar más visibilidad a proyectos liderados por mujeres.



De entre las más de 200 candidaturas recibidas, el primer premio a 'Emprendedora del año 2024' ha recaído en Isabel Caruana, fundadora de Ailin. Una empresa que ha desarrollado, junto a clínicas y especialistas, una plataforma que, a través de un sencillo kit para realizar la extracción de sangre en casa, ofrece datos personalizados de salud en 24 o 48 horas. Un galardón dotado con 20.000 euros.

"La idea surgió durante la pandemia, cuando me vi en la necesidad de hacerme un análisis de sangre en pleno confinamiento. Mis hermanas, que viven en Estados Unidos, me sugirieron hacérmelo desde casa con un kit, una práctica muy común ahí. Me pareció revolucionario y al investigar la situación en España, noté que estábamos lejos de lo que yo consideraba ideal", contaba Caruana hace unos meses a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.



"Motivada por esta idea, decidí comprobar su viabilidad durante la baja de maternidad de mi tercera hija, Julia. Durante esos meses, estudié la oportunidad y con el apoyo de una de mis mejores amigas de la infancia, Talía, actual asesora médica de Ailin, me embarqué en el desarrollo de este proyecto", añadía.



100.000 euros para premiar el emprendimiento femenino

El segundo puesto de estos premio ha reconocido el mérito de Menostrash con 15.000 euros. Esta empresa, fundada y liderada por Carolina Carbajal, se creó para convertir la industria textil lineal y convencional en una industria circular, sostenible e innovadora. Su enfoque en el reciclaje, en la producción responsable y en la responsabilidad social corporativa y sus perchas fabricadas en España con material de desecho textil le han valido el reconocimiento del jurado.

El tercer premio ha recaído en Orygen, liderada por Victoria Hermida. Gracias al uso de la inteligencia artificial y modelos analíticos, su plataforma evalúa y genera proyectos que tienen por objeto la regeneración de la biodiversidad perdida en un territorio. A través de su plataforma conectan a propietarios de terrenos que quieren incrementar su valor con desarrolladores de proyectos forestales que ofrecen sus servicios a empresas que quieren compensar sus emisiones de carbono. Gracias a esta convocatoria tienen 10.000 euros para escalar.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, celebró durante el acto la capacidad de las mujeres emprendedoras "para innovar y para liderar proyectos con impacto social y éxito”. También destacó la importancia de unos premios, dotados con 100.000 euros, que suponen una de las vías de reconocimiento de este ayuntamiento a las empresas lideradas por mujeres "que se han ganado su sitio con esfuerzo y preparación”.

En esta línea, el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, encargado de clausurar el acto, ha destacado “el valor del talento y el empuje de las mujeres, que contribuyen a hacer de Madrid una ciudad más próspera, innovadora y humana cada día”. También ha subrayado “la importancia de políticas públicas que promuevan la igualdad en el ámbito del emprendimiento” y ayuden a “otorgar visibilidad a los casos de éxito de las emprendedoras para que sirvan como inspiración para otras”.

Junto a las emprendedoras del año, se ha reconocido el talento de once proyectos más promovidos por mujeres en las siguientes categorías, y que recibirán 5.000 euros cada uno: