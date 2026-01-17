El salto cualitativo de la agencia de desarrollo empresarial de La Rioja: innovación y reindustrialización

La actual legislatura ha supuesto en La Rioja un salto cualitativo en torno a todo lo que tiene que ver con la innovación y la transformación digital, la propia del gobierno y la que éste impulsa en favor de las empresas de la región.

Pero este salto cualitativo está compuesto por pequeños grandes saltos estratégicos que tendrán su culminación en el año recién iniciado. Uno de esos pequeños grandes saltos fue el de convertir la Agencia para el Desarrollo Empresarial de La Rioja (ADER) en la entidad pública de referencia para el fomento de la innovación en las empresas riojanas.

Ahora, es la ADER la que va a vivir una serie de hitos en los próximos doce meses que van a contribuir a fortalecer su papel en el ecosistema empresarial de esta comunidad autónoma.

El Plan de Actuaciones de la ADER previsto para 2026 lanzará durante el próximo año veintiocho líneas de ayudas estratégicas para pequeñas y medianas empresas, industria y comercio, incluyendo refuerzos en innovación y digitalización, internacionalización, energía y descarbonización, economía circular, suelo industrial y reindustrialización, y emprendimiento y autónomos.

Ese sería el gran titular, acompañado de una declaración de intenciones pronunciada por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León: "La colaboración público-privada se consolida como eje económico de este gobierno".

El propósito del Plan de Actuaciones de la ADER, que cuenta con un presupuesto de 72,3 millones de euros que reafirma la apuesta económica de la Comunidad y destina más de 53,4 millones de forma directa a políticas de promoción económica y apoyo empresarial, es "el impulso de la competitividad y de las empresas riojanas". Este "hito presupuestario marca la orientación económica del gobierno para 2026", ha puntualizado la consejera.

Entre otras líneas de ayuda, el ejecutivo movilizará 2,2 millones en subvenciones nominativas para reforzar agentes económicos estratégicos, con previsión de que ayuntamientos, FER, Cámara de Comercio, sectores (mueble, calzado, comercio, diseño), SECOT o CNTA reciban apoyo para dinamizar su actividad económica.

Pero hay más. En 2026, como ya ha sucedido este año, se apoyará con dos millones de euros a la compañía de inversión Ricari, participada por el ejecutivo autonómico a través de la ADER, con el objetivo estratégico de apoyar a iniciativas empresariales con un alto valor significativo para el desarrollo económico de la región.

Por otro lado, la ADER refuerza la apuesta por la transición ecológica y la economía circular con nuevas líneas de sostenibilidad, eficiencia energética y renovables, y el impulso a proyectos de economía circular dentro del programa ORHI+, "posicionando a La Rioja en la agenda verde europea".

La ADER, en definitiva, va a centralizar todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las empresas riojanas y, en este sentido, la innovación tiene un papel fundamental. En la agencia, las empresas riojanas pueden encontrar todas las ayudas y herramientas de gestión, asesoramiento personalizado y el apoyo económico que necesitan para abordar con éxito la comercialización exterior de sus productos o servicios. Todo ello adaptado a su nivel de exportación. En 2025, al programa de proyectos de comercio exterior, se han presentado 126 expedientes, con una inversión conjunta de 7 millones de euros.

Para fortalecer la I+D+I empresarial, la ADER ha convocado en 2025 los cheques para la realización de microproyectos (83 expedientes y 4,2 millones de euros de inversión) y los cheques que apuestan por la incorporación de talento (39 expedientes y 1,9 millones de euros). Asimismo, se han presentado 70 expedientes, con una inversión de 24,3 millones de euros, a la ejecución de proyectos de investigación industrial e innovación empresarial, y 29 expedientes, con una inversión de 4,7 millones de euros, a la convocatoria de proyectos de inversión en estructuras y sistemas TIC para la digitalización y hacia la industria 4.0.

En el marco del programa de Servicios Avanzados, se han presentado 102 expedientes, con una inversión de 1,2 millones de euros, a los cheques dirigidos a la asistencia experta externa en innovación; 297 expedientes, con una inversión de 4,4 millones de euros, a los cheques para fomentar la digitalización; siete expedientes, con una inversión de 440.000 euros, al programa de ayudas destinadas a la dinamización comercial; 140 expedientes, con una inversión de 10,1 millones de euros, al programa de ayudas destinadas a la competitividad del comercio minorista; y mediante el programa de ayudas destinadas a la renovación del Parque Automovilístico se ha subvencionado la venta de 818 vehículos, con 1.979.560 euros.

Alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y las estrategias de transición ecológica y digital de la Unión Europea, la ADER desarrolla acciones que contribuyen al impulso de un modelo empresarial más sostenible, seguro y competitivo.

Balance 2025

En 2025, se han presentado 48 expedientes (950.000 euros) a los cheques destinados a la seguridad e igualdad en las empresas; 73 expedientes (16,7 millones de euros) al programa de ayudas destinadas a la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente; y 21 expedientes (920.000 euros) al programa de ayudas destinadas a movilizar el desarrollo de nuevos modelos de negocio en economía circular.

En reindustrialización, se han presentado 169 expedientes (36,3 millones de euros) al programa de ayudas para la compra de activos fijos; 3 expedientes (7,5 millones de euros) al programa de inversión para grandes empresas; 4 expedientes (1,9 millones de euros) al programa de ayudas destinadas a la adquisición de suelo en polígonos industriales; 9 expedientes (1,2 millones de euros) al programa de ayudas destinadas a la rehabilitación, mantenimiento y modernización de los polígonos industriales ya existentes; 182 expedientes (134,6 millones de euros) al programa de ayudas destinadas a la inversión para la mejora de la competitividad de las empresas; 86 expedientes (67,9 millones de euros) al programa de ayudas destinadas al fomento de la industria agroalimentario; 182 expedientes (5,2 millones de euros) al programa de ayudas destinadas a la financiación de las empresas.

Durante el año pasado, además, se han presentado 104 expedientes, con una inversión de 4,9 millones de euros, al programa de ayudas destinadas a la promoción de emprendedores; 28 expedientes (11,1 millones de euros) al programa de ayudas destinadas a la puesta en marcha y funcionamiento de empresas jóvenes e innovadoras; y 5.233 solicitudes (10,9 millones de euros) al programa de ayuda dirigido a la consolidación del trabajo autónomo.

Y, por último, no conviene restar importancia a la voluntad que tiene la ADER de fortalecerse a sí misma.

De cara a 2026, "y en pos de la agilización administrativa y ofrecer un mejor servicio a las empresas", la ADER modernizará su sistema de gestión de ayudas con más digitalización y un nuevo reglamento interno, que incluye el desarrollo de formularios telemáticos más simples, CRM y cuadro de mando integral en tiempo real, y una revisión integral del reglamento de funcionamiento.

El eje central de las actuaciones planteadas "es muy claro: una ADER más eficiente, más ágil y más simple para las empresas riojanas". Tal y como ha explicado León, "la modernización interna de la agencia se convierte en una prioridad estratégica para mejorar el servicio público y acelerar el impacto económico en el territorio".