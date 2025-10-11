Logroño rearma su soñado centro de talento 'tech': del fracaso del proyecto de Bosonit a la apertura del de Telefónica

A la derecha, en primer plano el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y a su lado, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. A la izquierda, en el centro, el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa.

Ni un ápice de conformismo. Si una idea no fructifica, seguro que hay nuevas maneras de enfocarla para hacerla realidad. Si no, que se lo pregunten a la ciudad de Logroño.

No hace tanto, en el mes de abril, se daba carpetazo definitivo al viejo sueño de contar con un centro de alto rendimiento tecnológico (HIT, por sus siglas en inglés) en pleno casco histórico. Tras años de gestiones e incluso después de haberse presentado el diseño del proyecto, la iniciativa auspiciada por Bosonit, tecnológica de escala global con sede en la capital de La Rioja, no pudo soportar todos los obstáculos que se fue encontrando por el camino.

¿Alguien dudó de que nadie intentaría dar forma a una idea similar, aunque cambiando nomenclaturas y protagonistas? Si alguien dudó, se equivocó. Porque de una manera muchísimo más ágil que en la otra iniciativa -por razones obvias que ahora abordaremos-, otra gran compañía, en este caso Telefónica, va a abrir no lejos de la ubicación que había elegido Bosonit, un Centro de Talento y Tecnología.

Si bien no se trata de una idea idéntica, sí que se parece en dos conceptos: el cuidado del talento tecnológico y la ubicación céntrica. Lo que, ni por asomo, es similar, es el plazo: de un proyecto al que siempre le costó arrancar se ha pasado a otro que ya ha anunciado que abrirá sus puertas antes de que acabe el año.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, han mantenido recientemente un encuentro institucional en el que han reafirmado su compromiso conjunto para impulsar la innovación, el talento y la transformación digital en la región.

En el marco de esta reunión, Telefónica anunció la creación del citado centro, que se instalará en el edificio de Telefónica en la calle San Millán, un inmueble emblemático donde la compañía ya dispone de un centro avanzado de datos, de sus oficinas centrales en La Rioja y del principal nodo de la red de datos de alta velocidad y capacidad de la compañía en la comunidad.

El nuevo espacio contará con 250 metros cuadrados y estará dedicado al desarrollo de aplicaciones para grandes proyectos de transformación tecnológica, con foco en la digitalización de procesos y la implantación de soluciones de gestión (CRM, ERP y otras) para clientes públicos y privados de toda España.

Hablábamos antes de la comparativa en cuanto a agilidad entre el proyecto de Telefónica y el de Bosonit. Las razones obvias para no establecer esa comparativa tienen que ver, en el caso del HIT descartado con el hecho de que estuvo siempre en el ojo del huracán por la posible afectación a elementos protegidos a nivel patrimonial.

Razón de peso mayor es la que tiene que ver con el hecho de que el nuevo centro de talento y tecnología de Telefónica no tiene que construirse, puesto que se valdrá de un edificio ya existente.

Sea como fuere, este centro es el espejo de lo que Logroño y, por extensión, La Rioja quiere para el sector, como explica el presidente regional, Gonzalo Capellán: "La Rioja está haciendo una apuesta de futuro por un sector estratégico para la economía digital como es el tecnológico. Y en ese contexto, donde el proyecto TechRioja es determinante, es fundamental que las empresas y principales actores de este ecosistema tech estén en La Rioja, y participen y confíen en nuestra región".

Por lo tanto, continúa, "toda iniciativa, como la que ahora abre Telefónica, apostando por La Rioja, facilitando la captación de talento y el trabajo desde nuestra tierra de personas de alta cualificación en el sector, en las líneas más punteras de innovación e investigación, son siempre un elemento que suma y contribuye a que en La Rioja todo el ecosistema TIC crezca, y siga siendo uno de los baluartes de esa nueva economía del futuro por la que seguiremos apostando".

Por su parte, Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, ha afirmado que "hemos elegido nuestra oficina de San Millán en Logroño para poner en marcha un Centro de Talento y Tecnología con un doble propósito: atraer y desarrollar talento especializado y acelerar la digitalización de empresas e instituciones en toda España. Este centro nace con un enfoque colaborativo, potenciando alianzas con universidades, administraciones y empresas tecnológicas, y con un equipo capaz de desplegar soluciones avanzadas. En Telefónica estamos muy satisfechos y convencidos del futuro de este proyecto en La Rioja, que queremos ver lleno de talento".

El centro estará especializado en soluciones de CRM, analítica de datos y gestión de proyectos, usando tecnologías líderes de mercado y comenzará su actividad con una veintena de profesionales altamente cualificados. Además, incorporará talento joven mediante programas de prácticas en colaboración con las universidades del entorno. Las obras de adecuación ya están en marcha e incluyen una inversión tecnológica relevante tanto en el edificio como en el nuevo espacio.