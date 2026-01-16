Un laboratorio para diseñar procesadores cuánticos y el liderazgo en CPI alegran la 'cuesta de enero' de Galicia

Suele ser complicado el inicio de año, la llamada 'cuesta de enero'. Han pasado las fiestas navideñas y hay que recuperar el pulso al día a día y, en clave política, hay que hacer un esfuerzo extra para poner en marcha la maquinaria presupuestaria y empezar a materializar proyectos.

También es un buen momento para confirmar posicionamientos y para realizar grandes anuncios que los confirmen. El mejor ejemplo de este arranque de año 2026 lo encontramos en Galicia, donde la computación cuántica y la compra pública de innovación han sido protagonistas en estos primeros días.

En relación con la computación cuántica, el consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y el rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López, han firmado este miércoles un convenio de colaboración entre el CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia) y el IGFAE (Instituto Gallego de Física de Altas Energías), con una inversión de 2,2 millones de euros para crear un laboratorio compartido especializado en tecnologías cuánticas aplicadas a la física de partículas y nuclear.

Se trata de un "hito importante que hace posible que nuestra I+D+I se dote de esta infraestructura gracias al trabajo de dos centros de referencia en sus respectivos campos", señala Román Rodríguez.

En este laboratorio, con sede en Santiago y bajo el nombre de IGFAE-CESGA Quantum Computing Lab, se trabajará en el desarrollo de un procesador cuántico, con el que Galicia entrará de lleno en la carrera del diseño de este tipo de equipaciones, los auténticos cerebros de la computación cuántica. Para eso, el convenio posibilita la dotación de personal investigador, equipamiento e infraestructuras técnicas.

El IGFAE contribuirá con su experiencia en diversos campos y el CESGA aportará sus capacidades en infraestructuras computacionales avanzadas y soporte tecnológico especializado. Concretamente, los recursos que aporta el CESGA están cofinanciados a través del PERTE Chip y de fondos propios de la Consejería de Ciencia, mientras que la USC se compromete a asumir la consolidación y sostenibilidad operativa de estos laboratorios.

En este sentido, el representante del gobierno gallego puso en valor esta colaboración, pues supone una "apuesta decidida por la investigación de frontera, aquella que explora los límites del conocimiento actual, y por las tecnologías cuánticas como motor de desarrollo económico". El consejero hizo hincapié en que "estamos ante líneas punteras de investigación que en los próximos años serán fundamentales para dar respuestas innovadoras a los retos presentes, además de consolidar el CESGA como infraestructura científica de referencia y contribuir a la proyección internacional de la I+D+I y de Galicia como polo de tecnologías cuánticas y un territorio de ciencia e innovación, añade. Precisamente, este es uno de los ámbitos señalados como prioritarios en el Plan gallego de investigación e innovación.

El titular de Ciencia, acompañado por la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Carmen Cotelo, conoció las instalaciones del futuro laboratorio, que ya se está adecuando para su puesta en marcha y que contará con 60 metros cuadrados y tendrá de apoyo espacios del IGFAE como la sala blanca, laboratorios de microelectrónica, detectores de gas o escintiladores y salas de micromecanizado, metrología o irradiación. Este laboratorio será, en este momento, el único en España de estas características en el ámbito de la física nuclear y de partículas.

Este laboratorio trabajará cara el desarrollo de un procesador cuántico especialmente diseñado para estudiar y hacer nuevos descubrimientos en física de partículas y física nuclear. Por ejemplo, se podría ahondar en la estructura del núcleo atómico y realizar simulaciones.

La segunda gran noticia para Galicia en este arranque de año ha venido de la mano de cifras de Compra Pública de Innovación contenidas en el 'Índice para la medición de la Compra Pública de Innovación' de la Fundación Cotec.

El índice, que ha estudiado 9,5 millones de contratos en todo el continente para su elaboración, concluye que Galicia se encuentra por encima del promedio europeo (14,2%) en la presencia de referencias a la innovación en la contratación pública con un 16,7%, lo que la convierte en la comunidad líder de España y la sitúa muy por encima del promedio estatal (10%).

Quintuplica el promedio nacional

Asimismo, Galicia encabeza las regiones de España que se colocan por arriba del dato europeo (0,049%) de contratos que cumplen con la presencia simultánea de cuatro o más criterios de innovación, el nivel más restrictivo.

De hecho, Galicia llega al 0,14%, lo que supone quintuplicar el promedio nacional, un ejemplo de buenas prácticas para otros territorios. "Estos datos son muestra del trabajo desarrollado en Galicia, donde llevamos ejecutados o están en ejecución 476 millones de euros en proyectos de Compra Pública de Innovación y la Xunta recibió ocho premios", añade el consejero Román Rodríguez.

El titular de Ciencia ha subrayado también que, en la convocatoria de 2024 de la línea de Fomento de la Innovación desde la Demanda, Galicia captó cerca de 45,6 millones de euros en proyectos de CPI y casi la mitad de los proyectos concedidos a nivel estatal, con iniciativas vinculadas a ámbitos tan diversos como la educación, la energía, el medio ambiente o la sanidad, entre otros, "lo que da muestra de que en la Xunta somos quien de incorporar la innovación desde una perspectiva transversal gracias a la creación de una Comisión Interdepartamental integrada por representantes de todos los departamentos".

La Fundación Cotec escogió Galicia para presentar este proyecto por el carácter pionero de la comunidad en Compra Pública de Innovación y su posición de referente. En esta línea, Román Rodríguez afirmó que Galicia "pretende seguir ampliando el alcance de la CPI como herramienta estructural, integrando cada vez más la innovación en la contratación común, reforzando la evaluación de su impacto y extendiéndola al ámbito local, pues la innovación transforma servicios y mejora la vida de la sociedad, que es nuestro fin último".