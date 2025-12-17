La factoría gallega de IA, otro hito del CESGA: "Es un momento emocionante y retador, nos pone a otro nivel"

Se cumplen dos meses desde que Galicia recibió una gran noticia. La Empresa Común de Computación de Altas Prestaciones Europea (EuroHPC JU), una iniciativa conjunta entre la UE, distintos países y socios privados, eligió la candidatura de esta comunidad autónoma para desarrollar una factoría de inteligencia artificial, sólo la decimonovena europea y la segunda española, tras la de Barcelona.

La Xunta de Galicia levantará, a través del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), este proyecto y ante esa responsabilidad no se respira más que ilusión y ganas de seguir incrementando el potencial tecnológico de una región cada vez más puntera en este ámbito.

DISRUPTORES ha conversado con Lois Orosa, director científico del CESGA, quien resume el momento actual de la entidad de una manera muy clara: "Es uno de los momentos más emocionantes, más retadores, ya que pone al CESGA a otro nivel".

La factoría de IA es un hito más que se suma a los conseguidos en 2007, con la instalación del supercomputador Finisterrae -llegó a estar entre los 100 supercomputadores más potentes del mundo-; en 2015, cuando Galicia entró en la red nacional de supercomputación; o en 2023, cuando la región instaló el primer computador cuántico del país.

Todo ello avanza un futuro prometedor para el CESGA. "Queremos consolidarnos a través de proyectos como el de la factoría, o inversiones del PERTE Chip. Nuestro objetivo también es consolidar nuestra área de servicios a la comunidad investigadora académica y empresarial, impulsar nuestras áreas de investigación estratégicas", admite Orosa.

Y añade: "Los astros se están alineando. Tenemos fondos, tenemos talento y tenemos la visión. La Xunta y el CSIC, nuestros patronos, están alineados".

Volvamos a la factoría de IA. Este servicio estará centrado en el ámbito de la salud bajo el nombre 1HealthAI. Gracias a él, se adquirirá un nuevo supercomputador específico para inteligencia artificial y una plataforma de supercomputación avanzada optimizada para IA experimental, y se prestarán servicios de apoyo integral a empresas y centros de investigación de forma gratuita.

"Estas factorías están pensadas como espacios donde se diseñan, prueban e implementan soluciones de inteligencia artificial. Una factoría de IA se compone de tres componentes principales. Uno es un supercomputador optimizado para inteligencia artificial, que aquí tendremos ubicado en el CESGA, en el nuevo data center del que ya hemos puesto la primera piedra. El segundo componente incluye una serie de servicios especializados en inteligencia artificial. Y el tercero, es el desarrollo de una plataforma experimental", resume el director científico del CESGA.

Orosa prefiere no detallar plazos, teniendo en cuenta que acaba de conocerse la concesión de la factoría a Galicia y hay mucho trabajo por hacer. Sí concede que "es una factoría con espíritu de permanencia. Europa tiene un horizonte temporal de desarrollo de servicios de tres años a partir de que esté todo listo, pero también en Europa ya nos han hablado de que estos servicios tendrán continuidad, es decir, que saldrán más fondos para dar continuidad a estos servicios".

La gobernanza y los casos de uso son dos expresiones que también cobran interés al hablar de la factoría de IA. Sobre la gobernanza, Orosa admite que, al ser un proyecto de gran magnitud, "necesitamos montar una estructura directiva sólida".

Así, avanza que "tendrá una gobernanza en la que participarán todos los socios, es decir, será algo distribuido, si bien el liderazgo lo asumiremos desde aquí, desde el CESGA". Además, revela que "lo que está claro es que hay ciertos paquetes de trabajo bien definidos y que serán liderados por diferentes socios".

Con respecto a los casos de uso, el director científico del CESGA recuerda que será una factoría especializada en el sector One Health. Eso implicará que los casos de uso no van a ir directamente dirigidos a ciudadanos, aunque sí indirectamente.

"No será un ciudadano de a pie el que vaya a pedirnos servicios a nosotros. Pero, indirectamente, los ámbitos en los que deberán actuar las empresas a las que prestemos servicios redundarán en casos de medicina personalizada, envejecimiento saludable, desarrollo de fármacos y vacunas, nuevos modelos, nuevos modelos climáticos, gestión de recursos marinos, biotecnología azul, agricultura, ganadería, sector forestal…", argumenta Orosa.

¿Factorías en otros territorios?

Recalca que "de lo que se trata es de mejorar estos sectores con técnicas de inteligencia artificial para que al final repercuta en el ciudadano de a pie".

Por otra parte, la concesión de este proyecto a la Xunta de Galicia supone que Alemania, España y Polonia van a ser los tres únicos países que contarán con dos fábricas de IA en su territorio -Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) es la pionera en nuestro territorio-.

Y eso abre el abanico a dos preguntas. La primera tiene que ver con la mejora de relaciones tecnológicas entre Galicia y Cataluña. Responde Orosa que "nosotros venimos colaborando con el BSC desde hace tiempo y en esta candidatura ya prevemos la coordinación entre las dos factorías; de momento la del BSC ya lleva unos meses funcionando y afortunadamente podremos aprender de ellos con el recorrido que ya llevan".

La segunda pregunta es, ¿podrían otros territorios tener en el medio o largo plazo factorías de IA como la gallega y la catalana? Ahí Orosa es más cauto. "La realidad es que no hay más fondos para factorías europeas a día de hoy, lo que no quiere decir que puedan surgir más en el futuro. Ahora lo que está intentando Europa es realmente poner en marcha estas factorías y darles continuidad. Hubo tres llamadas para propuestas de interés y hemos entrado en la última para formar parte de la red de 19 factorías europeas. Dicho lo cual, no quiere decir que nuestra factoría no pueda beneficiar a otras comunidades", resume.

Lo que es innegable es que Galicia ya está posicionada en este ámbito a nivel nacional y europeo.